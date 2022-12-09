Yolcu Dergisi 106. Sayıdan Seçilen Mısralar, Kara Tahta, Salih BORA

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Yolcu Dergisi 106. Sayıdan Seçilen Mısralar

09.12.2022 09:00 - Salih BORA
Yolcu Dergisi 106. Sayıdan Seçilen Mısralar

Kalbinde yarım yamalak

bir zaman ısırığı

önümde

karanlığa uzanan

çerli çöplü bir sokak

ve başımın üstünde savrulmuş bir gökyüzü

Mustafa Karaosmanoğlu

Bir başınalığın sonsuz halleriyle

Dökülüp giden bir yetim kahkahası gibi mahcup

Kenan Çağan

Biliyorum artık

O binmeden önceydi

Nereye gittiğimi bilmemem

Ahmet Rıfat İlhan

Sokaklarda kalabalığın elleri

Ölü sözcüklerin çürümüş cesetlerini taşıyor

Yağmur hıçkıran kaldırımlarda

Öldürdüler sözleri

Bünyamin Doğruer

Sildim defterlerden özlediğim ne varsa

bütün dillerde sustum ezberlerken adını

Hikmet Kızıl

Cuma salası kadar kısaydı ömrün çetelesi

kim tutar? sarı safran, soprano istemem

cenazemde. terazini al götür, daha erken

Yaşar Bedri

Toplayıp dünyanın orta yerine

ateşler salalım üzerlerine

tozacak kadar zerre kalmasın

gök suladıkça toprak soğursun

Ömer Vural

Dalgın çölün ortasında duruyorum

serinmişim bir demir tabuta

uyuyorum

ölü gibi uyuyorum

sonsuzluğa sustum

M. Baha Kanlı

Kapısını çalan içine girebilir

acının ya da mutluluğun

yüreğinden korkanın

ardında izi kalır

Müştehir Karakaya

Balkondaki çiçeğin teninde uyudum

siyah beyaz şarkılar söylüyordu akşam

Fatih Tezce

Dans bitti söndü Ateş

bir yanardağ birden kayboldu

lavlardan bir bayrak yaptı

yüreğinin çatına kurdu

Fadıl Karlıdağ

Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 09.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 23:54
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Salih BORA

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Salih BORA ismine kayıtlı 22 yazı bulunmaktadır.

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