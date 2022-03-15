Yolcu Dergisi 104. Sayı Seçme Şiirler

Gözüm derin döner benim!

Kederlerini toplayıp yerin,

Göğün yamaçlarına eken kim?

Benim güvercinlerim

Cahit KOYTAK

Şaşkınlık mora boyalı bir duygudur efendim

Kurulur ölüm gibi musalla taşında

Mustafa KARAOSMANOĞLU

Ademin unuttuğu şey belki de

Boşlukta yankılanıyor

Havva isminin cennetten düşmesi mesela

Aykağan YÜCE

Üstümüze çekilen acılar toplamıdır

Toprağındır kokusuna hasret kaldığım

Mehmet ŞAMİL

Adam çivi yazılarıyla taşlara bir şeyler yazacak çizecek

Belki birazdan yağmur yağacak, tabiat kirlerinden arınacak

Davut GÜNER

Konuş diyor Tanrım kalbimi tutup

Dökülüyorum yere harfler içinde

Ömer VURAL

Bu intihar yeleğini boş yere giymedim ben

Seni seviyorum

Süleyman BOZKURT

Yaratıcı bir fikri yok yeni günün

Kenan ÇAĞAN

Ve renkler kol kola girer

Kuşlar uyanınca

Fatih TEZCE