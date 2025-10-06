Nasıl Bir Eğitim! Eğitime Adanmış Bir Ömürden Bir Yol Haritası

Mehmet DEDEOĞLU yazdı...

Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, günümüz Türk kültür, edebiyat ve düşünce hayatının en önemli temsilcilerinin başında gelmektedir. Hayatı boyunca Türkiye'de millî bir eğitim sistemi oluşturmak için gayret etmiş bir akademisyen ve bir fikir adamı olan Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, Nasıl Bir Eğitim! kitabında modern çağın en önemli sorunlarından biri olan "eğitim" konusunu ele alıyor ve dikkatle değerlendirilmesi gereken birçok çözüm önerisinde bulunuyor.

Eleştiriden çok mevcut sorunlara çözüm üreten bir kitap olarak kabul edilmesi gereken Nasıl Bir Eğitim! Prof. Dr. Ertuğrul Yaman'ın 40 yılı aşan bir süre içerisinde edinmiş olduğu bilgi ve tecrübelerinden yola çıkarak yazdığı ve Türk fikir hayatına hediye ettiği bir eser.

Yazarın "Nasıl Bir Eğitim?" sorusundan önce "Nasıl Bir İnsan?" sorusunu sorduğu kitap, toplam altı bölümden oluşuyor. Bir "medeniyet tasavvuru" projesi olarak ortaya çıkan Nasıl Bir Eğitim! insan, aile, kişilik, karakter ve değerler eğitimi, hayat boyu eğitim ve zamanın ruhu gibi kavramları ön plana çıkartarak, eğitimsel sorunların bu kavramlar ışığında çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çiziyor.

Kitabın bütüncül amacının "Nasıl Bir Eğitim!" sorusuna açık, gerçekçi ve uygulanabilir cevaplar vermek olduğu söylenebilir. Kitap, eğitimin her kademesine ışık tutacak, yepyeni bir model çalışmasına zemin hazırlayacak bir nitelik taşıyor. Nasıl Bir Eğitim! kitabında, eğitimin çok önemli noktalarına ışık tutuluyor ve istendik bir eğitim anlayışı ve uygulaması için rasyonel bir yol haritası çiziliyor. Kitabın ana karakterini eğitim-öğretimle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri oluşturuyor ve kitapta teorik bilgilerden çok, eğitim uygulamalarına ilişkin gerçekçi önerilere yer veriliyor.

Nasıl Bir Eğitim! kitabını daha yaşanılabilir, gelişmiş ve mutlu bir Türkiye'nin hayalini kuran ve bu hayalin yol haritasını çizen bir aydının/eğitimcinin gelecekle ilgili tasavvurunun eğitim sürecinin bütün paydaşlarına aktarıldığı bir metin ve düşünsel bir yolculuğun kilometre taşları olarak değerlendirmek gerekiyor.

2025 Türkiye'sinde 20 milyon öğrencinin mevcut olduğu gerçeğinden hareketle ve eğitim meselesinin sürecin bütün paydaşlarıyla birlikte düşünüldüğünde toplumu oluşturan tüm bileşenlerin en önemli önceliklerinden biri olduğu ve bu konunun ne kadar büyük bir önem arz ettiği çok daha iyi anlaşılacaktır.

Yazarın kitapta, bugüne kadar uygulanagelmiş eğitim politikalarına eleştiriler getirmekten çok konuyla ilgili çözümler sunduğunu, eğitim konusunda yepyeni bir sayfanın açılmasını belirttiğini, gayet özenli, siyaset üstü ve koruyucu bir dil kullandığını ve böylece eğitimle ilgili sorunlara daha yukarıdan bakmayı başardığı ifade edilebilir.

Nasıl Bir Eğitim! kitabı, planlı ve sistematik bir şekilde ilerleyen, okuyucunun konuyla ilgili zihninde oluşan birçok soruya cevap veren ve kendisine çözüm odaklı bir yöntem belirleyen bir eser niteliği taşıyor.

Eğitim sistemindeki sorunların ana hatlarıyla çözülmesi için kalıcı bir eğitim politikasının oluşturulmasını, müfredattaki ruh ve felsefe eksikliğinin giderilmesini, sınav odaklı ve ezberci bir eğitim anlayışından vazgeçilmesini, müfredatta millî, manevi ve evrensel değerlere daha fazla yer verilmesini ve bu modeli uygulayacak nitelikli kadroların yetiştirilmesini öneren yazar, eğitimde yeni bir bakışın, yeni bir anlayışın ve yeni bir yönelişin şart olduğunu ifade ediyor.

Türkiye, sınav odaklı ve ezberci bir sistematiğe dayanan eğitim anlayışını bir kenara bırakmalı; okulu zevkli, eğlenceli ve örtük bir öğrenme yerine dönüştüren bir eğitim sistemine geçmelidir.

Ülkemiz, doğru bir eğitim sistemi ve uygulamasıyla sahip olduğu genç ve dinamik nüfus potansiyeli sayesinde, yakın bir gelecekte, gelişmiş dünya ülkeleri arasındaki hak ettiği yere ulaşacaktır.

En temel eğitim kurumu ailedir ve bir çocuğun en doğal eğitmeni annesidir.

Eğitim sisteminin yerli ve millî değerlerle bezenmesini, aynı zamanda evrensel ilkelerle örtüşmesini tavsiye eden Prof. Dr. Ertuğrul Yaman, eğitim sisteminin ülkenin ve zamanın ihtiyaçlarını esas alan, ülkemizin tarihsel köklerine bağlı, erdem, değer ve marifet eksenli, insanımıza kişilik ve karakter kazandıran bir bakış açısıyla yeniden şekillendirilmesini savunuyor.

Nasıl Bir Eğitim! her yöneticinin, her eğitimcinin ve her velinin dolayısıyla eğitimle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her bireyin mutlaka dikkatle okuması gereken bir başucu kitabı.

Keyifli okumalar dileğiyle…

Nasıl Bir Eğitim!

Ertuğrul YAMAN

Anadolu Ay Yayınları

Ankara-2024

2.Baskı

270 s.