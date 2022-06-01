Sinemaya Uyarlanan Yerli Romanlar

Sinema ve edebiyat, sanatın iki ayrı unsuru olarak karşılıklı birbiriyle etkileşim içinde olan, birbirini besleyen özellik taşır. Romanlardan sinemaya aktarılan filmlerde eserin aslına ne kadar sadık kalındığı yoruma açık olmakla birlikte özellikle hem kitabın okunduğu hem de filmin izlendiğinde okur/izleyici gözünde daha kalıcı iz bıraktığı bir gerçektir. Necip Tosun, Edebiyat Atlası adlı eserinde bu aktarım konusunda şunları söyler: "Sinema, tarihsel süreç içerisinde edebiyatın pek çok önemli eserini kendi diline aktarmıştır. Ama her denemesinde sinema-edebiyat ilişkisi yeniden gündeme gelmiş, eserin hakkıyla sineme diline aktarılıp aktarılmadığı tartışma konusu olmuştur. Aslında bunda şaşılacak bir yan yoktur. Çünkü bilindiği gibi görüntünün imkân ve kabiliyeti ile metnin imkân ve kabiliyeti birbirinden oldukça farklıdır. Görüntü resmin, hareketin, sesin ve ışığın gücüne ve çağrışımlarına dayanan iki ayrı sanattır." (Edebiyat Atlası, 20s. 318)

Biz de elimizden geldiğince, okurun/izleyicinin bu iki ayrı sanat dalını bir arada değerlendirmesi için beyaz perdeye uyarlanan eserleri bir liste halinde bir araya getirmek istedik. Listede yer alan bazı uyarlamalarda eserin aslına sadık kalarak görsel anlatımla zenginleştirilmiş çok başarılı örnekler bulabilirsiniz. Uzun soluklu bir çalışmayla oluşturduğumuz listeyi istifadenize sunuyoruz.