Zihnin Ötesindeki Gerçeklik: Şimdi

Zamanda bir kurtuluş yoktur. Siz gelecekte özgür olamazsınız. Özgürlüğün anahtarı anda mevcut olmaktır, böylece siz ancak şimdi özgür olabilirsiniz.

Geçmişin peşini bırakarak veya gelecek için endişelenmeden hayatınızın her anını şimdiki zamanda yaşadığınızı imgeleyin. Eckhart Tolle, kitabında, gelecek için endişelenerek veya geçmişten pişmanlık duyarak geçirdiğiniz her dakikanın, kaybedilmiş bir dakika olduğunu okuyuculara aktarıyor. Çünkü gerçekten yaşayabileceğiniz tek yer şimdidir; bu nedenle Tolle, her dakikayı olduğu gibi yaşamaya yönelik ve hayatınızda var olmak için eyleme geçirilebilir stratejiler sunuyor.

Eckhart Tolle kitabına, "aydınlanmasına" yol açan koşulları ve deneyimleri paylaşarak başlıyor. Yazar, uzun yıllar hayatını kaygı ve hatta intihara meyilli depresyondan muzdarip bir şekilde geçiriyor. 29 yaşındayken, hayatının akışını değiştiren kişisel bir aydınlanma yaşıyor ve dönüşümünü ancak yıllar sonra anlıyor. Deneyimini ve yıllarca süren manevi çalışmalarını, keşiflerini bu kitapta bütünleştiriyor. Kitap, manevi aydınlanma hakkında sık sorulan soruları ele alan bir soru-cevap düzeneğinde ilerliyor.

Yoğun bir şekilde Şimdi'de bulunduğumuzda, derin bilinçten cevap alır ve yaşamda kolaylıkla ve neşeyle akarsınız. Şimdi'nin Gücü, daha az acı çekmeniz ve daha fazla iç huzura sahip olmanız için şimdiki anı yaşamakla ilgilidir. Eckhart Tolle, geçmişin ve geleceğin sadece zihinsel benzetim olduğunu ve yaşamının her zaman "Şimdi" olduğunu söylüyor.

Tıpkı egonuz gibi, "zaman" da pratik dünyada işlev görmemize yardımcı olmak için insan zihni tarafından yaratılan bir kavramdır. "Saat zamanı", randevuları planlamak ve bir toplantı düzenlemek gibi görevlerin yanı sıra geçmişten ders almak ve gelecek için hedefler belirlemek için kullanışlıdır. Ancak "zaman" gerçekten bir yanılsamadır. Bu andaki zaman basitçe "Şimdi"dir. Olmuş ya da yaratılmış olan her şey "Şimdi"de olmuştur. Gerçekten sahip olduğumuz tek andır.

Yine de çoğumuz, zaman yanılsamasına hapsolmuş durumdayız. Enerjimizin büyük bir kısmını, geçmişi anarak veya daha iyi bir gelecek umarak harcıyoruz. Bu süreçte, sahip olduğumuz tek gerçek an olan "Şimdi"de yokuz. Daha da kötüsü, yargı ve/veya olumsuzluk yoluyla bilinçsizce olana direndiğimizde şimdiki zamanda acı yaratırız.

Hayatımızdaki en büyük acılar gerçekten gereksizdir. Yaşadığımız tüm acılar kabul etmemekten, olanı reddetmekten kaynaklanır. Zihninizle ne kadar bütünleşirseniz, o kadar ruhunuz sıkışır. Hâlihazırda var olan bir şeye içsel bir direniş yaratmaktan daha beyhude, daha çılgınca ne olabilir? Hayata ve olana " evet" deyin ve hayatın birdenbire aleyhinize değil de lehinize işlemeye başladığını görün.

Şimdinin gücüne erişmek için, elinizden geldiğince geçmişten veya gelecekten uzaklaşmayı amaç haline getirin. Hayal ettiğiniz gelecek, iyilik ve güzelliklerle doluysa size umut verir ya da beklenti içine sokar. Eğer hayaliniz kötüyse sizde endişe yaratır. Her ikisi de yanıltıcıdır. Var olmadığınızı anladığınız an, varsınızdır.

Eckhart Tolle'a göre kendinize bir hedef belirler ve ona erişmek için çalışırsanız, siz saat-zamanını kullanıyorsunuz demektir. O birincil bir değere sahip olmadan, sadece geleceğe doğru bir yönelmeyi ifade eder. O zaman saat-zamanı, psikolojik-zamana dönüşür. Hayat yolculuğunuz bir şeye erişme, bir şeyi elde etme, "onu yapma" konusunda sabit bir fikre dönüşür. Artık etrafınızdaki çiçeklerin kokusunu fark edemiyor, yaşamın güzelliğinin ve mucizesinin idrakinde olamıyorsunuz.

Zihninizle özdeşleşmeyi kaldırmanın ve içsel bedeninizle bağlantı kurmanın çeşitli yollarını çok özet bir şekilde aktardım. Mucizevi bir şekilde "Şimdi'nin Gücü''nü okurken anda kalıyor ve kelimelerin derinliklerine iniyorsunuz. Dürtülerle kapanan benliğinizin ve egonuzun öz benliğe nasıl dönüşeceğini görmenin yollarıyla tanışıyorsunuz. Bu yolla Yaradan'a kapılar açılıyor ve aşk bu dünyaya geliyor. Varlığınızın derinliklerine indikçe ve kalıcı olarak bağlandıkça, kaynak ile dış dünya arasında bir köprü haline geliyorsunuz. Eckhart Tolle'nun deyimiyle bunun adı: Aydınlanmadır.

Manevi dinginliğe ve kemale erişmiş insan olmanın yollarını Uzak Doğu'nun, Hint ve Hristiyan dünyasının spiritüel geleneklerinden hareketle bize örnekler sunan Tolle, kitabın çok küçük bir bölümünde Sufizmden bahseder ve Mevlâna Celâleddin Rumi'nin sözüne yer verir: "Geçmiş ve gelecek Tanrı'yı bizim gözümüzden saklar; her ikisini de ateşe atıp yakın".

Modern dünyada sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyor, gelecek ve geçmiş birbirine geçmiş bir şekilde zihnimizi işgal ediyor. Gönlümüzle iletişimi tamamen unutmuş durumdayız. Geçmiş kültürlere göre kendimizi "gelişmiş" olarak adlandırsak da, olduğumuz kişiden ve yaşadığımız hayattan memnun olmaktan çok uzağız. Mutsuzluğun ve acının içinde can çekişiyor gibiyiz. Para, bilgi, kariyer, popüler olmak artık bizi mutlu etmiyor Hiçbir şey, bize ihtiyaç duyduğumuz zihinsel dinginliği ve bütünün bir parçası olma deneyimini getirmiyor.

Şimdi'nin Gücü

Eckhart Tolle

Akaşa Yayıncılık

241 sayfa