Hece Dergisi 345. Sayısı Eylül 2025: Nesnelerin Dünyası Dosyası

eylül, yayın dünyası ve dergiler için her zaman yeni bir nefestir. biz de bu nefesle yeniden başlıyoruz. bu nefesi alırken zihnimizi kemiren gazze'nin sessiz çığlığı; şiirlerimizin, yazılarımızın vicdanıdır.

dosyamızda sizleri "nesnelerin dünyası"na davet ediyoruz. etrafımızı saran, her gün elimizin değdiği, farkına varmadan yanımızdan geçen nesnelerin hafızamızda bıraktıkları izlerle, zihnimizde açtıkları çağrışımlarla varoluşlarına odaklanıyoruz. onlara bakarken geçmişin izlerini, bugünün yüklerini, geleceğin ihtimallerini de birlikte okuyoruz. dosya editörü bilal can'ın ahmet ayhan çitil'le yaptığı söyleşiden başlayarak edebiyat, sosyoloji ve felsefenin farklı pencerelerinden nesnelerin izini süren yazılar, gündelik olanın ardındakinin keşfine talip.

necip tosun'la yaptığımız söyleşi, yazma dersleri kitabının ve yazarlığın kendisinin ufkunu aralıyor. söyleşi boyunca yazının kaynağı olan öfke ve hayal kırıklıkları, mizaçla şekillenen yazma biçimleri, türler arası geçişler, üslubun parmak izi gibi eşsizliği ve eleştirinin günümüzdeki suskunluğu samimiyetle dile geliyor. tosun'un sözleri; edebiyatı bir heves değil, bir direniş ve sahicilik arayışı olarak düşünenlere yol gösteriyor.

osman özbahçe'nin "çirkinin estetiği mi dediniz?" başlıklı yazısı, ahmet haşim etrafında oluşmuş kısır literatürle beraber, edebiyat eleştirisinin kendisine açılan bir pencere. haşim'in "çirkinliğiyle bilinen bir şair" olarak anılışının yıllar içinde nasıl bir klişeye dönüştüğünü gösterirken, bu klişeden türetilen "çirkinin estetiği" anlayışının da eleştirinin çirkin olana bakmaktan kaçınışını ifşa ettiğini hatırlatıyor. özbahçe'nin yazısı, tazeliğini yitiren kalıplara sıkışan eleştiri anlayışına güçlü bir itiraz getiriyor; aynı zamanda dosyamızın ruhuyla da örtüşerek bizlere şunu söylüyor: nasıl ki nesneleri tekrar tekrar üretilen kalıplardan çıkarıp yeni anlamlarla okumak gerekiyorsa, edebiyat eleştirisi de ancak "çirkinin estetiğini" göze alarak kendini diri tutabilir.

her sayımızda yeni bir iz sürmek, yeni bir kapı aralamak arzusundayız. eylülün getirdiği iki yeni bölüm açıyoruz. ilkinde, mahir nakip'in kalemiyle müziğin peşine düşeceğiz. adı "müziğin izinde" olan bu yolculukta, müziği yalnızca kulağa hoş gelen sesler değil; hatıralarımızı, inançlarımızı, sevinçlerimizi ve acılarımızı taşıyan bir hafıza olarak okuyacağız. ilk yazı, "medeniyet taşıyıcısı olarak müzik", bize ninnilerden ilahilere, ağıtlardan marşlara kadar seslerin medeniyet yürüyüşümüzde nasıl bir eşlikçi olduğunu söylüyor.

bismillâh deyip başladığımız diğer yazı dizimizde, taşrada direnen edebiyat dergilerine kulak vereceğiz. "ışığın bekçileri: anadolu dergileri" başlığı altında devam edecek bu bölümde ilk olarak rize'den doğup 26 yıldır sebatla süren mavi yeşil dergisini mercek altına aldık. editörü hasan öztürk ile gerçekleştirdiğimiz söyleşi vesilesiyle, bir deniz feneri gibi taşranın direncini ve edebiyatın ışığını bugüne ve yarına taşıyan bu dergiye selam veriyoruz.

