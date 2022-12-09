Yolcu Dergisi 106. Sayıdan Seçilen Mısralar
Kalbinde yarım yamalak
bir zaman ısırığı
önümde
karanlığa uzanan
çerli çöplü bir sokak
ve başımın üstünde savrulmuş bir gökyüzü
Mustafa Karaosmanoğlu
Bir başınalığın sonsuz halleriyle
Dökülüp giden bir yetim kahkahası gibi mahcup
Kenan Çağan
Biliyorum artık
O binmeden önceydi
Nereye gittiğimi bilmemem
Ahmet Rıfat İlhan
Sokaklarda kalabalığın elleri
Ölü sözcüklerin çürümüş cesetlerini taşıyor
Yağmur hıçkıran kaldırımlarda
Öldürdüler sözleri
Bünyamin Doğruer
Sildim defterlerden özlediğim ne varsa
bütün dillerde sustum ezberlerken adını
Hikmet Kızıl
Cuma salası kadar kısaydı ömrün çetelesi
kim tutar? sarı safran, soprano istemem
cenazemde. terazini al götür, daha erken
Yaşar Bedri
Toplayıp dünyanın orta yerine
ateşler salalım üzerlerine
tozacak kadar zerre kalmasın
gök suladıkça toprak soğursun
Ömer Vural
Dalgın çölün ortasında duruyorum
serinmişim bir demir tabuta
uyuyorum
ölü gibi uyuyorum
sonsuzluğa sustum
M. Baha Kanlı
Kapısını çalan içine girebilir
acının ya da mutluluğun
yüreğinden korkanın
ardında izi kalır
Müştehir Karakaya
Balkondaki çiçeğin teninde uyudum
siyah beyaz şarkılar söylüyordu akşam
Fatih Tezce
Dans bitti söndü Ateş
bir yanardağ birden kayboldu
lavlardan bir bayrak yaptı
yüreğinin çatına kurdu
Fadıl Karlıdağ
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 09.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 23:54