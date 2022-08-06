Yitiksöz Dergisinin 12. Sayısı Yayımlandı (Ağustos-Eylül, 2022)
İRFAN ÇEVİK Kapatsak Yalnızlığı
BÜNYAMİN K. Bu Bina
MEHMET AYCI Uçmak
ADEM TURAN Hâfız'ın Seyir Günlüğü -10-
İBRAHİM GÖKBURUN Dans Eden Kediler
HÜSEYİN BURAK US Yanımdayken
HAYRULLAH KAPLAN Kürkçü Dükkânının Yadırgısı
MEHMET AKİF ŞAHİN Sırasını Bekleyen Sessizlik
EKREM ELMAS İnsan Güzeli
CAHİT KÜÇÜK Irayalım Gözden Kalalım Gönülden
MEHMET ÖZER Moderneşik
DAVUT GÜNER Yapraklar
MUSTAFA GÖK Yaşlanınca Kadına
YAREN NUR ÖZEN Ardimge
SİNEM BOZHÖYÜK Hakikatten Uzak Hakkı Aradılar
İSMAİL KILINÇ Yaralı Güvercin
EMEL KARAGEDİK Yirmi Şiş Şaziye
GÜLÇİN YAĞMUR AKBULUT Bayat Ekmek
MEHMET ŞEKER O Meydana Mevlâna İdris Adı Yakışır
MUSTAFA ŞAHİN Uğurlar Olsun Mevlâna
EROL ÇETİN Gökyüzüne Rengârenk Balonlar
Yollayan Şair: Cahit Zarifoğlu
HÜSEYİN GÖK Bir Kadim Dost, Şair
Mehmet Gemci'nin Ardından
BAHTİYAR ASLAN Şiir Burcu'na Dair
MUSTAFA KÖNEÇOĞLU Ömürlük Yara'ya Düşülmüş
Notlar ya da Mehmet Narlı Şiiri
MÜGE GÖNCÜ Mehmet Narlı'nın Kaleminden
Romanın Bize Anlattıkları
ŞAZİYE DURUKAN Roman Sevdaları
FATMA SÖNMEZ Edebiyat ve Delilik Üzerine
ABDULLAH HARMANCI Mehmet Narlı Nasıl Eleştiriyor?
EMEL AYDIN ÖZER Şiirin Yumuşak Yürekli Seyyahı
Mehmet Narlı'nın Şiirlerinde Temalar
KONUŞAN: SERCAN CEYLAN Mehmet Narlı ile Biyografi,
Şiir ve Akademi Üzerine
FAHRİ TUNA Mehmet Narlı; Ömürlük
Yaralarımızın Dizeye Vurumu
AGÂH SAYRA Sınıf
AHMET DOĞAN İLBEY Dil Kapısı'ndan Gurbete Giden
Kalbimin Şairi Mehmet Narlı'ya Mektup
MEHMET AYCI İçinde Nar Bahçeleri
İBRAHİM HALİL KAYA Güneşe Asılmış Bir Fotoğraf
DÜRDANE İSRA ÇINAR Edebiyat İnsanı Olarak
Mehmet Narlı ve Önsözler Kitabı
ERDOĞAN AYDOĞAN Burçlarda Öykü Sağanağına Yakalanmak
SALİH ERAYABAKAN Fragmanlar'a Bir Bakış
AYŞEGÜL ÖZDOĞAN İmgenin Yeniden İnşası: Üç Yüzlü
Ejderhanın Anlamsız Hikâyesi
MERVE ÇAKIR Trenler ve İnsanlar
METİN KAPLAN Bir Şairin Yazı Serüveni ya da
Anlam/ Kurgunun Sese Galebe Çalması
METİN ÇALI Sökük
ÖZAY ERDEM Zaaf
HÜSEYİN CÖMERT Yeryüzü Genişlerdi
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.08.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 23:07