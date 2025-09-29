Küçük Kalplere Büyük Dersler: Kalp Tamircisi

Mehmet DEDEOĞLU yazdı…

Eyyüp Akyüz'ün kaleme aldığı, çağdaş çocuk edebiyatında masal geleneğine yeni bir nefes vererek katkı sunan eseri Kalp Tamircisi, derin anlamlarla örülü ve yalın bir dilin inceliğiyle dokunmuş beş kısa masaldan oluşuyor. Modern dünyanın giderek karmaşıklaşan sorunlarına ayna tutan bu masallar, çocuk okur için olduğu kadar yetişkinler için de düşündürücü birer yolculuk vadediyor. Kitap, yalnızca iyiliği ve doğruluğu anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda bu değerleri günlük yaşamın içinden somut örneklerle işleyerek okuyucunun kalbine dokunuyor.

Feyzioğlu'na göre, masallar, çocukların hayal gücünü beslemekle kalmamakta, onlara zorluklarla başa çıkma ve yaşamı anlama gücü vermektedir. Ramsden ve Hollingsworth, hikâyelerin çocuklar kadar yetişkinler için de çok önemli olduğunu vurgularken, bu sanatın eğlenme, öğretme ve iyileştirme gibi çeşitli amaçlarla kullanılabileceğinin altını çizmektedir.

Yalınlığın Gücü ve Masalların Büyüsü

Akyüz, her masalda farklı bir soruna odaklanırken, dilini pürüzsüz ve anlaşılır tutma konusundaki titizliğiyle öne çıkıyor. "Dünyayı Yöneten Kral" masalı, bilgiye sorgulayıcı yaklaşımı ve eleştirel düşünceyi teşvik ederken, dedikodu ve boş eğlencenin insanı gerçeklikten nasıl uzaklaştırdığını ustaca gözler önüne seriyor. Bu masal, adeta modern çağın bilgi kirliliğine karşı bir panzehir niteliğinde. Yazarın bu seçimi, çocukların karmaşık terimler arasında kaybolmadan ana fikri yakalamasını sağlıyor ki bu da bir çocuk kitabı için hayati bir önem taşıyor.

Kalbin Tamiri ve İnsanlığın Yeniden Birleşmesi

Kitaba ismini veren "Kalp Tamircisi" masalı, modern bireyin yalnızlaşma ve iletişimsizlik sorununa dokunaklı bir şekilde parmak basıyor. Yazar, kalplerin tamir edilmesi fikriyle, insanların birbirine olan inancını ve bağını yitirmesini sembolik bir şekilde ele alıyor. Yaşlı kalp tamircisinin çaresizliği ve ardından tüm ülkeyi bir araya getirmek için yaydığı umutsuz haber, birlik olmanın, zorluklar karşısında dayanışmanın ne denli güçlü bir erdem olduğunu vurguluyor. Masalın bu bölümü, bireysel çıkarların ötesine geçerek kolektif bilinç ve empatiyi teşvik eden bir manifesto niteliğinde. Mücevherlerini Saklayan Adam masalı ise maddi hırsların anlamsızlığını ve gerçek zenginliğin içsel dünyada saklı olduğunu işliyor. Şehirdeki bilge adamın, varlığını düşünceleri ve sevgisiyle koruması, paranın ve altının geçici olduğunu, kalıcı olanın ise manevi değerler olduğunu hatırlatıyor. Akyüz, bu masalla okuyucuya, asıl hazinenin ruhun derinliklerinde saklı olduğunu fısıldıyor. Tartışma ve Üç Ülke masalları ise tevazu ve kibir gibi evrensel temaları işliyor. Çölün tevazusunun, diğer varlıkların kibrine galip gelmesi ve zekâ seviyesine göre ayrılan ülkelerin sonunda kibir nedeniyle çöküşe sürüklenmesi, yazarın erdemli yaşamın önemine olan inancını pekiştiriyor.

Kalp Tamircisi ile Değerler Eğitimi

Yüce değerlere ve üstün özelliklere sahip erdemli insanlar yetiştirme etkinliği olarak tanımlanan "Değerler Eğitimi" biyolojik insana, insanlık değerlerini kazandırma sanatıdır. Yaman'a göre, bireyin kendisini, toplumun ise bireyi, kontrol etmesini sağlayan unsurların başında değerler gelmektedir. Saygı, sevgi, hoşgörü, kanaat, diğerkâmlık (empati), yardımlaşma, merhamet, çalışkanlık, dürüstlük, hakkaniyet (adaletli olma), vefa, feragat (özveri), basiret (İleri görüşlülük), feraset (anlayış, sezgi gücü) gibi başlıklar altında incelenebilecek olan bu değerler, özgürlük, eşitlik, barış ve demokrasi gibi evrensel ilkelerle kendi içinde bir bütünlük oluşturmaktadır.

MEB tarafından 2010 yılında hazırlanan Değerler Eğitimi müfredatıyla uyumlu olarak kaleme alınan Kalp Tamircisi, bu değerlerin birçoğunu ustaca işlemekte bireysel, toplumsal, etik ve evrensel değerleri merkezine almaktadır. Kitapta anlatılan değerlerin, davranışa dönüştürülmesi çocuk okurun kişilik ve karakter eğitimlerinin istenilen düzeye taşınmasına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda eser, kıssadan hisse yöntemiyle "model insanlar" yetiştirmeyi ve çocuk okuru anlayış, kavrayış, algılayış ve dil becerileri bakımından geleceğe taşımayı hedeflemektedir.

Kitabın sonunda yer alan "Kendi çıkarını düşünenler cehennem çukuruna, insanı ve insanlığı düşünenler cennet sarayına, biz de gidelim buradan erdemli insanlar diyarına." sözleri, Akyüz'ün eserine adeta bir edebi mühür vuruyor. Bu cümle, kitaptaki tüm masalların temel felsefesini özetliyor ve çocuklara evrensel bir ahlak dersi sunuyor.

Sonuç olarak, Kalp Tamircisi kitabı, dili ve içeriğiyle 10 - 12 yaş kategorisinde bulunan tüm öğrenciler için uygundur. Yazı karakterlerinin büyük, sayfa sayısının az ve kitaptaki görsellerin fazla olması, bu gruptaki öğrencilerin okuma becerisini geliştirecektir. Hayal gücünü harekete geçiren, çocuk okuru büyülü bir dünyaya davet eden eser, güçlü kurgusuyla dikkat çekmektedir. Kalp Tamircisi, dili ve içeriğiyle çocukların zevkle okuyacağı, onların düşünsel ve duygusal gelişimine katkı sunacak, değerli bir edebi eser olarak raflardaki yerini almayı hak etmektedir.

Keyifli okumalar dileğiyle…

Kaynakça

Akyüz, E. (2021). Kalp Tamircisi. Zarif Çocuk Yayınları.

Feyzioğlu, Y. (2020). Masallar Bize Ne Anlatır?. Doğu Batı Çocuk Yayınları.

Ramsden, A. & Hollingsworth, S. (2024). Hikâye Anlatma Sanatı. (A. Bucak, Çev.). (7. baskı). İletişim Yayınları.

Yaman, E. (2016). Değerler Eğitimi & Eğitimde Yeni Ufuklar. (4. baskı). Akçağ Yayınları.