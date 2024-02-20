Türk Edebiyatinda En Beğenilen Şiirler

Ahmet SEZGİN hazırladı.

A-Uzun Şiirler

1-İstiklal Marşı: Mehmet Akif

2- Sakarya Türküsü: Necip Fazıl Kısakürek

3-Zindandan Mehmet'e Mektup: Necip Fazıl Kısakürek

4-Çanakkale Şehitlerine: Mehmet Akif Ersoy

5-Bülbül: Mehmet Akif Ersoy

6-Zulmü Alkışlayamam: Mehmet Akif

7-Fetih Marşı: Arif Nihat Asya

8-Bayrak: Arif Nihat Asya

9-Naat: Arif Nihat Asya

10-Anadolu Gerçeği: Yavuz Bülent Bakiler

11-Sivas'ta Yoksul Çocuklar: Yavuz Bülent Bakiler

12-Otuz Beş Yaş: Cahit Sıtkı Tarancı

13-Bingöl Çobanları: Kemalettin Kamu

14-Han Duvarları: Faruk Nafiz Çamlıbel

15-Süleymaniye'de Bayram Sabahı: Yahya Kemal Beyatlı

16-Kara Toprak: Âşık Veysel

17-Bu Vatan Kimin: Orhan Şaik Gökyay

18-İstanbul'u Dinliyorum: Orhan Veli Kanık

19-Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine: Sezai Karakoç

20-İsyanlı Sükût: Abdurrahim Karakoç

21-Mihriban: Abdurrahim Karakoç

22-Yağmur: Nurullah Genç

23-Dünyanın Bütün Çiçekleri: Ceyhun Atuf Kansu

24-Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair: Erdem Bayazıt

25-Kerem Gibi: Nazım Hikmet Ran

26-Hasretinden Prangalar Eskittim: Ahmed Arif

27-Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman: Bahaettin Karakoç

28-Amentü: İsmet Özel

29-An Gelir: Attila İlhan

30-Ben Sana Mecburum: Attila İlhan

31-Anzelha: Halim Yağcıoğlu

32-Ne Oldu Bu Gönlüm:Hacı Bayram Veli

32-Mustafa Kemal'in Kağnısı: Fazıl Hüsnü Dağlarca

33-Tek Hece: Cemal Safi

34- Kışlada Bahar: Bekir Sıtkı Erdoğan

35-Gün Akşam Oldu: Pir Sultan Abdal

36-Türküler Dolusu: Bedri Rahmi Eyüpoğlu

37-Sivas Yollarında: Cahit Külebi

38-Azıksız Çıkma Yola: Bahaettin Karakoç

39- Mescid-i Aksa: M.Akif İnan

40-Yedi Güzel Adam: Cahit Zarifoğlu

41- Cebbar Oğlu Mehemmed: Attila İlhan

42-Doğunun Kadınları: Hilmi Yavuz

42-Tevfiz-name: Erzurumlu İbrahim Hakkı

43-O Belde: Ahmet Haşim

44-Çoban Çeşmesi: Faruk Nafiz Çamlıbel

45-Çile: Necip Fazıl Kısakürek

46-Fahriye Abla: Ahmet Muhip Dranas

47-Usta:İ brahim Sadri

48-Aney: Mehmet Atilla Maraş

49-Tahirle Zühre Meselesi: Nazım Hikmet

50-Karamanoğlu Mehmet Beyi Arıyorum: Yusuf Yanç

51- Ayrılık Sevdaya Dahil: Attila İlhan

52-Mona Roza: Sezai Karakoç

53-Kaldırımlar 1-2: Necip Fazıl Kısakürek

54-Ben Öğretmen Olmak İstiyorum: M. Nejat Sefercioğlu

55-Antepli Şahin: Yavuz Bülent Bakiler

56- Bu Eller miydi?: Fazıl Hüsnü Dağlarca

57-Hasan'a Mektup: Abdurrahim Karakoç

58-Masal: Sezai Karakoç

59-Evet, İsyan: İsmet Özel

60-Destan: Necip Fazıl Kısakürek

61-Güllerimi Ver Anne: Ahmet Sezgin

