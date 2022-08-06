Yitiksöz Dergisinin 12. Sayısı Yayımlandı (Ağustos-Eylül, 2022)

İRFAN ÇEVİK Kapatsak Yalnızlığı

BÜNYAMİN K. Bu Bina

MEHMET AYCI Uçmak

ADEM TURAN Hâfız'ın Seyir Günlüğü -10-

İBRAHİM GÖKBURUN Dans Eden Kediler

HÜSEYİN BURAK US Yanımdayken

HAYRULLAH KAPLAN Kürkçü Dükkânının Yadırgısı

MEHMET AKİF ŞAHİN Sırasını Bekleyen Sessizlik

EKREM ELMAS İnsan Güzeli

CAHİT KÜÇÜK Irayalım Gözden Kalalım Gönülden

MEHMET ÖZER Moderneşik

DAVUT GÜNER Yapraklar

MUSTAFA GÖK Yaşlanınca Kadına

YAREN NUR ÖZEN Ardimge

SİNEM BOZHÖYÜK Hakikatten Uzak Hakkı Aradılar

İSMAİL KILINÇ Yaralı Güvercin

EMEL KARAGEDİK Yirmi Şiş Şaziye

GÜLÇİN YAĞMUR AKBULUT Bayat Ekmek

MEHMET ŞEKER O Meydana Mevlâna İdris Adı Yakışır

MUSTAFA ŞAHİN Uğurlar Olsun Mevlâna

EROL ÇETİN Gökyüzüne Rengârenk Balonlar

Yollayan Şair: Cahit Zarifoğlu

HÜSEYİN GÖK Bir Kadim Dost, Şair

Mehmet Gemci'nin Ardından

BAHTİYAR ASLAN Şiir Burcu'na Dair

MUSTAFA KÖNEÇOĞLU Ömürlük Yara'ya Düşülmüş

Notlar ya da Mehmet Narlı Şiiri

MÜGE GÖNCÜ Mehmet Narlı'nın Kaleminden

Romanın Bize Anlattıkları

ŞAZİYE DURUKAN Roman Sevdaları

FATMA SÖNMEZ Edebiyat ve Delilik Üzerine

ABDULLAH HARMANCI Mehmet Narlı Nasıl Eleştiriyor?

EMEL AYDIN ÖZER Şiirin Yumuşak Yürekli Seyyahı

Mehmet Narlı'nın Şiirlerinde Temalar

KONUŞAN: SERCAN CEYLAN Mehmet Narlı ile Biyografi,

Şiir ve Akademi Üzerine

FAHRİ TUNA Mehmet Narlı; Ömürlük

Yaralarımızın Dizeye Vurumu

AGÂH SAYRA Sınıf

AHMET DOĞAN İLBEY Dil Kapısı'ndan Gurbete Giden

Kalbimin Şairi Mehmet Narlı'ya Mektup

MEHMET AYCI İçinde Nar Bahçeleri

İBRAHİM HALİL KAYA Güneşe Asılmış Bir Fotoğraf

DÜRDANE İSRA ÇINAR Edebiyat İnsanı Olarak

Mehmet Narlı ve Önsözler Kitabı

ERDOĞAN AYDOĞAN Burçlarda Öykü Sağanağına Yakalanmak

SALİH ERAYABAKAN Fragmanlar'a Bir Bakış

AYŞEGÜL ÖZDOĞAN İmgenin Yeniden İnşası: Üç Yüzlü

Ejderhanın Anlamsız Hikâyesi

MERVE ÇAKIR Trenler ve İnsanlar

METİN KAPLAN Bir Şairin Yazı Serüveni ya da

Anlam/ Kurgunun Sese Galebe Çalması

METİN ÇALI Sökük

ÖZAY ERDEM Zaaf

HÜSEYİN CÖMERT Yeryüzü Genişlerdi