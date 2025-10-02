Muhit, Yolculuk Nereye ve Handan Acar Yıldız Dosyasıyla Raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi, edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Eylül sayısında İslâm Kalmak ve Mustafa Akar Şiiri dosyasıyla çıkan dergi Ekim sayısında Yolculuk Nereye ve Handan Acar Yıldız dosyasıyla okurunu selamlıyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Harun Yakarer'in "Naat" isimli şiirini; Mehmet Tepe'nin "Bir Rüzgârla Dönen", Emel Özkan'ın "Ad Soyad İmza" isimli şiiri takip ediyor. Süleyman Unutmaz, Nadir Aşçı, Büşra Yavuz, Cengizhan Konuş, Rıdvan Kadir Yeşil, Emre Demir, Aziz Kağan Güneş, Yunus Karadağ, Fatih Şahin, Mehmet Fatih Öz, Mustafa Uçurum, Eray Sarıçam, Suavi Kemal Yazgıç, Ömer Yalçınova, Hasan Nalçacı, Mehmet Narlı ve Uğurcan Güler bu sayının diğer şairleri.

"Mazlum Gönüllerin Dualarına" isimli şiiriyle Nurullah Genç, bu sayının arka kapağını süslüyor: "Gün batımından sonra / Birkaç işaret gönderip bana / Rastladıklarını söylemişlerdi / Mazlum gönüllerin dualarına."

Yolculuk Nereye?

Yaptığı soruşturmalarla dikkat çeken Muhit, Ekim sayısında yolculuğun izini sürüyor ve "Yolculuk Nereye?" diye soruyor.

Ekrem Kızıltaş, "Korku ile Ümit Arasında Bir Yolculuk" başlıklı yazısında insanın dünya hayatından ahirete uzanan serüvenini yorumluyor. Saadettin Acar, yolculuk fikrini Peygamberimizin "Dünyada Bir Yolcu Gibi Ol" hadisiyle ilişkilendiriyor. Hasan Kaçan, "Dağdan Bilinmeyene Yolculuk veya Hemşehrim Yolculuk Nereye" başlıklı yazısında yolculuğu gurbet üzerinden, kendi hayatından örneklerle kaleme alıyor. Mehmet Dinç, "Yolun Hakkı" başlıklı yazısında yoldaşlığı ve yolun getirdiği sorumlulukları ele alıyor. İbrahim Tenekeci, insanın yeryüzündeki varoluşunu bir macera olarak değerlendiriyor. Zeynep Merdan "Yolun Bittiği Yere Varmak" başlıklı yazısında yolculuğun sonunda yaşananları ve duyguları sorguluyor. Gökhan Ergür, "Yaşamın Kayıp Yolları" başlıklı yazısında insan hayatındaki kaybolmuş yolları merkeze alıyor. Hicret Toprak, "Bir İmkân Olarak Yol ve Yolculuk" başlıklı yazısında yolculuğa fırsat perspektifiyle yaklaşıyor. Ahmet Edip Başaran "Yolculuk Öz'e Değilse Nereye" başlıklı yazısında varış noktasını mercek altına alıyor. Müslim Coşkun, yanlış yolda doğru adımın mümkün olmadığını vurguluyor. Âdem İnce, hayat boyunca Rabbimize verilen ilahi sözü unutmanın dünya yolculuğunu eksik kılacağını işliyor. Elif Köroğlu, yakın kaybın bıraktığı sessizliğin yankısını "Muttasıl Sesler" başlıklı yazısında paylaşıyor.

Handan Acar Yıldız

Handan Acar Yıldız öyküsüne ve yazın dünyasına odaklanılan dosyada, yazarın son romanı İpek ve Pusula üzerine Nahide Nagehan Akyol ve Soner Aydın yazıyor. Dilara Uysal Yurtsever, "Zamansız Öyküler" başlıklı yazısında Yıldız'ın öykü kitaplarını merkeze alarak onun edebi dünyasına ışık tutuyor. Dosya kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Soner Aydın'ın sorularını yanıtlayan Yıldız: "Kendinden yola çıkıp tekrar kendine varabilene kahraman deriz" diyor.

Söyleşi

Edebiyatın derinliği… Şiirin ruhu… Ahmet Edip Başaran sordu, Mustafa Muharrem cevapladı: "Edebiyatı ve şiiri yaşanılır kılan bir ortamı özlüyorum." Semih Diri, "Ses, İmge ve Ontoloji Üçgeninde" başlıklı yazısında Mustafa Muharrem'in son kitabı Sade Suflör'ü ele alıyor.

Öykü, Deneme

Ekim sayısının öykü sayfalarını "Aynı Savaşlar" isimli öyküsüyle Ayşegül Genç, "Ulak-II" isimli öyküsüyle Zeki Bulduk, "Muavin" isimli öyküsüyle Kâmil Yeşil, "Cız" isimli öyküsüyle Sıddık Yurtsever ve "Dişe Dokunur Bir Hikâye" isimli öyküsüyle Abdullah Yıldırım zenginleştiriyor.

Mustafa Çiftci "Kraker Seven Kızlar Akıllı Olur" başlıklı yazısında taşranın bir lisesinde filizlenen sevdayı kaleme alırken Dursun Çiçek "Göze Dağı'nın Duldasında Üç Gün" başlıklı yazısında dağ kuytusunda geçirilen sessizliği aktarıyor. Hasan Mert Kaya, "Şiloam Tableti ya da Kudüs Kimin?" başlıklı yazısında Kudüs'ün tarihî değerini göz önünde bulundurarak güncel sorulara cevap ararken Mustafa Özel "Geleceği İnşa Etmek" başlıklı yazısında kültürel faaliyetler aracılığıyla Siyonizm'in yayılış sürecini tartışıyor. Abdullah Harmancı "Arif Ay'ın Şehirleri"ni yazarken Muhammet Enes Kala Nurettin Topçu'dan hareketle "şahsiyet" mefhumuna eğiliyor. Said Yavuz, Recep Demir ve Yağız Gönüler inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya katkı veren diğer isimler.