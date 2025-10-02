Hece Dergisiʼnin 346. Sayısı Yayımlandı (Ekim, 2025), Dergi, Dergihaber

02.10.2025 09:00 - Dergihaber
AVLUDA KARŞILAMA

  • Hatice Bildirici

İLLÜSTRASYON

  • Zeynep Hilal Özder

EŞİK

  • İbrahim Demirci, "E't-Tağtıye Müstemirra" (Karanlık Sürüyor)

ŞİİR

  • Hüseyin Atlansoy, Yeni Başlayanlar İçin 21 Derste Şiir Nasıl Yazılır: 10 - Kabza
  • Faruk Uysal, Zamanın Kuyusunda Bir Takiyüddin
  • Cevdet Karal, Bando Takımındaki Örgülü Saçlı Kız
  • Mustafa Muharrem, Mevsimlik
  • Mustafa Köneçoğlu, Sessiz Poetika
  • Atakan Yavuz, Ruletler 2
  • Mustafa Ruhi Şirin, Çocuk Değirmisi
  • Güven Adıgüzel, Samed'le Nuh'un Gemisi Kiralamayı Düşündüğümüz Akşam
  • Burhan Tuz, Su Yolcusu

ÇEVİRİ ŞİİR

  • Robert Frost, Açıklıkta Bir Kulübe, Türkçesi: Faruk Uysal
  • Semira Azzam, O Sabah, Türkçesi: İbrahim Demirci

SÖYLEŞİ

Mustafa Özel ile "Roman, Para, Ulus ve Birey" Modernlik Üç Kâğıttır: Kâğıtpara, Gazete ve Roman , Söyleşi: Hatice Bildirici

DOSYA: BİNBİR GECE MASALLARI

  • Sunuş, Dosya Editörü: Sema Bayar
  • Seval Kasımoğlu, Şehriyar'ın Farkındalık Yolculuğu
  • Asım Öz, "Durmaksızın Doğu'yu Keşfetmek": Hellmut Ritter'in Binbir Gece Masalları İlgisi
  • Ercan Demirci, Binbir Gece Masalları'nın Arapçadan Fransızcaya Uzanan Serüveni
  • Hatice Bildirici, Doğu'dan Batı'ya Bir Hikâye Atlası
  • Şerife Yerdemir, Farsçada Binbir Gece Masalları
  • Ebrar Ayyıldız, Binbir Gece'nin Gölgesinde: Arap Edebiyatının Masalsı Hafızası
  • Gönül Yonar, Binbir Gece Masalları'nın Mitolojik Boyutuna İlişkin Bir Değerlendirme
  • M. Fatih Kutlubay, Binbir Geceden Yüzyıllık Yalnızlık'a: Bir Yarı Nedensellik Okuması
  • Merve Uygun, Benim Şehrazatım
  • Abdullah Kasay, Binbir Gece Masalları, Sinema ve Postmodernizm
  • Zeynep Sati Yalçın, Kimdir Diğerini Bağışlayan? Şehrazat mı Şehriyar mı?
  • Naime Erkovan, Sonsuzluğun Diğer Adı 1001
  • Aslıhan Keleş Kurtoğlu, Edgar Allan Poe'nun, Bin İkinci Geceyi Anlattığı Hikâyedir
  • Hatice Mert Yunak, Susturulmuş Şehrazatların Sabahı

BAŞKA BAKIŞ

  • Mehmet Solak, Alışılmışın Cazibesi

IŞIĞIN BEKÇILERI: ANADOLU DERGILERI

  • Müberra Baydar, Yozgat'ın Bekçisi: Çâre
  • Mustafa Mete'yle Çâre Dergisi Üzerine Söyleşi, Konuşan: Müberra Baydar

DENEME

  • Şükriye Şen, Torin Atı Sevilmek İstiyor

YAZI

  • Turan Karataş, Ergin Günçe'nin Şiirleri İçin

MÜZİĞİN İZİNDE

  • Mahir Nakip, Hüznün Nağmeleri: Sevdalinka

ŞAİRİN ALFABESİ

  • Yunus Emre Altuntaş, Şiirde Öz ve Biçim

SİNEMA

  • Mehmet Kırtorun, Bahârın Safveti, Kışın Tezkiyesi: Bir Rûhun Seyr-i Enfüsî Haritasından Kim Ki-Duk'un Filmine Nazar

PORTRE

  • Mehmet Aycı, Saf ve Titiz

YAZI

  • Mustafa Kara, Vefatının 100. Yılında, Bursalı Mehmet Tahir Efendi
  • Mustafa Uçurum, Şairin Ruh Çözümü; Poetika
  • Fatih Öğüt, Dağlarca'ya Dönmek

KİTAPLIK

  • Rukiye Aydın, Gençler İçin Sekiz Eser
  • Ayça Bilge Yemiş, Günlerin Bin Yıllık Mezarı: Zamanda Kaybolan Hatıraların İzinde