genç kalemlerin taze seslerinden usta imzaların yazı ve şiirlerine uzanan çeşitliliğiyle 345. hece size emanet.

hatice bildirici

HECE 345 EYLÜL 2025 İçindekiler

AVLUDA KARŞILAMA

Hatice Bildirici

EŞİK

İbrahim Demirci, "Amerika Tayyareleri"

ŞİİR

Hüseyin Atlansoy, Yeni Başlayanlar İçin 21 Derste Şiir Nasıl Yazılır: VI - İMGE /

Faruk Uysal, Hannibal /

Mehmet Narlı, Dip /

Ali K. Metin, Yarın İçin Bir Düello Hazırlığı /

Mustafa Ruhi Şirin, Geciken O Çocuk /

Mustafa Köneçoğlu, İsimsiz Terzi /

Ahmet Edip Başaran, Bekleyen Diridir İnsanı Beklenmeyen Öldürür /

Yunus Emre Altuntaş, İfrit /

Said Yavuz, Gece Defterine Yazılan /

Rıdvan Temiz, X Cumhuriyetinde Yaşam /

Rıdvan Kadir Yeşil, Vatan

HECE'DE İLKLER

Ayşegül Baytut, Henüz Ağlanmamış Ağıtlar

Emre Karakaya, Kış Sıkıntı Kaynatan Bir Cadıdır

ÇEVİRİ ŞİİR

Robert Frost, Sınırsız Bir An, Mera, Çev.: Faruk Uysal

SÖYLEŞİ

Necip Tosun ile Yazma Dersleri Üzerine, Konuşan: Hatice Bildirici

DOSYA: NESNELERİN DÜNYASI

Sunuş, Dosya Editörü: Bilal Can /

Ahmet Ayhan Çitil ile "Nesnelerin Dünyası" Üzerine Söyleşi, Konuşan: Bilal Can /

Ethem Erdoğan, Sezai Karakoç'un "Masal" Şiirinde Nesnelerin İşlevleri /

Gülnaz Eliaçık Yıldız, Nesnelerin Romandaki İşlevi Üzerine /

Özgür Taburoğlu, Genler ve Sözcükler: Yeni Materyalist Yatay Bağıntılar /

Ahmet Melih Karauğuz, Teknik Altyapısı, Günlük Yaşama Etkileri ve Felsefi Boyutları Odağında Nesnelerin İnterneti /

Şerife Saliha Bozoklu, Yang'dan Sonra Filmine Animist Perspektiften Bakmak /

Tuba Yavuz, Arda Denkel'de Nesnenin Varlığı ve Değişimi Sorunu /

Bilal Can, Nesnelerin Dünyası: Baudrillard'ın Nesneler Sistemini Okuma Denemesi /

A.Erkan Akay, Findel'le Nesneden Özneye /

Necla Dursun, Bir Palto ile Varoluşun Apansız Gelişi ve Gidişi /

Merve Yurtsever, Felsefede Yeni Bir Hayalet Dolaşıyor Nesne Yönelimli Ontoloji: Her Şeyin Yeni Bir Teorisi

ELEŞTİRİ

Osman Özbahçe, Çirkinin Estetiği mi Dediniz?

IŞIĞIN BEKÇİLERİ: ANADOLU DERGİLERİ

Şeyma Sarı, Mavi Yeşil

Hasan Öztürk ile Mavi Yeşil, Konuşan: Şeyma Sarı

MÜZİĞİN İZİNDE

Mahir Nakip, Medeniyet Taşıyıcısı Olarak Müzik

ŞAİRİN ALFABESİ

Yunus Emre Altuntaş, Kurucu Bir Yapı Unsuru Olarak Şiirde İmge

YAZI

Nagihan Şahin, Ben Öyle Demek İstememiştim

Müberra Baydar, İpek ve Pusula

PORTRE

Mehmet Aycı, Kendinden Büyüktür Bir Dağın Kökü

VELİ URHAN