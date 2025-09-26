İz Bırakan Bir Değer Olarak Feyzi Halıcı Hatıratı

Mehmet Nuri Yardım'ın kaleme aldığı Selçukya'nın Mevlâna Âşığı Şairi Feyzi Halıcı isimli eseri Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yayınları arasında Aralık 2024'te okurla buluştu. Hatırat serisinin on üçüncü kitabı olarak edebiyat ve sanat dünyamıza anlamlı bir katkı sunuyor. Feyzi Halıcı'nın doğumunun 100. yılına ithafen hazırlanan bu eser, şairin bereketli ömrünü, şiirsel evrenini ve kültürel mirasını ustalıkla derleyen bir biyografi-hatırat niteliğinde.

Kitap, 244 sayfalık hacmiyle, Halıcı'nın Konya sevgisini, Mevlâna tutkunu oluşunu ve Türk edebiyatındaki izlerini derinlemesine işliyor. Bu tür biyografik eserlerin yazılışında okuru yormayan ve anlatımıyla ilgi uyandıran Mehmet Nuri Yardım, dostluk bağlarıyla bağlı olduğu Halıcı'yı, kişisel anılarla zenginleştirerek anlatıyor. Bu da eseri salt bir biyografiden öte, samimi bir vefa manifestosuna dönüştürüyor.

Kitap, dört ana bölümden oluşuyor. İlk bölüm, Halıcı'nın hayatını ve şiir dünyasını ele alıyor. Doğumundan (1 Temmuz 1924, Konya) vefatına (9 Ekim 2017, İstanbul) uzanan yolculuğu, çocukluğunda Mevlâna Dergâhının ney sesleriyle şekillenen manevi atmosferinden başlayarak aktarılıyor. Halıcı'nın kimya mühendisliğinden vazgeçip edebiyat ve kültüre adanması, Konya Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşu, senatörlük yılları ve uluslararası kongrelerdeki bildirileri gibi kilometre taşları, akıcı bir üslupla sıralanıyor. Şiir temaları –sevgi, Mevlâna aşkı, vatan sevgisi, Konya (ki şairin "Selçukya" adıyla yücelttiği şehir)– detaylı inceleniyor. Örneğin, "Dua" şiirinden alıntılarla Halıcı'nın mistik derinliği vurgulanırken, "Sultan Dağları" gibi eserler üzerinden Anadolu'nun doğası ve kültürel zenginliği yansıtılıyor. Mehmet Nuri Yardım, Feyzi Halıcı'yı "Şiir Adam" olarak tanımlıyor; bu sıfat, onun hece şiirini yenileyen, halk ozanlarına sahip çıkan ve Çağrı dergisini yarım yüzyıldan fazla yaşatan teşkilatçı kimliğini de ortaya çıkartıyor.

İkinci bölüm, Halıcı ile yapılan röportajlara ayrılmış. Şairin kendi sözleriyle şiire başlangıcı ("Yûnus'un ilahileriyle başladım"), ustaları (Yahya Kemal, Necip Fazıl) ve dil hassasiyeti (uydurukçaya karşıtlığı) aydınlatılıyor.

Üçüncü bölüm, şiir ve nesir seçmelerinden oluşuyor; "Öyle Olsun", "Gel Diyeceksin" gibi sevgiye odaklanan mısralar yanında dörtlükler ve nesirler (Örneğin "Akvaryum", "Aşk Sofrası") okura estetik bir ziyafet sunuyor. Son bölüm ise Halıcı hakkında yazılanları derliyor: Peyami Safa'nın övgüleri, dostlarının anıları ve kısa bir kronolojiyle tamamlanıyor. Albüm kısmı, fotoğraflarla görsel bir zenginlik katıyor.

Bu hatırat kitabı, Halıcı'nın Türk edebiyatındaki yerini hak ettiği biçimde konumlandırıyor. O, sadece bir şair değil; Mevlâna'yı dünyaya tanıtan, âşıklar bayramlarını başlatan, gül şölenleri düzenleyen bir kültür elçiliğini uzun yıllar sürdürme gayreti gütmüş bir karakter olarak tanımlıyor da diyebiliriz.

Mehmet Nuri Yardım'ın üslubu, akademik bir formla birlikte hatırat sıcaklığı arasında nitelikli bir dengeyle okura kendini göstermektedir. Bazı bölümlerde alıntı bolluğu, akışı yavaşlatabiliyor olsa da anlatının samimiyetten yana okur tarafından telakkisi bu açığı kapatıyor sanki. Eserin kaynak sunumunun güçlü oluşu o boşluğu kapatan belki de diğer unsurdur.

Bu eser, özellikle genç nesillere Halıcı'yı tanıtmak için oldukça ideal bir dil yapısına sahip. Konya'nın kültürel mirasını, Selçuklu ruhunu ve Türk şiirinin köklerini merak edenler için vazgeçilmez bir hatırat çalışması. Feyzi Halıcı'nın "Bu kubbe kubbe ezanlar" mısraıyla özetlenen manevi mirası, bu kitapla ebedileşiyor. Mehmet Nuri Yardım'a ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür borçluyuz; zira bu çalışma, unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi hatırlatan bir fener niteliğinde.

Edebiyatseverlere, hassaten de genç okurlara bu eseri şiddetle tavsiye ederken Merhum Feyzi Halıcı'ya da rahmet diliyoruz. Ruhu şad u handan ola.

Selçukya'nın Mevlâna Âşığı Şairi Feyzi Halıcı

Mehmet Nuri Yardım

Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları