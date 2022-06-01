Sinemaya Uyarlanan Yerli Romanlar
Sinema ve edebiyat, sanatın iki ayrı unsuru olarak karşılıklı birbiriyle etkileşim içinde olan, birbirini besleyen özellik taşır. Romanlardan sinemaya aktarılan filmlerde eserin aslına ne kadar sadık kalındığı yoruma açık olmakla birlikte özellikle hem kitabın okunduğu hem de filmin izlendiğinde okur/izleyici gözünde daha kalıcı iz bıraktığı bir gerçektir. Necip Tosun, Edebiyat Atlası adlı eserinde bu aktarım konusunda şunları söyler: "Sinema, tarihsel süreç içerisinde edebiyatın pek çok önemli eserini kendi diline aktarmıştır. Ama her denemesinde sinema-edebiyat ilişkisi yeniden gündeme gelmiş, eserin hakkıyla sineme diline aktarılıp aktarılmadığı tartışma konusu olmuştur. Aslında bunda şaşılacak bir yan yoktur. Çünkü bilindiği gibi görüntünün imkân ve kabiliyeti ile metnin imkân ve kabiliyeti birbirinden oldukça farklıdır. Görüntü resmin, hareketin, sesin ve ışığın gücüne ve çağrışımlarına dayanan iki ayrı sanattır." (Edebiyat Atlası, 20s. 318)
Biz de elimizden geldiğince, okurun/izleyicinin bu iki ayrı sanat dalını bir arada değerlendirmesi için beyaz perdeye uyarlanan eserleri bir liste halinde bir araya getirmek istedik. Listede yer alan bazı uyarlamalarda eserin aslına sadık kalarak görsel anlatımla zenginleştirilmiş çok başarılı örnekler bulabilirsiniz. Uzun soluklu bir çalışmayla oluşturduğumuz listeyi istifadenize sunuyoruz.
- Kitap Adı, Yazar, Yönetmen, Film Adı, Yıl
- Acenta Mirza (Musellim ile Kuşde), Osman Şahin, Feyzi Tuna, Kızgın Toprak, 1973
- Acı Duman (Beyaz Öküz), Osman Şahin, Erden Kıral, Ayna, 1985
- Acı Duman (Kanın Masalı), Osman Şahin, Şerif Gören, Kan, 1985
- Acı Duman (Kör Gülüşan), Osman Şahin, Bilge Olgaç, Gülüşan, 1985
- Ağır Roman, Metin Kaçan, Mustafa Altınoklar, Ağır Roman, 1997
- Ağrıdağı Efsanesi, Yaşar Kemal, Memduh Ün, Ağrıdağı Efsanesi, 1975
- Anayurt Oteli, Yusuf Atılgan, Ömer Kavur, Anayurt Oteli, 1987
- Asılacak Kadın, Pınar Kür, Başar Sabuncu, Asılacak Kadın, 1986
- Başka Olur Ağaların Düğünü, Kemal Bilbaşar, Kartal Tibet, Doktor Civanım, 1982
- Benim Sinemalarım, Füruzan, Füruzan, Gülsün Karamustafa, Benim Sinemalarım, 1990
- Bereketli Topraklar Üzerinde, Orhan Kemal, Erden Kıral, Bereketli Topraklar Üzerinde, 1980
- Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Onur Ünlü, Beş Şehir, 2009
- Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek, Yücel Çakmaklı, Bir Adam Yaratmak, 1970
- Bizim Büyük Çaresizliğimiz, Barış Bıçakçı, Seyfi Teoman, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, 2011
- Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Tuna Kiremitçi, Hakan Ketche, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, 2013
- Bütün Öyküleri, Samet Ağaoğlu, Metin Erksan, Bir İntihar, 1973
- Çalıkuşu, Reşat Nuri Güntekin, Osman F. Seden, Çalıkuşu, 1966
