Yolumuzu Aydınlatan Bir Eser: Mihrapta Asılı Kandil

"Bir mihrap kandilinden yola çıkarak, kader meselesini ve O'nun karşısındaki aczinizi idrak edebilirsiniz. Şüphesiz mihraba olan ilişkiniz, hürmetiniz ve ilginiz nispetinde."

Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle paylaşmak istediğim kitap özellikle son yıllarda sosyal medyada anlamlı videoları ile karşımıza çıkan Prof. Dr. Sadettin Ökten hocanın "Mihrapta Asılı Kandil" kitabı olacak. Öncelikle her zaman yaptığımız gibi kitabın isminden başlayalım anlatmaya. Öncelikle mihrap, camilerimizde imam efendinin durduğu, bize yönümüzü gösteren, Kâbe'ye doğru yüzümüzü çevirdiğimiz hafif girintili, cemaatin imamı takip ettiği yer. Arapça kökenine bakacak olursak "hrb"den türetilmiş olup "ibadet yönünü belirten girinti" olarak karşımıza çıkmakta. Ama bu kitabı analiz ediyorsak sadece bu kadar anlatım ile bırakmamız biraz abes kaçar. Mihraplar sadece işlevsel değil aynı zamanda sanatsal anlamda da zengindir. Medeniyetimizde mihraplar, sanatın, estetiğin ve dini sembollerin birleşimi olarak ön plana çıkar.

Gelelim kandil kelimesine… Eskilerin iyi bildiği, biz yeni neslin pek aşina olmadığı aydınlatma aracı. Günümüzde genelde nostalji mekanlarında "dekor" olarak kullanılmakta. Genellikle sıvı yağ ve fitilin bulunduğu kap. Özetle bize karanlıkta yol gösteren ışık. Şimdi bu iki kelimeyi birleştirince şöyle bir anlam çıkarabiliriz kanaatindeyim: hayatın anlamını kaybetmemek için geçmişimize yani medeniyet kodlarımıza bakmak ve oradan günümüze ışığı, aydınlığı taşımak. Modern dünyanın kaosu, tüketim çılgınlığı, ruhsuz şehirlerin gürültüsü içinde bu kitabı elime alıp okurken, insan kendine sormadan edemiyor. Bizim mihraptaki kandilimiz ne durumda? Hala yanıyor mu?

Sadettin Ökten meselenin ne kadar hassas ve derin olduğunu baştaki sözlerin öncesinde şöyle ifade ediyor: "O kandil asıldığı mihrapta, nice vakitler eda edilen ibadetlerde okunan Kur'an'ı dinlemiş, mihrabiyelere şahit olmuştu. O kandili yapan usta; onun nereye konacağını bilerek ve o hizmete layık bir eser üretmek gayesiyle, onu imal etmişti. Her insanın bir kaderi olduğu gibi, eşyanın da bir kaderi vardır." Evet mihrap ve kandil üzerine biraz fazla durduk ancak bu iki alıntı aslında bize kitap hakkında çok önemli mesajlar veriyor. Medeniyetimizin ne kadar ince olduğu, bir eşyayı tasarlarken bile onun vereceği hizmeti düşünerek hürmet ve hayretle onu işliyor.

Kitabın dili okurken size hem uzak hem yakın, hem akademik hem samimi gelebilir. Bazen anlamadığınızı düşündüğünüz kısımların olması çok normal. Kitabı okurken dikkatinizi vermeniz gerekiyor aksi takdirde okuduğunuz yeri anlamak için yeniden okumanız gerekebilir. Buna rağmen Sadettin Ökten, sanki dost meclisinde konuşuyormuş gibi sade ve anlaşılır bir üslup kullanmaya dikkat etmiş. Mimari, kültür, sanat ve medeniyet gibi ağır kavramları bu denli anlaşılır anlatmak bizler için oldukça zor olsa gerek. Ayrıca kitabın içinde hoca kendi hayatından hatıralar paylaşması, gözlemlerini aktarması, teoriyi kuru bilgi olmaktan çıkarıyor. Kitabı okurken sadece zihninize değil gönlünüze hitap ettiğini hissedeceksiniz.

Kitabımız yedi kısım yüz on sekiz sayfadan oluşuyor. Hocanın Şubat 2021 ile Eylül 2021 arasında yazdığı yazılar konu başlıklarına göre derlenmiş. Her yazı başında hangi zaman diliminde yazıldığı okuyucu ile paylaşılmış. Ökten, Başlangıç Yerine yazısında kendi hayatının ilk gençlik yıllarında sanatı anlamlandırma yolculuğuna bizleri davet ediyor. Doğu ve Batı arasında yapılan karşılaştırmalarda Batı medeniyetinin bilim, teknoloji ve düzen açısından kazandırdıklarını görmezden gelmiyor. Ama aynı zamanda onun insana yüklediği yalnızlık ve yabancılaşma sorununu da gösteriyor.

Genelde Avrupa'ya giden bazı insanların oralardaki sanat eserlerinden (heykellerden) övgüyle bahsettiklerini ve sosyal medyalarında paylaştıklarını görebilirsiniz. Bizdeki eziklik psikolojisini de işin içine katarsak sanki sanat sadece Avrupa'da peydah olmuş bizde hiç yokmuş gibi batıcılık oynanır. Sadettin hoca buna şöyle cevap veriyor:

"Artık bir Batı şehrinde yer alan ve o şehre kimlik veren bir heykeli, kendi değerler sistemi içerisinde ele alıp, o değerler ile ilişkilendirmeyi yapmaktayım. Öyle bir heykel neden benim şehrimde yok gibi anlamsız bir soru sormuyorum. Çünkü benim mensup olduğum değerler sisteminde, o tür bir heykele yer bulunmamaktadır. Aynı şey resim, musiki ve roman için de geçerlidir."

Sanatın ve sanatçının görevlerine de değinen Ökten, sanatın sadece basit bir eğlence olmadığını, büyük bir sorumluluk gerektirdiğini satır aralarında aktarmış. Söylenecek çok söz var ancak lafı fazla uzatmadan nihayete erdirmek gerekiyor. Hoca kitapta kendi gözlemlerini aktardığını, yazdıklarının öznellik ifade ettiğini, sanat hakkında gözlem yapan her bireyin bu olguyu kendi penceresinden değerlendireceğini belirtmiş. Sanatın nasıl bir ihtiyaçtan hasıl olduğunu, artık bir esere bakarken alelade gelip geçemeyeceğinizi kitaptan sonra fark ediyorsunuz. Ben naçizane sanat erbabı olun veya olmayın bir fikir ve duruş sahibi olmak adına okumanızı tavsiye ederim. Ve bana göre bu kitap yalnızca bir düşünce kitabı değil, bir çağrı. Bizleri geçmişi anlayarak bugünü kavramaya davet ediyor. Salt teorik eleştiri değil, aynı zamanda hayatımıza dokunan öğütler var sayfalarında. Kitabı bitirdiğimde aklımda kalan en güçlü duygu, bir hatırlayış oldu. Köklerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi ve modern dünyanın hız ve hazzında unutturulan o nahifliği… Bir sonraki kitapta buluşmak duası ile…

Sadettin Ökten

Mihrapta Asılı Kandil

Turkuvaz Kitap

Nisan 2023

İstanbul

118 Sayfa