62-Taşlama (Beğenmez): Seyrani

63-Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var: Ataol Behramoğlu

64-Siz Aşktan Ne Anlarsınız Bayım: Didem Madak

65- Aşkın Aldı Benden Beni: Yunus Emre

66-Açık Deniz: Yahya Kemal Beyatlı

67-Gül Kokuyorsun: Edip Cansever

68-Anamın Türküleri: Yavuz Bülent Bakiler

69-Beni Unutma: Ümit Yaşar Oğuzcan

70-Memleketimi Seviyorum: Nazım Hikmet

71- Birazdan Gün Doğacak: Erdem Bayazıt

72- Bursa'da Zaman: Ahmet Hamdi Tanpınar

73-Aydın mısın?: Rıfat Ilgaz

74-Mataramda Tuzlu Su:İ smet Özel

75-Hızırla Kırk Saat: Sezai Karakoç

76- Anadolu: Yavuz Bülent Bakiler

77-Önce Vatan: Yusuf Dursun

78- Duvar: Attila İlhan

79- Yemin: Abdurrahim Karakoç

80- İyileşebilecek Yaralar İçin: Murathan Mungan

81-Koşaradım: Şükrü Erbaş

82-İnsan Kısadır: Haydar Ergülen

83- İstanbul'dan: İlhan Berk

84-15 Temmuz Destanı: Bestami Yazgan

85- Otuz Kuş: Dursun Ali Erzincanlı

86-Gülce: Ömer Lütfi Mete

87-İşaret Çocukları: Cahit Zarifoğlu

88- Olvido: Ahmet Muhip Dıranas

89-Anna:Tarık Tufan

90-Hz.Ali'ye Mektup: Alper Gencer

B- Kısa Şiirler

91-Utansın: Necip Fazıl Kısakürek

92-Nerdesin: Ahmet Kutsi Tecer

93-Şarkımız: Necip Fazıl Kısakürek

94-Sessiz Gemi: Yahya Kemal Beyatlı

95-Güzelliğin On Par'etmez: Aşık Veysel

96- Kızılırmak Kıyıları: Fazıl Hüsnü Dağlarca

97-Balkon: Sezai Karakoç

98-Selam Olsun:Yunus Emre

99-Ben Yürürüm Yane Yane: Yunus Emre

100-Gidiyorum Gündüz Gece: Aşık Veysel

101-Muhasebe: Necip Fazıl Kısakürek

102-İstanbul: Necip Fazıl

103-Akıncı: Yahya Kemal

104- Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor: Arif Nihat Asya

105-İbrahim: Asaf Halet Çelebi

106-Gün Eksilmesin Penceremden:Cahit Sıtkı

107- Davet: Nazım Hikmet Ran

108-Ben Hep Seni Düşünürüm: Abdurrahim Karakoç

109-Serenad: A.Muhip Dıranas

110-Hikâye: Cahit Külebi

111-Selam Olsun: A.Hamdi Tanpınar

112-Nefes Almak: Ziya Osman Saba

113-Orda Bir Köy Var Uzakta: A.Kutsi Tecer

114- Sevgilerde: Behçet Necatigil

115-Hikmet Ararsan Özüne Bak:Hacı Bektaş Veli

116-Son Ayların Şiiri: Süreyya Berfe

117-Gül: Hüseyin Atlansoy

118-Melil Melil: Karacaoğlan

119-Adı Aşk: Eşrefoğlu Rumi

120-Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed: Yunus Emre

121-Uyan Gözün Aç: Niyazi Mısri

122-Gurbet: Kemalettin Kamu

123-Anlatamıyorum: Orhan Veli Kanık

124-Sultan: Cahit Zarifoğlu

125-Esenlik Bildirisi: İsmet Özel

126-İstemem: Şeref Taşlıova

127-Cenge Giderken: M.Emin Yurdakul

128-Çocuklar: Mehmet Çınarlı

129-Beklenen: Necip Fazıl Kısakürek

130-Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet

131-Seni Saklayacağım: Özdemir Asaf

132-Aşk Yarası: Abdurrahim Karakoç

