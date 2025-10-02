Hece Dergisiʼnin 346. Sayısı Yayımlandı (Ekim, 2025)
AVLUDA KARŞILAMA
- Hatice Bildirici
İLLÜSTRASYON
- Zeynep Hilal Özder
EŞİK
- İbrahim Demirci, "E't-Tağtıye Müstemirra" (Karanlık Sürüyor)
ŞİİR
- Hüseyin Atlansoy, Yeni Başlayanlar İçin 21 Derste Şiir Nasıl Yazılır: 10 - Kabza
- Faruk Uysal, Zamanın Kuyusunda Bir Takiyüddin
- Cevdet Karal, Bando Takımındaki Örgülü Saçlı Kız
- Mustafa Muharrem, Mevsimlik
- Mustafa Köneçoğlu, Sessiz Poetika
- Atakan Yavuz, Ruletler 2
- Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Değirmisi
- Güven Adıgüzel, Samed'le Nuh'un Gemisi Kiralamayı Düşündüğümüz Akşam
- Burhan Tuz, Su Yolcusu
ÇEVİRİ ŞİİR
- Robert Frost, Açıklıkta Bir Kulübe, Türkçesi: Faruk Uysal
- Semira Azzam, O Sabah, Türkçesi: İbrahim Demirci
SÖYLEŞİ
Mustafa Özel ile "Roman, Para, Ulus ve Birey" Modernlik Üç Kâğıttır: Kâğıtpara, Gazete ve Roman , Söyleşi: Hatice Bildirici
DOSYA: BİNBİR GECE MASALLARI
- Sunuş, Dosya Editörü: Sema Bayar
- Seval Kasımoğlu, Şehriyar'ın Farkındalık Yolculuğu
- Asım Öz, "Durmaksızın Doğu'yu Keşfetmek": Hellmut Ritter'in Binbir Gece Masalları İlgisi
- Ercan Demirci, Binbir Gece Masalları'nın Arapçadan Fransızcaya Uzanan Serüveni
- Hatice Bildirici, Doğu'dan Batı'ya Bir Hikâye Atlası
- Şerife Yerdemir, Farsçada Binbir Gece Masalları
- Ebrar Ayyıldız, Binbir Gece'nin Gölgesinde: Arap Edebiyatının Masalsı Hafızası
- Gönül Yonar, Binbir Gece Masalları'nın Mitolojik Boyutuna İlişkin Bir Değerlendirme
- M. Fatih Kutlubay, Binbir Geceden Yüzyıllık Yalnızlık'a: Bir Yarı Nedensellik Okuması
- Merve Uygun, Benim Şehrazatım
- Abdullah Kasay, Binbir Gece Masalları, Sinema ve Postmodernizm
- Zeynep Sati Yalçın, Kimdir Diğerini Bağışlayan? Şehrazat mı Şehriyar mı?
- Naime Erkovan, Sonsuzluğun Diğer Adı 1001
- Aslıhan Keleş Kurtoğlu, Edgar Allan Poe'nun, Bin İkinci Geceyi Anlattığı Hikâyedir
- Hatice Mert Yunak, Susturulmuş Şehrazatların Sabahı
BAŞKA BAKIŞ
- Mehmet Solak, Alışılmışın Cazibesi
IŞIĞIN BEKÇILERI: ANADOLU DERGILERI
- Müberra Baydar, Yozgat'ın Bekçisi: Çâre
- Mustafa Mete'yle Çâre Dergisi Üzerine Söyleşi, Konuşan: Müberra Baydar
DENEME
- Şükriye Şen, Torin Atı Sevilmek İstiyor
YAZI
- Turan Karataş, Ergin Günçe'nin Şiirleri İçin
MÜZİĞİN İZİNDE
- Mahir Nakip, Hüznün Nağmeleri: Sevdalinka
ŞAİRİN ALFABESİ
- Yunus Emre Altuntaş, Şiirde Öz ve Biçim
SİNEMA
- Mehmet Kırtorun, Bahârın Safveti, Kışın Tezkiyesi: Bir Rûhun Seyr-i Enfüsî Haritasından Kim Ki-Duk'un Filmine Nazar
PORTRE
- Mehmet Aycı, Saf ve Titiz
YAZI
- Mustafa Kara, Vefatının 100. Yılında, Bursalı Mehmet Tahir Efendi
- Mustafa Uçurum, Şairin Ruh Çözümü; Poetika
- Fatih Öğüt, Dağlarca'ya Dönmek
KİTAPLIK
- Rukiye Aydın, Gençler İçin Sekiz Eser
- Ayça Bilge Yemiş, Günlerin Bin Yıllık Mezarı: Zamanda Kaybolan Hatıraların İzinde
