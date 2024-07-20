15 Temmuz Dosyası: Sabri Ünalʼın Öyküsü

Türkiye'nin "tankların altına yatan adam" olarak tanıdığı 15 Temmuz Gazisi Sabri Ünal, Haberler.com stüdyosunda Esra Öztürk'ün konuğu oldu. 15 Temmuz sonrası yaşadıklarını ve geçirdiği zorlu süreci anlatan Sabri Ünal, cebindeki biber gazıyla darbeci askerlere karşı durduğunu ifade etti.

Halen psikolojik destek aldığını belirten Ünal, geçmişte 15 Temmuz madalyasını iade etmek istemesinin nedeninin ameliyat sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gaziler için toplanan paraya ilişkin yaptığı açıklamaya tepki olduğunu söyledi. "Bugün Ömer Çelik haklı" diyen Ünal, ayrıca daha önce özel hastanedeki ameliyat parasını Selçuk Bayraktar'dan aldığını, sonra kendisine geri ödediğini ifade etti. Kimi siyasilerin 15 Temmuz gazilerini kullanmak istediğini söyleyen Ünal, "Kendimi kullandırtmamaya çalışıyorum" dedi.