Kulta’nın İlk Sayısı Güz Temasıyla Çıktı

Kulta'nın İlk Sayısı "N°1 / Güz" Yayında: Dijital Dergide Sonbaharın İzleri

Sonbaharın sessiz dönüşümü, Kulta'nın dijital sayfalarında hayat buluyor. Genel Yayın Yönetmenleri Hıdır Murat Doğan ve Tuğba Martin öncülüğünde yayımlanan Kulta, edebiyatı bir mücadele, sanatı bir direniş biçimi olarak gören yaklaşımıyla ilk sayısını okurla buluşturdu.

"Kulta N°1 / Güz", mevsimin hüzünle yoğrulmuş renklerini ve yeni başlangıçların umutlu ışığını bir araya getiriyor. Dergi, şiirlerden öykülere, denemelerden sanatsal metinlere uzanan zengin içeriğiyle sonbaharı okurun zihninde yeniden yaratıyor.

Bu sayıda buluşan isimler, edebiyat ve sanatın farklı damarlarından geliyor:

Adnan Gerger, Ahmet Şerif Doğan, Alattin Bilgiç, Alihan Demir, Aslan Kocaman, Aydın Uysal, Ayşe Nalan, Aysun Uslu, Bedirhan Güney, Bilge Soyer Özsoy, Birgül Karagöz, Çağrı Topsöken, Cihan Oğuz, Dicle Sağlam, Didem Gürhan, Dilek Erkılınç, Duygu Özsüphandağ Yayman, Elif Aksüt, Elif Altıntaş, Emre Ocaklı, Erkan Kenan Durmaz, Feyza Akbulut Öner, Fırat Baytak, Furkan Çirkin, Hakan Kaya, İlhami Algör, Işıl Madak Kaya, Kevser Eke, Leyla Küçük Ülker, Meki Ekin, Meltem Beyazgül, Meltem Terzioğlu Ahaoğlu, Merve Cugus, Neşe Sâye, Nilüfer Altunkaya, Pınar Dinçata, Rabia Çelik Çadırcı, Sabahattin Umutlu, Sacide Aslan Kuşoğlu, Sevcan Deniz, Yusuf Araf.

Her yazar ve sanatçı, güzün çok katmanlı anlamlarını kendi perspektifiyle işliyor; ortaya çıkan kolektif üretim, mevsimin hüznünü ve içsel başlangıçların umudunu birleştiriyor.

Kulta, nicelikten çok niteliğe, popülizmden çok bilgiye değer veren bir dijital dergi olarak okura ulaşıyor. Manifestosunda "Her kelime, her çizgi, her nota bir direniştir" diyen Kulta, bireysel yeteneğin ötesinde, kolektif bir üretim ve dayanışma platformu sunuyor.

İlk sayısıyla birlikte Kulta, dijital ortamda hem edebiyat hem de sanat dünyasında yeni bir kolektif adres olarak yerini alıyor.

Daha fazla bilgi için:

[email protected]

www.kulta.tr