Yunus Emre Özsaray’dan Yeni Hikâye Kitabı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından yayımlanan iki aylık hikâye dergisi Olağan Hikâye'nin Genel Yayın Yönetmeni, hikâyeci yazar Yunus Emre Özsaray'ın, "Distopik Cinnetten Kaçış" isimli hikâye kitabı İz Yayıncılık'tan çıktı.

Distopik Cinnetten Kaçış - Arka Kapak Yazısı:

Sokaklar insanlarla dolar, şehrin yüzü insanların yüzleriyle kaplanır. Her şey birbirine karışır. O vakitten sonra görülen, şehrin yüzlerdeki yansımasıdır veya yüzlerin şehirdeki yansıması. Sonrası insanların sesidir, sonrası kentin gürültüsü, kokusu. Gözler yumulursa eğer bu vakitte, bambaşka bir hikâye başlar şehirde. Tüm hikâyeler bir arada yaşanır, tarih hercümerç, zaman altüst olur...

Yunus Emre Özsaray'dan geçmiş şimdi ve geleceğin bir araya geldiği hikâyeler... Her hikâye için farklı bir sahne kuruluyor, her sahne farklı bir üslupla okuyucuyla buluşuyor. Kimi zaman da tüm sahneler yıkılıyor, zaman iç içe geçiyor, tarih hercümerç oluyor.

Yunus Emre Özsaray Kimdir?

1983 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümündeki üniversite eğitiminin ardından İktisat Tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. 2017 yılında "1980-2000 arası Türk Hikâyesi ve Toplumsal Değişim" isimli teziyle doktora çalışmasına bitirdi. Doktora çalışmasını Hikâyeden Öyküye Toplumsal Değişim adıyla kitaplaştırdı. Çeşitli dergilerde öyküleri ve diğer yazıları yayımlandı. Kefendeki Misket isimli ilk öykü kitabı 2013'te, Mecnun'un Şehri Terk Edişi isimli öykü kitabı 2016'da, Noksanlar isimli öykü kitabı 2021 ve Distopik Cinnet'ten Kaçış 2025 yılında yayımlandı. Edebiyat üzerine yazılarını Kökten Uca Bir Kopuş (2021) isimli kitapta bir araya getirdi. Olağan Hikâye dergisini çıkarmakta ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde görev yapmaktadır.