- Daha, Hakan Günday, Onur Saylak, Daha, 2017
- Değirmen, Reşat Nuri Güntekin, Atıf Yılmaz, Değirmen, 1986
- Devlet Kuşu, Orhan Kemal, Memduh Ün, Devlet Kuşu, 1980
- Deprem, Necip Fazıl Kısakürek, Mesut Uçakan, Çile, 1972
- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa, Nejat Saydam, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, 1967
- Efsuncu Baba, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Aydın Arokan, Efsuncu Baba, 1949
- Ekmekçi Kadın, Xavier de Montépin, Zafer Davutoğlu, Ekmekçi Kadın, 1965
- El Kızı, Orhan Kemal, Nejat Saydam, El Kızı, 1966
- Eskici ve Oğulları, Orhan Kemal, Şahin Gök, Eskici ve Oğulları, 1990
- Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, İlhami Algör, Çiğdem Vitrinel, Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, 2014
- Fatmagül'ün Suçu Ne?, Vedat Türkali, Süreyya Duru, Fatmagül'ün Suçu Ne?, 1986
- Fikrimin İnce Gülü, Adalet Ağaoğlu, Tunç Okan, Fikrimin İnce Gülü, 1992
- Fosforlu Cevriye, Suat Derviş, Nejat Saydam, Fosforlu Cevriye, 1969
- Gizli Yüz, Orhan Pamuk, Ömer Kavur, Gizli Yüz, 1991
- Gol Kralı, Aziz Nesin, Kartal Tibet, Gol Kralı, 1980
- Göçmüş Kediler Bahçesi, Bilge Karasu, Barış Pirhasan, Usta Beni Öldürsene, 1997
- Gölgesizler, Hasan Ali Toptaş, Ümit Ünal, Gölgesizler, 2009
- Gurbet Kuşları, Orhan Kemal, Halit Refiğ, Gurbet Kuşları, 1964
- Güz Sancısı, Yılmaz Karakoyunlu, Tomris Giritlioğlu, Güz Sancısı, 2009
- Hababam Sınıfı, Rıfaz Ilgaz, Ertem Eğilmez, Hababam Sınıfı, 1975
- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Rıfat Ilgaz, Ertem Eğilmez, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976
- Hababam Sınıfı Uyanıyor, Rıfat Ilgaz, Ertem Eğilmez, Hababam Sınıfı Uyanıyor, 1977
- Hakkari'de Bir Mevsim, Ferit Edgü, Erden Kıral, Hakkari'de Bir Mevsim, 1983
- Hikayeler, Ahmet Hamdi Tanpınar, Metin Erksan, Eski Zaman Elbiseleri, 1975
- İki Genç Kızın Romanı, Perihan Mağden, Kutluğ Ataman, İki Genç Kızın Romanı, 2005
- İstanbul Kırmızısı, Ferzan Özpetek, Ferzan Özpetek, İstanbul Kırmızısı, 2016
- Kaçak, Orhan Kemal, Memduh Ün, Kaçak, 1982
- Kadının Adı Yok, Duygu Asena, Atıf Yılmaz, Kadının Adı Yok, 1988
- Kağnı, Sabahattin Ali, Yusuf Kurçenli, Gramofon Avrat, 1987
- Karartma Geceleri, Rıfat Ilgaz, Yusuf Kurçenli, Karartma Geceleri, 1990
- Karılar Koğuşu, Kemal Tahir, Halit Refiğ, Karılar Koğuşu, 1990
- Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner, Atıf Yılmaz, Keşanlı Ali Destanı, 1964
- Kırmızı Yel, Osman Şahin, Atıf Yılmaz, Adak, 1979
- Kırmızı Yel (Fareler), Osman Şahin, Atıf Yılmaz, Kibar Feyzo, 1978
- Kırmızı Yel (Fırat'ın Cinleri), Osman Şahin, Korhan Yurtsever, Fırat'ın Cinleri, 1977
- Kıskanmak, Nahid Sırrı Örik, Zeki Demirkurbuz, Kıskanmak, 2009
- Kurt Kanunu, Kemal Tahir, Ersin Pertan, Kurt Kanunu, 1992
- Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali, Feyzi Tuna, Kuyucaklı Yusuf, 1985
