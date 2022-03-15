Yolcu Dergisi 104. Sayı Seçme Şiirler
Gözüm derin döner benim!
Kederlerini toplayıp yerin,
Göğün yamaçlarına eken kim?
Benim güvercinlerim
Cahit KOYTAK
Şaşkınlık mora boyalı bir duygudur efendim
Kurulur ölüm gibi musalla taşında
Mustafa KARAOSMANOĞLU
Ademin unuttuğu şey belki de
Boşlukta yankılanıyor
Havva isminin cennetten düşmesi mesela
Aykağan YÜCE
Üstümüze çekilen acılar toplamıdır
Toprağındır kokusuna hasret kaldığım
Mehmet ŞAMİL
Adam çivi yazılarıyla taşlara bir şeyler yazacak çizecek
Belki birazdan yağmur yağacak, tabiat kirlerinden arınacak
Davut GÜNER
Konuş diyor Tanrım kalbimi tutup
Dökülüyorum yere harfler içinde
Ömer VURAL
Bu intihar yeleğini boş yere giymedim ben
Seni seviyorum
Süleyman BOZKURT
Yaratıcı bir fikri yok yeni günün
Kenan ÇAĞAN
Ve renkler kol kola girer
Kuşlar uyanınca
Fatih TEZCE
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 15.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 23:40