Küresel Dönüşümün Eşiğinde Aile ve Kimlik Mücadelesi

Modern insan, kimliksizleşme, aidiyetsizlik ve derin bir manevi boşluk çağında yaşıyor. Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter, Hekaton'la Son Tango adlı son kitabında bu krizin arka planını yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda kültürel, ideolojik ve metafizik bir bağlamlarda ele alarak, çok katmanlı bir çözümleme sunuyor. Ketebe Yayınları tarafından yayımlanan eser, "Aileyi İfsad Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Küresel Projesi" alt başlığıyla oldukça iddialı ve tartışmaya açık bir tez ortaya koyuyor.

Kitabın ismi, Yunan mitolojisinden alınan "Hekatonkheires" figürüne dayanıyor: yüz kollu, elli başlı dev yaratık. Merter, bu figürü günümüz dünyasında çok kollu bir küresel propaganda ve dönüşüm projesinin metaforu olarak konumlandırıyor. Hekaton artık bir efsane değil; sosyal medya, dijital platformlar, akademik kuramlar ve medya içerikleri aracılığıyla zihinlere sirayet eden bir zihniyetin sembolü.

Kitabın merkezine aldığı en önemli mesele, aile kurumunun sistematik biçimde çözülmesi. Merter'e göre anne-baba rollerinin bulanıklaştırılması, cinsiyetin bir "inşa" süreci olarak sunulması ve çocukların "özgürlük" adı altında kontrolsüzleştirilmesi, bu büyük projenin temel yapı taşları arasında. Eğitim sistemleri, medya ve popüler kültür unsurları ise bu dönüşümün taşıyıcısı rolünde. Kitabı okudukça, özellikle dijital mecraların, aile yapısını zayıflatan ve genç bireyleri kimlik krizine sürükleyen içeriklerle dolu olduğu görüşü ortaya çıkıyor. Netflix ve TikTok vb. platformlar, yazarın analizinde sadece eğlence aracı değil, bilinçli bir dönüşüm aygıtı olarak resmediliyor. Yazar, bu mecraların bilinçli biçimde toplumsal cinsiyet normlarını belirsizleştirdiğini, sapkınlıkları normalize ettiğini ve gençleri kimlik krizine sürüklediğini savunuyor.

Merter'in yaklaşımı yalnızca bir eleştiriyle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda çözüm önerileri de içeriyor. Ona göre aile yapısının korunması, ebeveyn rollerini manevi bir temelde yeniden tanımlanması ve çocuklara sağlıklı bir kimlik eğitimi verilmesi, bu küresel erozyona karşı bir direniş hattı oluşturabilir. Bu çerçevede Merter'in bu yaklaşımı, yalnızca psikolojik değil; aynı zamanda ahlaki ve metafizik bir perspektife dayanıyor.

Bu düşünceler, Cins, Analiz Gazetesi, GZT ile İslam ve Medya platformunda da değerlendirilmiş. Özellikle GZT'de yayımlanan bir yazıda, Merter'in "cemâl–celâl dengesi" metaforuyla aile içi rolleri yeniden tanımladığına değiniliyor (GZT, 2024). İslam ve Medya platformunda Lokman Arslan ise kitabın "Deccal cebinizde" metaforuyla medya araçlarının birey üzerindeki etkisini çarpıcı biçimde ele aldığını vurguluyor (islamvemedya.com/2024).

Kitapta yer alan diğer önemli tema ise "Nefs Psikolojisi." Yazarın daha önceki çalışmalarından tanıdığımız bu yaklaşım, insanın yalnızca biyolojik ve zihinsel yönleriyle değil, ruhsal derinliğiyle de ele alınması gerektiğini savunur. Modern psikiyatriyi bu anlamda yetersiz bulan Merter, bireyin gerçek kimliğine ancak nefs mertebeleri içinde yükselerek ulaşılabileceğini ileri sürer.

Ancak kitap, içerdiği güçlü iddialar ve dili bakımından eleştiriye açık yönler de barındırıyor. Bazı okuyucular, Merter'in "küresel proje" yaklaşımını fazla komplocu bulabilir. Ayrıca, bilimsel referansların görece sınırlı oluşu ve kimi bölümlerde akademik titizlikten uzak bir üslup tercih edilmesi, eserin bazı çevrelerce sorgulanmasına yol açabilir.

Öte yandan, bu eser yalnızca bir akademik analiz değil; bir uyarı manifestosu niteliğinde. Yazarın derdi, sadece "anlatmak" değil; "uyandırmak". Bu yönüyle kitap, okuyucusunu pasif bilgi alıcısı olmaktan çıkarıp aktif bir düşünür hâline getirmeyi hedefliyor.

Dr. Mustafa Merter'in Hekaton'la Son Tango eseri, yalnızca bir kitap değil; dijital çağın kaotik ortamında yönünü kaybeden bireyler için bir "pusula", aile yapısı zedelenmiş toplumlar içinse bir "uyarı çanı" niteliği taşıyor. Merter'in zaman zaman sertleşen dili, aslında ele aldığı meselenin ağırlığına ve aciliyetine işaret ediyor.

Bu eser; aile, kimlik ve maneviyat ekseninde hem entelektüel hem de metafizik bir uyanış çağrısıdır.

