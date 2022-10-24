Bir Okul Sevdası Hikayesi; LO

Mevsimlik tarım işçisi bir çocuğun, Yüksel'in, okula gidebilmek, okula gitme isteğini dile getirebilmek için verdiği mücadelenin öyküsü Lo. Kitabın sonunda bu dokunaklı öykünün gerçek bir hayat hikâyesi olduğunu anlıyoruz. Duygulu ve samimi dilini çok sevdiğim Şermin Yaşar, çocukluk arkadaşı Yüksel'in hikâyesini bizlere aktarmış. Üstelik ikilinin hikâyeleri çocukluklarında da kalmamış. Hâlâ birlikte, okumak isteyen çocukları sevindirmek, onlara bir fırsat yaratmak için sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte ve yürütmektelermiş. Bir çocuk kitabı yazarının, çocuk dünyasının içinde bir yerlerde iyilikle var olmaktan değerli bir görevi olmasa gerek. Oyun takviminden ve ilk kitaplarından bu yana takip ettiğim Şermin Yaşar yaptığı işin hakkını veriyor.

Çizerimiz Mert Tugen'e Şermin Hanım'ın önceki kitaplarından ve yakın zamanda incelediğimiz Aytük Akal resimli kitaplarından aşinayım. Şermin hanımla yakaladıkları yazar-çizer uyumu hoş. Çizimler renksiz, kitabın ruhuna ve kitlesine uygun. Ön ve arka kapak tasarımı olabildiğince canlı renklerle yapılmış ve çekici olmuş.

Çocuk okur bu hikâyede göçebe hayatının zevk ve rahattan uzak, imkânlarla sınırlı çerçevesine tanık oluyor. Okulu eğlencenin önünde bir engel olarak gören, okullardan okul beğenmeyen şehir çocuğu okulun değerine, okul özlemi diye bir his olduğuna ayıkıyor. Hikâye doğal olduğu için didaktik bir okul sevgisi, okuma sevgisi aktarımı ile karşı karşıya değiliz. Aksine, okula erişemeyen çocuğun duygu yoğunluğunu paylaşıyoruz. Zaman zaman boğazımızı düğümleyen satırlar mevcut. Ama duygunun suistimal edilmediğini, acındırmaya başvurulmadığını, gülümseten bir dille geçirildiğini söylemeliyim. Bizim neslin bu tür nadir kitaplarından sonra şehir çocuğunun tarla hayatını tecrübe etme şansı pek olmayacağa benzer. Toprağa basmış yazar fırsatını tepmemek gerektiğini hissettim.

Lo'nun yalnızlığı, köpeği Çamur ve tek kitabıyla dostluğu, bîtap düşesiye çalışmaktan başka derdi olmayan anne-babasıyla sessiz paylaşımları, onun derdinin farkında olmayan ahali, oldukça gerçek hüzünler. Bütün işçilerden sorumlu, sert görünümlü ve ziyan etmemekten başka yaşama amacı yokmuş gibi görünen Çavuş ve ailesi, Lo'nun hayatındaki yegâne tanıdıklar olarak hikâyenin kilit ve çözüm noktalarını tutmuş. Lo tarladan kurtulmaya ve okumaya dair bütün umudunu en olmadık adama, Çavuş'a bağlıyor ve umutlarının tükendiği bir anda neyse ki onun insancıl tarafıyla tanışıyor.

Lo'nun hikâyesi girift bir hikâye değil. Doğrusal ilerleyen, okuma zorluğu olmayan, belki bazı bölümleri yavaş bulunabilecek ama nihayetinde okurun merakını kaybetmeyen, bulmaca çözdürmeyen, duyguya odaklayan, okumayı sevdirecek bir metin. Sayfa yapısı ve yazı karakteri seçimine bakılırsa yayıncı 8-9 yaştan itibaren her okuru yakalamaya çalışmış ve 42.000 adete ulaşmış baskı sayısına bakılırsa da bu hedefi tutturmuş görünüyor. 28 tane yarım ya da tam sayfa, 8-10 tane de küçük çizimle bezenmiş kitabın dizgi, düzelti ve düzenlemesi hatasız.

Şermin Yaşar

Lo

Çiz. Mert Tugen

Doğan Çocuk

2022 / 21. Baskı

120 Sayfa