- Küçük Ağa, Tarık Buğra, Yücel Çakmaklı, Küçük Ağa, 1984
- Mavi Sürgün, Halikarnas Balıkçısı, Erden Kıral, Mavi Sürgün, 1993
- Minyeli Abdullah, Hekimoğlu İsmail, Yücel Çakmaklı, Minyeli Abdullah, 1989
- Murtaza, Orhan Kemal, Tunç Başaran, Bekçi Murtaza, 1965
- Mutluluk, Zülfü Livaneli, Abdullah Oğuz, Mutluluk, 2007
- Müthiş Bir Tren, Sait Faik Abasıyanık, Metin Erksan, Müthiş Bir Tren, 1975
- Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, Güzide Sabri Aygün, Metin Erksan, Semih Evin, Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, 1956
- Piano Piano Bacaksız, Kemal Demirel, Tunç Başaran, Piano Piano Bacaksız, 1991
- Reis Bey, Necip Fazıl Kısakürek, Yücel Çakmaklı, Reis Bey, 1990
- Salkım Hanımın Taneleri, Yılmaz Karakoyunlu, Tomris Gİritlioğlu, Salkım Hanımın Taneleri, 1999
- Samanyolu, Kerime Nadir, Orhan Aksoy, Samanyolu, 1968
- Selvi Boylum Al Yazmalım, Cengiz Aytmatov, Atıf Yılmaz, Selvi Boylum Al Yazmalım, 1977
- Senaryolar, Onat Kutlar, Ömer Kavur, Yusuf İle Kenan, 1979
- Sen de Gitme Triyandafilis, Ayla Kutlu, Tunç Başaran, Sen de Gitme Triyandafilis, 1995
- Sinekli Bakkal, Halide Edip Adıvar, Mehmet Dinler, Sinekli Bakkal, 1967
- Sis ve Gece, Ahmet Ümit, Turgut Yasalar, Sis ve Gece, 2007
- Sokaklardan Bir Kız, Orhan Kemal, Nejat Saydam, Sokaklardan Bir Kız, 1974
- Sözde Kızlar, Peyami Safa, Nejat Saydam, Sözde Kızlar, 1967
- Suçlu, Orhan Kemal, Atıf Yılmaz, Suçlu, 1960
- Sultan Hamid Düşerken, Nahid Sırrı Örik, Ziya Öztan, Sultan Hamid Düşerken, 2003
- Susuz Yaz, Necati Cumali, Metin Erksan, Susuz Yaz, 1963
- Tante Rosa, Sevgi Soysal, Işıl Özgentürk, Seni Seviyorum Rosa, 1992
- Tatar Ramazan, Kerim Korcan, Melih Gülgen, Tatar Ramazan, 1992
- Tatlı Betüş, Aziz Nesin, Atıf Yılmaz, Tatlı Betüş, 1993
- Tersine Dünya, Orhan Kemal, Ersin Pertan, Tersine Dünya, 1993
- Uçurtmayı Vurmasınlar, Feride Çiçekoğlu, Tunç Başaran, Uçurtmayı Vurmasınlar, 1989
- Uzun Hikaye, Mustafa Kutlu, Osman Sınav, Uzun Hikaye, 2012
- Üç Anadolu Efsanesi, Yaşar Kemal, Süreyya Duru, Alageyik, 1969
- Vukuat Var (Hanımın Çiftliği 1), Orhan Kemal, Nejat Saydam, Vukuat Var, 1972
- Vurun Kahpeye, Halide Edip Adıvar, Halit Refiğ, Vurun Kahpeye, 1973
- Yabancı, Albert Camus, Zeki Demirkurbuz, Yazgı, 2001
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Aziz Nesin, Ergin Orbey, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, 1974
- Yeni Dünya, Sabahattin Ali, Metin Erksan, Hanende Melek, 1973
- Yeraltından Notlar, Dostoyevski, Zeki Demirkurbuz, Yeraltı, 2012
- Yer Demir Gök Bakır, Yaşar Kemal, Zülfü Livaneli, Yer Demir Gök Bakır, 1987
- 72. Koğuş, Orhan Kemal, Murat Saraçoğlu, 72. Koğuş, 2011
- Yılanı Öldürseler, Yaşar Kemal, Türkan Şoray, Yılanı Öldürseler, 1981
- Yılanların Öcü, Fakir Baykurt, Şerif Gören, Yılanların Öcü, 1985
- Zübük, Aziz Nesin, Atıf Yılmaz, Zübük, 1981
Yazar: Resul BULAMA - Yayın Tarihi: 01.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 15:55