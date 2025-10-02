Hece Öyküʼnün 131. Sayısı Yayımlandı (Ekim-Kasım, 2, Dergi, Dergihaber

Hece Öyküʼnün 131. Sayısı Yayımlandı (Ekim-Kasım, 2025)

02.10.2025
Hece Öyküʼnün 131. Sayısı Yayımlandı (Ekim-Kasım, 2025)

Hece Öykü dergisi'nin 131. sayısında aşağıdaki çalışmalar yer alıyor.

ÖN YAZI

  • Emin Gürdamur, Öykümüzün Son Çeyreği

ÖYKÜ

  • Hâle Sert, İntibar
  • Mehmet Kahraman, Misafir
  • Rüveyda Durmaz Kılıç, Karşı Yangın
  • Esra Özdemir, Çapraz Bağlar
  • Neslihan Soydaş Yıldız, Hakikati Tabire Muhtaç Süleyman ve Hüthüt
  • Nihan Feyza Lezgioğlu, Yokuşlar
  • Sibel Oğuz, Sonsuzluk Şarkısı

KEŞİF

  • Sait Faik Abasıyanık, Yeni Kitaplar: Reşat Ekrem'in Çocuklar'ı

ÖYKÜDE MİMARİ

  • Handan Acar Yıldız, Öyküde Dolaşım İşlevi - Metinler Arasılık

POETİK PATİKA

  • Abdullah Harmancı, Yazarlar Astronotlar Gibidir

ENİKONU

  • Sercan Ceylan, İki Binli Yıllarda Öykü, Anlatı, Kurmaca: Gündemler, Etkiler, Eğilimler
  • Ertan Örgen, Türk Öyküsünde Yeni Figürler
  • Rümeysa Oğuz, Dış'tan İç'e: 2000 Sonrası Türk Öyküsü
  • Sevimnur Menekşe, 2000'lerden Günümüze Türk Hikâyesinin Panoraması
  • Emame Akman Harmancı, 2000 Sonrası Öyküye İvme Kazandıranlar
  • Gülhan Tuba Çelik, On Yılın Öyküsü (2015-2025): Temalar, Klişeler, Arayışlar
  • Kuddusi Demir, Tebliğ Edebiyatından Öykü Sanatına: Mahallede Geç Kalmışlığın Anatomisi
  • Yasin Taçar, 2000 Sonrası Türk Öyküsünde Tasavvuf
  • Nagihan Şahin, İki Binli Yıllar Türk Öykücülüğüne Dokuz Numaralı Bakış

OTURUM

Dergiler Ne İşe Yarar?, Aykut Ertuğrul, Emin Gürdamur, Yunus Emre Özsaray, Ali Necip Erdoğan, Merve Uygun, Keziban Soylu

YAŞADIĞIM GİBİ

  • Mehmet Aycı, Küçük Kızın Küçük Kız Kardeşının Saçları

HECEÖYKÜ'DE İLKLER

  • Emine Tay, Nar Bülbülü
  • Ahmet Kanter, Yaşam(an)ın Kıyısında
  • Emine Karanlık, Gömleği Kurttan Sordun mu Hiç?
  • Ali Erbay, Mümkün Eşiği
  • Necla Bakış, Sare
  • Yusuf Yılmaz, Sandalye Çocuk Vernik
  • Mehmet Gül, Tuhaf
  • Ayşe Kalaycı, Ölü Diller

KİTAP CEBİ

  • Özge Korkmaz, Vikaye Yaprağı
  • Dilek Altundağ, Geçmişten Kalan Sesler: Geçip Giden Şeyler
  • Adalet Temürtürkan, Ballı Bir Dil: Uçaçak Ninnisi
  • Nur Gökce, Kökler ve Sürgün: Kadim Başkentten Yeni Hikâyeler
