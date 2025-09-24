Stk Çalışmalarında Yaşanılan Sorunlara: Yoldaki Notlar

Genelde bir kitabın bana hitap edip etmediğini anlamak için ilk 10-15 sayfasını okurum. Eğer dili sade, verdiği bilgiler benim açımdan önemli ve üstelik anlatımı akıcıysa, o kitabı kısa sürede ve büyük bir keyifle bitiririm. Eğer siz de kitap okumaya başlamak istiyor ama bir türlü başlayamıyorsanız ya da geçmişte okuduğunuz akıcı olmayan kitaplar yüzünden bu alışkanlıktan soğuduysanız, bu yöntemi deneyebilirsiniz. Bahsettiğim kriterlere uyan eserleri tercih ederek okuma alışkanlığınızı yeniden kazanmanız mümkün. Ayrıca, genelde konferans, seminer ya da sohbet ortamlarında yapılmış konuşmaların yazıya döküldüğü kitaplar tabiri caiz ise "su gibi akıyor". Bugün sizlerle paylaşmak istediğim kitap da bu özelliği taşıyan bir eser.

"İlim olmadan izzet diye bir şeyin gerçekleşmesini beklemek asla mümkün değildir."

Nureddin Yıldız'ın eğitim programlarında, özel toplantılarda ve sohbet meclislerinde yaptığı konuşmalardan derlenmiş Yoldaki Notlar adlı bu kitap, Tahlil Yayınları'ndan 2011 yılında yayımlanmış. Toplamda 224 sayfa olan bu eser; ekip çalışması, teşkilatlanma, dernek ve vakıf çatısı altında bir araya gelen insanların dikkat etmesi gereken temel hususları işliyor. Özellikle sivil toplum kuruluşlarında görev alan kişiler bu kitabın ne kadar isabetli tespitler sunduğunu hemen fark edeceklerdir. Zira ekip halinde yapılan her çalışmada kimi zaman çeşitli sorunlar yaşanabiliyor. Bu kitap, bu tarz sorunlara nasıl yaklaşılması gerektiğini, insan ilişkilerinde karşılaşılan temel meselelere hangi bakış açısıyla çözüm bulunabileceğini, sosyal oluşumlar içinde ve dinine hizmet için çalışan Müslüman bir şahsiyetin dikkat etmesi gereken hususları Kur'an-ı Kerim, peygamber efendimizin ashabı ile sohbetleri ve kadim İslam Tarihinde yaşanılanlar ile bizlere örnekler veriyor.

"Kimi isyan ettiği için cehenneme girecek, kimi de ümmeti-i Muhammed'in enerjisini ve gençlerin takatini israf ettiği için."

Kitabın ilk baskısında yer alan takdim yazısında da şu ifade geçiyor: "İlk baskısı 2011 yılından yapılan Yoldaki Notlar kitabında sözü edilen dikkatler için aradan geçen zaman zarfında herhangi bir vurgunun eskimediğini görüyoruz. Bu kitap; dava, teşkilat, etkinlik, eğitim gibi kelimeler etrafında şekillenen Müslüman toplumun hareket aktivitelerinde yüzeyde duran veya içeride gizlice beslenen sorunlar ve tehlikeleri konu alan bakış açısıyla birtakım pansuman tedbirleri ve kalıcı ameliyat teklifleri öneriyor." Gerçekten de aradan geçen yıllara rağmen bu eserin güncelliğini koruyor olması, işaret ettiği sorunların hâlâ geçerliliğini yitirmediğini gösteriyor. Zira insan ilişkileri, ekip ruhu, dava bilinci, emek ve sorumluluk gibi meseleler hiçbir dönemde önemini kaybetmez ve taşıdığımız nefs her dönemde bizi hizmetten alıkoymak için hazırda bekliyor.

"Disiplinsizlik başkadır, yumuşaklık başkadır. Disiplin, kurallı yaşamaktır."

Elbette böyle bir konuda kaleme alınmış eserin yazarı olan Nureddin Yıldız'ın bu alandaki birikimi de göz ardı edilemez. Kendisi uzun yıllar sivil toplum faaliyetlerinin içinde bulunmuş ve hâlen de Sosyal Doku Vakfı çatısı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler, Sosyal Doku Vakfı'nın resmi kaynaklarını ve Nureddin Yıldız'ın biyografisini inceleyebilirler. Ben şahsen Yoldaki Notlar kitabını büyük bir ilgiyle okudum. İçerisinde altını çizdiğim, notlar aldığım pek çok yer oldu. Özellikle sivil toplumda aktif görev alan, hizmet faaliyetlerinde bulunan kişilerin bu eseri mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Son olarak şunu belirtmekte fayda görüyorum:

"Bizde liderin kişiliğine değil makamına itaat vardır. Şahsına itaat yoktur. Liderin hizmetçisi değiliz, liderin liderlik yaptığı makamın hizmetçisiyiz."

Bir sonraki kitapta görüşmek üzere.

Yoldaki Notlar

Nureddin Yıldız

Tahlil Yayınları

Der. Yavuz Baysan

Eylül 2017

İstanbul

220 sayfa