Yitiksöz Dergisinin 15. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Yitiksöz Dergisinin 15. Sayısı Yayımlandı

02.02.2023 07:00 - Dergihaber
Yitiksöz Dergisinin 15. Sayısı Yayımlandı

Yitiksöz Dergisi'nin 15. Sayısı yayımlandı. Dergide şu çalışmalar yer alıyor:

  • BÜNYAMİN K. - Tüterek
  • KENAN ÇAĞAN - Tanıklıklar Hakkında Korkunç Bir Hikaye
  • NURETTİN DURMAN - Geçiyor Zaman
  • ADEM TURAN - Hâfız'ın Seyir Günlüğü -13- Bu Dilsiz Duruşlar
  • YUNUS EMRE ALTUNTAŞ - Erişim İzni İstiyor
  • EKREM ELMAS - Cuma Kırmızısı
  • İBRAHİM GÖKBURUN - Çilek Tarlası
  • İNCİ OKUMUŞ - Yürüdün Sabah Oldu Uzakta
  • ALİ SALİ - şimşire teşne
  • CAHİT KÜÇÜK - Pulmoner Emboli
  • SIDDIKA ZEYNEP BOZKUŞ - Gül
  • YASİN MORTAŞ - Uğultular Çemberi
  • ZEYNEP KARACA - Yığılıp Kalmış Sandalye
  • HİLMİ UÇAN - İnsan, Sanat ve Hayat Bağlamında Sıradan Faniler
  • ÖZLEM EYLÜL ÖZ - Sarmal
  • ETHEM ERDOĞAN - "Hayatın Şiiri Edebiyat"tan Şiirin Hayat Oluşuna Bir Geçiş
  • EROL ÇETİN - Âleme Duyarlı Bir Yürek: Ersin Nazif Gürdoğan
  • ARİF BİLGİN - 8. Güzel Adam
  • MUZAFFER MUSTAFA - Düşüş
  • ALİ GÖÇER - Kahramanmaraş'ın Dağları
  • GÜLÇİN YAĞMUR AKBULUT - Geçmişin Gölgesi
  • HASAN KEKLİKCİ - Ceviz Ağacının Başındaki Sincap
  • AHMET ŞEVKİ ŞAKALAR - Cuvaracı Burpa Kızlarının Anlatmadığıdır
  • İSMAİL KILINÇ - Susuntu
  • HACI AHMET SEVGİLİ - Hal
  • METİN ÇALI - Bekleyiş
  • YAREN NUR ÖZEN - bir küçük iz
  • EROL YILDIRIM - Yılan Kurusu
  • ARİF AY - Yarasını Saklayan Şehirler
  • SİNEM BOZHÖYÜK - Acı Maden
  • MEHMET NARLI - Âtıf Bedir: Sükût Sûretinde
  • MEHMET AYCI - Kara Işıldak
  • SÖYLEŞEN: MEHMET SOLAK - Âtıf Bedir'le Hayat-Memat ve Edebiyat Üzerine
  • MEHMET ÖZGER - Şiirsel Hatıralar: Gökyüzünde Arıcık Kuşları...
  • MUSTAFA IŞIK - zaman ağrısı
  • BİLAL CAN - Direniş Hattında Gittikçe Azalan İnsanlar
  • YAŞAR ERCAN - İnanmış Bir Batılı, Özgür Bir Doğulu: Roger Garaudy
  • ŞENER ÖKTEM - Doğu ve Batı'ya "Balkon"dan Bakmak
  • ALİ ULVİ TEMEL - Kartalın Kanatları Açılıyor
  • METİN KAPLAN - Şiirin Çatısı Olarak Ses ve Kelime Tekrarı
  • HÜSEYİN ÜMİT YAVUZ - Kırık Avaz
  • SEHER PAÇAMAN - Vildan Serdar'ın Saranghae'si
  • İLKER NURİ ÖZTÜRK - Şiire Rastlayan Kelebek
  • GİZEM CEVHER - Esenlik Dolu O Yerde
  • ZEYNEP KARACA - Kitabınız Çıkınca Ne Hissettiniz?
  • ABDULHAMİT TOKGÖZ - Gün Dönümü
  • HÜSEYİN CÖMERT - Kaz Ayağı
  • AHMED BENCHAGA - Marakeş'in Masalcısı Halkanın Ortasındaki Adam
  • AKİF DUT - Boşlukta Savrulan Kelimeler
  • SÜHEYLA KARACA HANÖNÜ - Halamın Koltukları
  • FURKAN DUMAN - Muhsin'in Fenerleri
  • İBRAHİM ÖZGÜN - Susuz Pınar
  • ZEYNEP SATİ YALÇIN - Tavuklu Saat

Yitiksöz dergisine marasedebiyat.com sitesinden ücretsiz ulaşabilirsiniz.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.02.2023 07:00 - Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 01:22
Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber kahramanmaraş yitiksöz dergisi
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