133-Artık İlgilenmiyorum Seninle: Nurullah Genç

134-Affet Beni: Ümit Yaşar Oğuzcan

135-Ben Değilim: Özdemir Asaf

136-Beni Unutma: Ümit Yaşar Oğuzcan

137- Türkiyem, Anayurdum, Sebebim, Çarem:Yavuz Bülent Bakiler

138-Beni de Çağır: Abdurrahim Karakoç

139-Bıçak Yarası: Mustafa Özçelik

140- Biz İki Çocuktuk: Haydar Ergülen

141- Bizden Sonra: Sadettin Kaplan

142- Sen Sen Sen: Yavuz Bülent Bakiler

143- Hak Yol İslam Yazacağız: Abdurrahim Karakoç

144- İncinmesin: Abdurrahim Karakoç

145- İncitme Gönül: Bestami Yazgan

145- Sen Giderken: Dursun Ali Akınet

146-Gel Gör Beni Aşk Neyledi: Yunus Emre

147-Güneş Topla Benim İçin: Ülkü Tamer

148-Ziller Çalacak: Zeki Ömer Defne

149- Sitem: Bedri Rahmi Eyüpoğlu

150-Yalan Bitti: Ümit Yaşar Oğuzcan

151-Bir Akşamüstü Rüyası: Turgut Uyar

152-Bırak Beni Haykırayım: M. Emin Yurdakul

153-Türkiye'm: Dilaver Cebeci

154-Merdiven: Ahmet Haşim

155-Sordum Sarı Çiçeğe: Yunus Emre

156-Sizin Hiç Babanız Öldü mü?: Cemal Süreya

157-Türkçemiz: Rıfat Ilgaz

158- Rahatı Kaçan Ağaç: Melih Cevdet Anday

159 -Bir Başka Tepeden: Yahya Kemal Beyatlı

160-Sevgiyle Başlarız İşimize: Süreyya Berfe

161 -Sohbet: Tahir Kutsi Makal

162 -Evin Halleri: Behçet Necatigil

163-Suları Islatamadım: Abdurrahim Karakoç

164-Kahramanlık: Nihal Atsız

165-Benim Şiirlerim: M.Emin Yurdakul

166-Feza Pilotu: Necip Fazıl

167- Bir Gül Düştü: Bekir Oğuzbaşaran

Not: Listeyi, lise öğrencileri için hazırladım. Her yıl ilaveler yapıyorum.

Not: Bu şiir listesinden seçtikleri şiirleri (her dönem bir kısa bir uzun şiir olmak üzere) ezberleyip okuyorlar öğrencilerim. Performans notunun birini buradan veriyorum. En güzel ve doğru okuyanları da sene sonu Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışmasına alıyorum. Jüri, bazen öğretmenler oluyor bazen öğretmen şairler oluyor. Bazı yarışmalarda öğretmenlere de şiir okutuyorum. 11.sınıfın ikinci döneminde de isteyen öğrencilerim bu şiir listesinden ya elle yazarak ya da fotokopisini alarak ŞİİR DEFTERİ hazırlayıp bana dosya veya şiir seçkisi olarak sunuyorlar. Onları ödüllendirip şiir defterlerini kendilerine iade ediyorum. İlk kitap çalışmaları oluyor. hem en güzel şiirleri okuyup şiir zevklerini geliştiriyorlar hem de lise yıllarına ait unutulmaz bir hatıraları oluyor. Şiir yürekli öğrencilerime ayrıca yıllar içinde bu şiirlere kendi zevklerine göre ilaveler yapmalarını da tavsiye ediyorum. İçlerinden bunu yapanlar oluyor. Şiirle, estetikle irtibatlarını koparmıyorlar, evlatlarına da aşılamaya çalışıyorlar bazen.

Şiir ve şuurla kalın.

Ahmet SEZGİN

Temel Kır Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Şair-Yazar