Yusuflar, Rüyalar ve Saraylar

Adına dünya denen, her anı sırlı, imtihanlarıyla meşhur bu genişçe meydanda kendimize biçilmiş rollere bürünür, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine doğru koşturur dururuz. Kimi koyunlarının peşinde meraya çıkan çoban olur, kimileri başını yastığa koyduğunda huzurlu bir uykuya muhtaç hükümdardır. Kimisi diyarları dolaşan seyyah, kimisi memur, kimisi de her sabah dükkanını açıp rızkını bekleyen esnaf rolünde. Kimileri döşeğinde sakin bir hayat sürerken imtihanı olan bir kuru canıyla uğraşır. Kimilerinin imtihanı ise daha çetindir: görünmez bir el tarafından halden hale girer de başına gelenlerin hikmetini bir türlü çözemez.

İşte bizim Manavoğlu Yusuf'un halleri de bu saydıklarımız arasında son sınıfa giriyor. Dünyaya gözlerini açtığı Ukrayna'daki köyünden köle pazarlarına, oradan manav tezgahına ve başına devlet kuşu konmasıyla Yusuf'u saraya götüren bir öyküyle karşı karşıyayız.

Tarih öğretmeni olan Zehra Aygül, çocuklara yönelik yazdığı tarihi kitaplarıyla tanınan bir yazar. Çocuklara tarihi sevdirmeyi ve bir tarih şuuru kazandırmayı hedefleyen yazarımız dört kitaplık Hafiye Yusuf serisiyle karşımıza çıkıyor bu defa.

Serinin ilk kitabı Patates Suratlı Korsan'ın Osmanlı Döneminde geçen, tarihi kişiliklerin hayatlarının pek bilinmeyen yönlerine dayanan hikayesi kitabı ayrıca ilginç kılan bir özellik.

Aslı, kökü Ukrayna olan kahramanımız Alexi, küçücük bir çocukken köyüne yapılan korsan baskınıyla ailesinden koparılarak köle pazarına götürülür. Onu satın alan Manav Yakup, çocuğun güzel çehresinden adını Yusuf olarak değiştirir ve onu oğlu gibi sevgiyle büyütüp yetiştirir. Huzurlu hayatları sürerken bir yandan mektebe giden Yusuf bir yandan da dükkanla ilgileniyordur. Bazen de arkadaşlarıyla sahile inip türkü söyleyerek sandalla dolaşmaya bayılır. Bu sandal sefalarının birinde kıyıya yanaşmış yabancı bir gemiyle hayatı değişir. Çünkü ay ışığı altında abus çehresiyle tayfasına emir yağdıran kaptan, ailesinin katili olan korsandır.

12 yaş ve üzerine hitap eden kitabımızın dili gayet keyifli. Özenle metne yerleştirilmiş merak unsurları akıcılığı pekiştiriyor. Yerinde kullanılan deyimlerle metnin dilini zenginleştirmiş. Örneğin; "kambersiz düğün olmaz", "kaşık sallamak", "postu deldirmek", "can ciğer kuzu sarması" vb.

Bununla birlikte metinde yer alan; kudsiyet, munis, mütelezziz, kabil gibi kelimler okumayı ve anlamayı zorlaştırıcı seviyede olmasa da yer aldıkları sayfaların altında, dipnot şeklinde anlamlara yer verilmesi çocukların daha az efor sarf ederken öğrenmelerini ve aşinalık kazanmalarını kolaylaştıracaktır. Yine metindeki eşya ve kavramlar için aynı şekilde bilgilendirici dip notlar merakı güdüleyecek şekilde kullanılabilir; ahar, usturlab, subaşı, diş kirası gibi.

Kitapta beni en çok rahatsız eden yüzünün güzelliğinden dolayı en fazla Yusuf üzerinde olsa da diğer erkek karakterler için de yer yer kullanılan, kadınsı letafeti andıran abartılı ve gereksiz betimlemelerdi. Örneğin; "ders arasında çocuğun latif çehresini seyretmekten kendini alamadı", "bakışlarındaki bu ahenk", "onun tül gibi eriyen sesi", "biçimli dudakları, hafif çıkık elmacık kemikleri, hele boyu posu endamı, hele de edalı duruşları ile Yusuf bir içim su olmuştu''

Kitabın içerdiği resimler gayet hareketli, dikkat çekici. Tarz olarak çizgi romanı anımsatan bir havası var. Çizerimiz Hüseyin Penekli'nin yayınlanan ilk işi olması kitabı özel kılıyor. Bir bakıma güçlü hikayesi de düşünüldüğünde çizgi film olma potansiyeli taşıdığını da söyleyebiliriz.

Yusuf'un geçirdiği değişimlerle Kur'an'da "kıssaların en güzeli'' (ahsenü'l kasas) şeklinde adlandırılan Hz. Yusuf'un kıssasıyla metinlerarası bir ilişki içinde olan Hafiye Yusuf serisi Zehra Aygül'ün güzel çabasının bir ürünü. Çocuklarla birlikte ebeveynlerin de okumaktan/dinlemekten keyif alacakları bir kitap. Şimdiden iyi okumalar.

Hafiye Yusuf 1 – Patates Suratlı Korsan

Yazar: Zehra Aygül

Resimleyen: Hüseyin Penekli

Uğurböceği Yayınları

120 sayfa

2. Baskı: Ağustos 2018