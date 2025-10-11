Bûtimar Dergisiʼnin 25. sayısı yayımlandı (Ekim- Aralık, 2025)

Editörden

Bu sefer erkenden raflarda yerini alan dergimizin Güz 2025 tarihli 25. sayısı çıktı.

"Dünya dönüp dururken, gündemdeki acı hadiseler hepimizi etkiliyor. Bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemesi için ne yapıyorsun, diyen Üstad Sezai Karakoç'a kulak veriyoruz. Bazen de "Yaşamak, berrak bir gökyüzünde çocuklar aşkına savaşmaktır." diyen İsmet Özel'e. Bizlerin kılıcı da harfler, kelimeler ve cümleler. Umuyoruz ki hoş bir sada bırakabiliriz bu alemde. Gazzemizi uzaktan izlemek bizi yaralıyor. Her daim duamızda bu kutlu şehir ve oradaki kardeşlerimiz. Biliyoruz ki Allah nurunu tamamlayacak. Ne mutlu o nurla yatıp kalkanlara. Derdi, kederi o nur olanlara." diyor derginin Genel Yayın Yönetmeni Şeyma Subaşı.

Dosya: Kütüphaneler ve Okuma Kültürü

Kütüphanecilik ve okuma kültürü özel sayısı ise ünlü yazar Alberto Manguel söyleşisiyle ön plana çıkıyor. Manguel'in çarpıcı açıklamaları var. Alberto Manguel, Şeyma Subaşı'nın bir sorusuna şöyle cevap veriyor: "Ahmet Hamdi Tanpınar'ı son derece ilginç buluyorum, o geleceğe yönelik yeni bir Türkiye'ye inanıyor."

Selahattin Öztürk, Zeynep Ersöz, Tugay Kaban, Rabia Selcen Albayrak, Canan Olpak Koç, Selçuk Aydın, Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek ise dosya bölümüne katkıda bulunan diğer yazarlar.

Hikaye, Şiir, İnceleme

Aynı zamanda "Hikâye" bölümünde Seçil Çırıkka, Sümeyye Beyazçelik ve Fatma Işıldar karşımıza çıkarken,

"İnceleme"de Merve Yetim, Samet Polat'ın şiirlerine değiniyor.

Derginin bu sayısının şairleri: Saltuk Buğra Bıçak, Azra Ersoy, Gizem Cevher, Muhammet Emin Uzun, Ahmet Egemen Baş, Aziz Erdem, Arif Torun.

Hikayemin Hikayesi, Şiirlerin Hikayesi

Edebiyat dergilerini karıştırdığınızda, hatta sosyal medyada çeşitli vakıfların sosyal medya hesaplarını incelediğinizde bu tarz bir adlandırma ile karşılaşabilirsiniz. Fakat bu bölümün isim babası başından beri biziz. Çok ilgi gören ve başkaları tarafından uzun süredir kullanılmaya başlanmış bu bölüm dergimizde hala devam ediyor.

"Hikâyemin Hikâyesi"nde Yıldız Ramazanoğlu, "Geçip Giden Şeyler" kitabındaki "Dantel Böceklerine Rağmen" hikayesinden bahsediyor.

"Şiirlerin Hikâyesi"nde Mustafa Uçurum, "Boyumu Aşan Ömür" şiirinin hikayesinden bahsediyor.

Cemal Çetin Aksu'dan Bir İlk Roman ve Nazif Tunç ile Söyleşi

"Fragman"da Cemal Çetin Aksu'nun Yedinci Kat Yayınları'ndan çıkacak olan "Yabancı Mevsim" kitabından bir bölüme yer veriyoruz. Genç yazarın bu ilk eserini okumanızı öneririz. "Editörün Gündemi"nde editör Enes Malik Bayraktar, Yedinci Kat Yayınları'ndan bahsediyor."Veda Edenler"de Kamil Büyüker, yakın zamanda vefat eden yayıncı Ömer Ziya Belrivanlı'dan bahsediyor. Ömer beye rahmet olsun.

"Yedinci Sanat" bölümünde Mehmet Kırtorun, Çalıntı Hayat adlı filme değiniyor. Aynı zamanda yönetmen Nazif Tunç ile yaptığımız söyleşi de bu bölümde yer alıyor. Nazif Tunç ile yapılan kapsamlı söyleşi özellikle "beyaz sinema" üzerine kafa yoran herkesin ilgisini çekecek.

16. Dergi Günleri ve Rami Kütüphanesi'ndeki Etkinlikler

"Kültür-Sanat Ajandam" bölümünü bu sayı Seçil Çırıkka hazırladı. Ajandada da bahsi geçen 16. Dergi Günleri'ndeki etkinliklerimize tüm okurlarımızı bekliyoruz. Fabrik Yayınları ve Butimar Dergisi işbirliği ile düzenlediğimiz etkinliklerin tarihleri ve listesi:

9 Ekim Perşembe, Kendi İç Yazılımımızı Okuma Sanatı, Konuşmacı: Yeliz Dövücü, Moderatör: Kadir Tepe, 9 Ekim Perşembe, Rami Kütüphanesi, F3 Salonu

Kendi İç Yazılımımızı Okuma Sanatı, Konuşmacı: Yeliz Dövücü, Moderatör: Kadir Tepe, 9 Ekim Perşembe, Rami Kütüphanesi, F3 Salonu 10 Ekim Cuma 16.00: Mahmut Hatunanaoğlu, İmza günü, Butimar standı.

Mahmut Hatunanaoğlu, İmza günü, Butimar standı. 10 Ekim Cuma 18.00: Kadir Tepe, İmza günü, Butimar standı.

Kadir Tepe, İmza günü, Butimar standı. 11 Ekim Cumartesi 16.00: Sami Uluğ, İmza günü, Butimar standı.

Sami Uluğ, İmza günü, Butimar standı. 11 Ekim Cumartesi 18.00: M. Burak Çelik, İmza günü, Butimar standı.

M. Burak Çelik, İmza günü, Butimar standı. 12 Ekim Pazar 14.00: Şeyma Subaşı, İmza günü, Butimar standı.

Şeyma Subaşı, İmza günü, Butimar standı. 12 Ekim Pazar 16.00: Tuğba Karademir, İmza günü, Butimar standı.

Ceyda Akcan'dan Bir İlk Kitap

"Yeni Kitaplar"da Feride Özge Yılmaz, Gökhan Ergür'ün "Halden Anlamak"; Ceyda Akcan, Serkan Türk'ün "Bak Önümüzde Yeni Bir Mevsim" eserlerine değindi. Aynı zamanda çiçeği burnunda olan "İlk Kitaplar" bölümümüzün bu sayıki söyleşisi ise Ceyda Akcan ile "Ben Meydana Koşarken" adlı ilk eseri üzerine yapıldı.

Yepyeni bir tasarımla, kendimizi yenileyerek bu sayı dopdolu bir içerikle karşınızdayız.

Bir sonraki sayıda görüşmek ümidiyle.

Keyifli okumalar dileğiyle.