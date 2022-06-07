Bir söyleşimiz sırasında okurlarımdan bazılarının "Helalühoş" isimli kitabımdaki ana karakterim Abdullah Serkan ile 'Yüz Elbisenin Sırrı' kitabının Maddy'si arasında bağ kurmaları bu kitabı okumama sebep oldu. Metinlerarasılık boyutuna geçmiş çocuk okurların hemen dikkatimizi çektiğini ve sempatimizi kazandığını söylememe sanırım gerek yoktur. Wanda'yla helâlleşememenin Maddy'ye verdiği ağırlık, Abdullah Serkan'ın beyaz evin sakinleriyle helâlleşme gayretine gerçekten de çok benziyordu ve bu vicdanî muhasebenin okurlarca hissedilmiş olmasına sevindim. Çünkü akran zorbalığından da her yanlışımızdan da bizleri sakındıran, döndüren o bitmek tükenmek bilmeyen muhasebemiz, ömürlük ikilemlerimizdir.

Yakınlarda incelediğimiz "Nohut Adam"dan sonra "Yüz Elbisenin Sırrı" da karakterlerin hemen hemen aynı şekilde oturtulduğu bir zorbalık yergisi. Bu hikâyede zorbalıkta pay sahibi yan karakterin ikilemine biraz daha fazla ağırlık verilmiş. Vicdanı rahat olmadığı hâlde zorba Peggy'ye destek veren Maddy aslında Wanda'yı savunursa zorbalığın kendine yöneleceğinden korkuyor. Zorbalık olaylarının yaşanmaması genelde bu kilit noktaya bağlı. İzleyici-destekçi konumundaki çekimser çocuklara mağdurdan yana tercih kullanmayı telkin etmek, doğrunun ve kahramanlığın eyleme dönüşen seçimde yattığını öğretmek gerekiyor. Kitaplar da bunun en güzel aracı olsa gerek.

Hikâyenin ana karakteri Wanda Petronski, isminden yabancı olduğu anlaşılan, annesini kaybetmiş, babası ve erkek kardeşiyle yaşayan, çekingen ve fakir bir kız. "Yüz elbisem var, hepsi dolabımda sıra sıra dizili." dediği hâlde her gün aynı elbiseyi giydiği için diğerlerinin alay konusu oluyor. Onunla alay etmeyi gündelik bir oyuna dönüştüren Peggy-Maddy ikilisi ve onlara katılan sınıf arkadaşları bir gün Wanda'nın babasının okula gönderdiği sitemkâr bir mektupla Wanda'nın ksabadan şehre taşındığını öğreniyor ve kendilerini çözümsüz bir pişmanlığın içinde buluyorlar. Bir telâfi ihtimali arayan çocukların derdine yüz elbisenin sırrı, Wanda'nın imrendiren kabiliyeti ve hikâyenin sonunda ulaşan mektubu derman oluyor. İşin sırrını ve Wanda'nın zorbanın kibrini kıran üstünlüğünü anlamayı okurlara bırakıyorum. Tabii bir zorba olmamak için kazanılması gereken merhameti, hassasiyeti, empati ve anlayışı, doğrudan ve mağdurdan yana tavır takınma erdemini de ebeveyn-öğretmen-çocuk üçgeninin tam ortasına.

Kitabın sade, keskinlik içermeyen çizgilerle ve kimi zaman kara kalem kimi zaman yumuşak ana renklerle bütünlenmiş çizimleri ödüllü bir çizere, Louis Slobodkin'e ait. Yazarımızın ve çizerimizin geçen yüzyılın başlarında doğduğunu, kitabın 1940'larda yazıldığını ve bugün hâlâ rağbet gördüğünü hatırlatalım. Yazarımızın kızı kitaba yazdığı önsözde annesinin yaşanmış bir hikayeden ilham aldığını anlatmış. Yani bu kitap da bana "Helalühoş"u yazdıran pişmanlığa benzer bir pişmanlığın eseri ve belki de bu yüzden samimi bulunmuş ve kalıcı olmuş. Maddie-Maddy çift kullanımını teke indirmek şerhiyle çevirmenimiz Esra Özilhan Çiftçi'de oldukça başarılı. Kitapta geçen yabancı adların okunuşlarının sonda değil, başta verilmesi daha faydalı olurdu. Kapak çekici, arka kapak açıklayıcı. Dizgi, düzelti, cilt sorunsuz. Edebî bir dille çocuk dünyasının sorunlarına dokunan her kitap gibi bu kitabı da tavsiye ediyor, sekiz yaşından (üçüncü sınıf) itibaren okunabileceğini de ifade etmek istiyorum.

Eleanor Estes

Yüz Elbisenin Sırrı

Çev.: Esra Özilhan Çiftçi

Beyaz Balina Yayınları

94 Sayfa

İstanbul 2021