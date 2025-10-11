Yedi İklim Dergisi – 427. Sayı Tanıtım Bülteni, Dergi, Dergihaber

11.10.2025 09:00 - Dergihaber
Yedi İklim Kültür-Sanat-Medeniyet-Edebiyat dergisi kendi özelinde 40 yıla yaklaşan, taşıdığı misyon itibariyle bir asra yaklaşan bir birikim. Ekim sayısında da edebiyatımızın çınarlarından Kamil Eşfak Berki için bir dosya yapılmış. Kültür-inanç ve edebiyatımız adına başta Ali Haydar Haksal olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Sunuş Yazısı: "Bilgi ve Bilgelik"

Bu sayının sunuş yazısı, çağımızın en yakıcı meselelerinden biri olan bilginin çoğalması ama bilgelikten uzaklaşılması temasına odaklanıyor. Yazıya göre, modern çağda bilgi nicelik olarak artarken anlam, derinlik ve hikmet yönünden eksiliyor. Bilgi artık bireyselleşmiş, depolanabilir, hatta algoritmalar tarafından üretilebilir hâle gelmiş durumda. Buna karşılık bilgelik, deneyim, sezgi, vicdan ve kanaatle birleşen bir nitelik olarak ön plana çıkarılıyor. Metin, bilgiyle bilgelik arasındaki bu ayrımı insanın erdemli varoluşu, tefekkür ve sanatın rolü üzerinden ele alıyor. Son bölümde ise "bilgeliğin insanın içsel yükselişiyle mümkün olduğu" vurgulanarak, bu sayının merkezindeki isim olan Kâmil Eşfak Berki'ye gönderme yapılıyor.

Bu Sayıda Öne Çıkanlar

Yedi İklim'in 427. sayısı, Kâmil Eşfak Berki özel dosyası etrafında şekilleniyor.
Berki'nin şiirini, poetikasını ve düşünce dünyasını farklı yönleriyle inceleyen yazılar ve söyleşiler dikkat çekiyor.

Dosya Konusu: Kâmil Eşfak Berki

İsmail KıllıoğluKâmil Eşfak Berki İçin

Ali Haydar HaksalKâmil Eşfak Berki: Şairin Şiir Ciddiyeti

Leyla ArsalŞiirsel Hafızanın İronik Tezahürü

Ethem ErdoğanKâmil Eşfak Berki ve Sezai Karakoç Poetikalarının Aynı ve Ayrı Yönlerine Dair Bir Giriş

Abdullah Yalın KaradağPoetik Hakikatin Kesişimi

İsmail DemirelÇocuk Edebiyatı, Çocuklar İçin Yazmak (Berki'nin dil duyarlılığıyla ilişkili bir bağlamda)

Şiir ve Deneme:

İhsan DenizJumbo

Suavi Kemal YazgıçSiz ve Ben

Ayşe AltıntaşYoksulların Sancısı

Nurettin DurmanSabahleyin Bir Mavi

Mehmet YılmazDalgakıran

Ali Asker BarutÜç Şair Üç Keder

Çizgi ve Görsel

Hasan Aycın, Zeynep Hilal Özder, Nuray Yüksel – Karikatür ve illüstrasyon çalışmalarıyla sayıya görsel derinlik katıyor.

Son Bakış

Bu sayı, bilgi çağında bilgelik arayışı temasını hem düşünce hem estetik bir çizgide işliyor.
Kâmil Eşfak Berki dosyası, derginin poetik duyarlılığına uygun olarak şairin derin kavrayışını ve bilgelikle ilişkili estetik tutumunu merkeze alıyor.
Yedi İklim, her zamanki gibi şiir, eleştiri, deneme ve çizgi türlerini bir arada sunarak kültürel sürekliliğini devam ettiriyor.

