Yitiksöz Dergisinin 15. Sayısı Yayımlandı
Yitiksöz Dergisi'nin 15. Sayısı yayımlandı. Dergide şu çalışmalar yer alıyor:
- BÜNYAMİN K. - Tüterek
- KENAN ÇAĞAN - Tanıklıklar Hakkında Korkunç Bir Hikaye
- NURETTİN DURMAN - Geçiyor Zaman
- ADEM TURAN - Hâfız'ın Seyir Günlüğü -13- Bu Dilsiz Duruşlar
- YUNUS EMRE ALTUNTAŞ - Erişim İzni İstiyor
- EKREM ELMAS - Cuma Kırmızısı
- İBRAHİM GÖKBURUN - Çilek Tarlası
- İNCİ OKUMUŞ - Yürüdün Sabah Oldu Uzakta
- ALİ SALİ - şimşire teşne
- CAHİT KÜÇÜK - Pulmoner Emboli
- SIDDIKA ZEYNEP BOZKUŞ - Gül
- YASİN MORTAŞ - Uğultular Çemberi
- ZEYNEP KARACA - Yığılıp Kalmış Sandalye
- HİLMİ UÇAN - İnsan, Sanat ve Hayat Bağlamında Sıradan Faniler
- ÖZLEM EYLÜL ÖZ - Sarmal
- ETHEM ERDOĞAN - "Hayatın Şiiri Edebiyat"tan Şiirin Hayat Oluşuna Bir Geçiş
- EROL ÇETİN - Âleme Duyarlı Bir Yürek: Ersin Nazif Gürdoğan
- ARİF BİLGİN - 8. Güzel Adam
- MUZAFFER MUSTAFA - Düşüş
- ALİ GÖÇER - Kahramanmaraş'ın Dağları
- GÜLÇİN YAĞMUR AKBULUT - Geçmişin Gölgesi
- HASAN KEKLİKCİ - Ceviz Ağacının Başındaki Sincap
- AHMET ŞEVKİ ŞAKALAR - Cuvaracı Burpa Kızlarının Anlatmadığıdır
- İSMAİL KILINÇ - Susuntu
- HACI AHMET SEVGİLİ - Hal
- METİN ÇALI - Bekleyiş
- YAREN NUR ÖZEN - bir küçük iz
- EROL YILDIRIM - Yılan Kurusu
- ARİF AY - Yarasını Saklayan Şehirler
- SİNEM BOZHÖYÜK - Acı Maden
- MEHMET NARLI - Âtıf Bedir: Sükût Sûretinde
- MEHMET AYCI - Kara Işıldak
- SÖYLEŞEN: MEHMET SOLAK - Âtıf Bedir'le Hayat-Memat ve Edebiyat Üzerine
- MEHMET ÖZGER - Şiirsel Hatıralar: Gökyüzünde Arıcık Kuşları...
- MUSTAFA IŞIK - zaman ağrısı
- BİLAL CAN - Direniş Hattında Gittikçe Azalan İnsanlar
- YAŞAR ERCAN - İnanmış Bir Batılı, Özgür Bir Doğulu: Roger Garaudy
- ŞENER ÖKTEM - Doğu ve Batı'ya "Balkon"dan Bakmak
- ALİ ULVİ TEMEL - Kartalın Kanatları Açılıyor
- METİN KAPLAN - Şiirin Çatısı Olarak Ses ve Kelime Tekrarı
- HÜSEYİN ÜMİT YAVUZ - Kırık Avaz
- SEHER PAÇAMAN - Vildan Serdar'ın Saranghae'si
- İLKER NURİ ÖZTÜRK - Şiire Rastlayan Kelebek
- GİZEM CEVHER - Esenlik Dolu O Yerde
- ZEYNEP KARACA - Kitabınız Çıkınca Ne Hissettiniz?
- ABDULHAMİT TOKGÖZ - Gün Dönümü
- HÜSEYİN CÖMERT - Kaz Ayağı
- AHMED BENCHAGA - Marakeş'in Masalcısı Halkanın Ortasındaki Adam
- AKİF DUT - Boşlukta Savrulan Kelimeler
- SÜHEYLA KARACA HANÖNÜ - Halamın Koltukları
- FURKAN DUMAN - Muhsin'in Fenerleri
- İBRAHİM ÖZGÜN - Susuz Pınar
- ZEYNEP SATİ YALÇIN - Tavuklu Saat
Yitiksöz dergisine marasedebiyat.com sitesinden ücretsiz ulaşabilirsiniz.
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.02.2023 07:00 - Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 01:22