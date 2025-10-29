❝Yörüngede❞ Bir Roman

F.Zehra Aydemir yazdı...

Okuyucusunu Kelimelerin Yörüngesinde Dolaştıran Bir Yazar, Samantha Harvey

Ödüllü kitapların okurlarda ön yargı oluşturduğu bir gerçek. Kitabın ödül almış olması bazen beklentiyi yükseltebiliyor. Bazen de ödül aldıysa iyi bir kitap değildir, düşüncesine itebiliyor. Her iki durumda da eser, aldığı ödülle büyük bir sorumluluk üstleniyor: Okurunu etkilemek. Daha da iddialı bir ifadeyle, okurunu büyülemek…

Orbital, ya da bizim bildiğimiz şekliyle Yörüngede, ödül alan ve bu ödülü başarılı bir biçimde taşıyan kitaplardan.

2023 yılında yayımlanan, 2024 yılında Booker Ödülü'ne layık görülen ve 2025'te dilimize kazandırılan kitap, çok da kalın olmayan hacmi ve yalın cümlelerindeki muazzam anlatısıyla adeta insanlığa dair söylenmesi gereken her şeyi söylüyor. Tabii burada kitabın çevirmeninin akıp giden ve orjinali için vurgulanan şiirselliği bozmayan kelime seçimleri de takdire şayan.

Yazar, tıpkı benim şu anda yaptığım gibi hep şimdiden, bu andan konuşuyor. Adeta zamanın ne kadar döngüsel, ne kadar geçirgen bir kavram olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Onu köşeli kalıplara sokamayız. Onu bazı kelimelerle anlamlandıramayız. Ne söylersek söyleyelim içinden taşıp gidecek kadar özgür bir şey bu, zaman… İşte bu akışkanlık ve uzaysal konular bana Arrival filmini anımsatıyor. Zira bu kitap da o film gibi, hem çok sade hem de çok katmanlı. Sessizce ve yumuşak adımlarla zihnin hassas noktalarına dokunuyor ve muhatabını özü düşünmek konusunda harekete geçiriyor.

Daha İlk Andan Büyük Bir Araştırmanın Ürünü Olduğunun Sinyallerini Veriyor

Yörüngede, etkileyici bir çizimle başlıyor. Kitabın son sayfasındaki teşekkür bölümünde, yazarın kurgusu için NASA ve ESA'nın verilerinden faydalandığını görüyoruz. Böylelikle biz, ilk sayfadaki çizimin yoğun bir çabanın sonucu olduğunu anlıyoruz. Çizim? Kuzey yarım kürede gündüzken dünya çevresinde geçen 24 saatte, uzaya gönderilen astronotların 16 dönüşünde geçtikleri yolların çizimi... Bunlar dünyanın çevresinde on altı kez dönen, dolayısıyla her 24 saatte on altı gün doğumu ve on altı gün batımı gören, dört astronot ve iki kozmonottan mütevellit uzay ekibi. Bu kadar fazla gün doğumu ve batımına şahitlik etmek zihinlerini bulandırsa da onlar Eşdügümlü Evrensel Zaman'a bağlılar ve ne olursa olsun burada kalmaya çalışıyorlar. Okur da tam olarak burada kalıyor. Hem fiziksel hem psikolojik olarak klostrofobik bir metinle karşı karşıya kaldığımız romanda olaylar tam olarak bu uzay aracında geçiyor. Ve tabii altı astronotun -ikisi Rus oldukları için kendilerine kozmonot demeyi tercih ediyorlar- zihninin kıvrımlarında.

Bir Amerikalı, bir Britanyalı, bir Japon ve bir İtalyan astronot ve iki Rus kozmonot uzaya çok önemli bir görev için gönderilseler de asla kendilerini yüceltmiyorlar. Buradaki yaşantıları hem sözcüklerle anlatılamayacak kadar değersiz hem de alabildiğine önemli. Görevlerini yerine getirmek için ömür boyu eğitim almaları nedeniyle son derece güçlüler. Bu güç onların kırılgan ve nazik insanlar olmalarına engel değil.

Bir Solukta Okunabilecek Fakat Etkisi Uzun Sürecek Bir Anlatı

Romanda olay örgüsü oldukça epizodik, gevşek. O kadar ki, okur bu örgünün bir ucundan çekse metni eğip bükebilir. Ayrıca konuşma çizgilerinin olmaması astronotların hafızları arasında soft bir geçişe neden oluyor

Uzayda her şey hem son teknoloji hem de çok ilkel. Neden ilkel? Sanatın ve duyguların etkisi dünyadaki gibi değil. Fakat bu durum, olumsuz bir düşünceye neden olmamalı. Nitekim bu yalınlık, uzay aracındakilerin, Nedimeler tablosuna bakıp dünyada anlayamadıkları ana odağı nihayet fark etmeleriyle sonuçlanabiliyor. İnsan ilişkilerindeki düğümler çözülüyor. Burada dünyadaki aptal düşmanlıklar yok. Çünkü orada hepsi birler. Birbirlerinin arındırılmış idrarını içerken, bir diğerinin kullandığı havayı defalarca kez solurken nasıl ayrı ayrı düşünülebilirler ki?

İşte yazar tam olarak burada, dünyada olup bitenlere kendi tarzıyla politik eleştirilerine başlıyor. Bunu o kadar bağırmadan, o kadar nazik biçimde yapıyor ki cümleleri okuyup bitirdiğinizde şu küçücük cümlede ne büyük ifadeler var diyerek başa sarıyorsunuz. Astronotlar bütün o büyük nedenlerin ardında, uzaya gönderilmelerinin tek bir temeli olduğunun farkındalar: Dünya dâhilinde sınırların tamamı keşfedildi ve yağmalandı çünkü.

Uzay Yolculuğunun Bu Yeni Dönemiyle, İnsanlığın Geleceğini Nasıl Yazıyorlar?

Bu soru bir kâbus gibi astronotların zihninde dönüyor. Çünkü insanlığın geleceği yazıldı bile ve muhtemelen bir taksi sürücüsü bu konuda onlardan çok daha bilgili.

Peki ya bizler daha da ileriye gidebilirsek? Ay'a? Mars'a? Daha da ileriye gidebilirsek ve kendimize dünya dışında yeni bir yaşam inşa edebilirsek? Bu satırlar arasında yazar çok çarpıcı bir noktaya değiniyor. Dünyanın sayısız kere girdiği kâbuslarıyla ensemize çöktüğü şu günlerde, yazarın romanının derinlerine işlediği bıkkın sesini duyuyoruz: Tüm gezegen için tek bir bayrak tasarlayacağız, diyor astronotlarından biri aracılığıyla Çünkü Dünya'da mahrum kaldığımız tüm o güzelliklerin, her şeyin dağılıp gitmesinin nedeni bu bayraklar. Bu bir olamama hali. Her şey bu kadar basit ve anlaşılırken alabildiğine karmaşıklaştırma ve kaostan beslenme hali. Bencillik ve çıldırmışlık hali.

Kitap, okurunu yer yer deneme okuyormuş hissiyle sarmalıyor. Samantha Harvey, Yörüngede isimli romanında, okurunu kelimelerin ve anlamın yörüngesinde dolandırıyor.

Yörüngede

Samantha Harvey

Çev. Püren Özgören

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

168 sayfa

3.baskı

2025 istanbul