Türk Edebiyatinda En Beğenilen Şiirler
Ahmet SEZGİN hazırladı.
A-Uzun Şiirler
1-İstiklal Marşı: Mehmet Akif
2- Sakarya Türküsü: Necip Fazıl Kısakürek
3-Zindandan Mehmet'e Mektup: Necip Fazıl Kısakürek
4-Çanakkale Şehitlerine: Mehmet Akif Ersoy
5-Bülbül: Mehmet Akif Ersoy
6-Zulmü Alkışlayamam: Mehmet Akif
7-Fetih Marşı: Arif Nihat Asya
8-Bayrak: Arif Nihat Asya
9-Naat: Arif Nihat Asya
10-Anadolu Gerçeği: Yavuz Bülent Bakiler
11-Sivas'ta Yoksul Çocuklar: Yavuz Bülent Bakiler
12-Otuz Beş Yaş: Cahit Sıtkı Tarancı
13-Bingöl Çobanları: Kemalettin Kamu
14-Han Duvarları: Faruk Nafiz Çamlıbel
15-Süleymaniye'de Bayram Sabahı: Yahya Kemal Beyatlı
16-Kara Toprak: Âşık Veysel
17-Bu Vatan Kimin: Orhan Şaik Gökyay
18-İstanbul'u Dinliyorum: Orhan Veli Kanık
19-Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine: Sezai Karakoç
20-İsyanlı Sükût: Abdurrahim Karakoç
21-Mihriban: Abdurrahim Karakoç
22-Yağmur: Nurullah Genç
23-Dünyanın Bütün Çiçekleri: Ceyhun Atuf Kansu
24-Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair: Erdem Bayazıt
25-Kerem Gibi: Nazım Hikmet Ran
26-Hasretinden Prangalar Eskittim: Ahmed Arif
27-Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman: Bahaettin Karakoç
28-Amentü: İsmet Özel
29-An Gelir: Attila İlhan
30-Ben Sana Mecburum: Attila İlhan
31-Anzelha: Halim Yağcıoğlu
32-Ne Oldu Bu Gönlüm:Hacı Bayram Veli
32-Mustafa Kemal'in Kağnısı: Fazıl Hüsnü Dağlarca
33-Tek Hece: Cemal Safi
34- Kışlada Bahar: Bekir Sıtkı Erdoğan
35-Gün Akşam Oldu: Pir Sultan Abdal
36-Türküler Dolusu: Bedri Rahmi Eyüpoğlu
37-Sivas Yollarında: Cahit Külebi
38-Azıksız Çıkma Yola: Bahaettin Karakoç
39- Mescid-i Aksa: M.Akif İnan
40-Yedi Güzel Adam: Cahit Zarifoğlu
41- Cebbar Oğlu Mehemmed: Attila İlhan
42-Doğunun Kadınları: Hilmi Yavuz
42-Tevfiz-name: Erzurumlu İbrahim Hakkı
43-O Belde: Ahmet Haşim
44-Çoban Çeşmesi: Faruk Nafiz Çamlıbel
45-Çile: Necip Fazıl Kısakürek
46-Fahriye Abla: Ahmet Muhip Dranas
47-Usta:İ brahim Sadri
48-Aney: Mehmet Atilla Maraş
49-Tahirle Zühre Meselesi: Nazım Hikmet
50-Karamanoğlu Mehmet Beyi Arıyorum: Yusuf Yanç
51- Ayrılık Sevdaya Dahil: Attila İlhan
52-Mona Roza: Sezai Karakoç
53-Kaldırımlar 1-2: Necip Fazıl Kısakürek
54-Ben Öğretmen Olmak İstiyorum: M. Nejat Sefercioğlu
55-Antepli Şahin: Yavuz Bülent Bakiler
56- Bu Eller miydi?: Fazıl Hüsnü Dağlarca
57-Hasan'a Mektup: Abdurrahim Karakoç
58-Masal: Sezai Karakoç
59-Evet, İsyan: İsmet Özel
60-Destan: Necip Fazıl Kısakürek
61-Güllerimi Ver Anne: Ahmet Sezgin
62-Taşlama (Beğenmez): Seyrani
63-Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var: Ataol Behramoğlu
64-Siz Aşktan Ne Anlarsınız Bayım: Didem Madak
65- Aşkın Aldı Benden Beni: Yunus Emre
66-Açık Deniz: Yahya Kemal Beyatlı
67-Gül Kokuyorsun: Edip Cansever
68-Anamın Türküleri: Yavuz Bülent Bakiler
69-Beni Unutma: Ümit Yaşar Oğuzcan
70-Memleketimi Seviyorum: Nazım Hikmet
71- Birazdan Gün Doğacak: Erdem Bayazıt
72- Bursa'da Zaman: Ahmet Hamdi Tanpınar
73-Aydın mısın?: Rıfat Ilgaz
74-Mataramda Tuzlu Su:İ smet Özel
75-Hızırla Kırk Saat: Sezai Karakoç
76- Anadolu: Yavuz Bülent Bakiler
77-Önce Vatan: Yusuf Dursun
78- Duvar: Attila İlhan
79- Yemin: Abdurrahim Karakoç
80- İyileşebilecek Yaralar İçin: Murathan Mungan
81-Koşaradım: Şükrü Erbaş
82-İnsan Kısadır: Haydar Ergülen
83- İstanbul'dan: İlhan Berk
84-15 Temmuz Destanı: Bestami Yazgan
85- Otuz Kuş: Dursun Ali Erzincanlı
86-Gülce: Ömer Lütfi Mete
87-İşaret Çocukları: Cahit Zarifoğlu
88- Olvido: Ahmet Muhip Dıranas
89-Anna:Tarık Tufan
90-Hz.Ali'ye Mektup: Alper Gencer
B- Kısa Şiirler
91-Utansın: Necip Fazıl Kısakürek
92-Nerdesin: Ahmet Kutsi Tecer
93-Şarkımız: Necip Fazıl Kısakürek
94-Sessiz Gemi: Yahya Kemal Beyatlı
95-Güzelliğin On Par'etmez: Aşık Veysel
96- Kızılırmak Kıyıları: Fazıl Hüsnü Dağlarca
97-Balkon: Sezai Karakoç
98-Selam Olsun:Yunus Emre
99-Ben Yürürüm Yane Yane: Yunus Emre
100-Gidiyorum Gündüz Gece: Aşık Veysel
101-Muhasebe: Necip Fazıl Kısakürek
102-İstanbul: Necip Fazıl
103-Akıncı: Yahya Kemal
104- Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor: Arif Nihat Asya
105-İbrahim: Asaf Halet Çelebi
106-Gün Eksilmesin Penceremden:Cahit Sıtkı
107- Davet: Nazım Hikmet Ran
108-Ben Hep Seni Düşünürüm: Abdurrahim Karakoç
109-Serenad: A.Muhip Dıranas
110-Hikâye: Cahit Külebi
111-Selam Olsun: A.Hamdi Tanpınar
112-Nefes Almak: Ziya Osman Saba
113-Orda Bir Köy Var Uzakta: A.Kutsi Tecer
114- Sevgilerde: Behçet Necatigil
115-Hikmet Ararsan Özüne Bak:Hacı Bektaş Veli
116-Son Ayların Şiiri: Süreyya Berfe
117-Gül: Hüseyin Atlansoy
118-Melil Melil: Karacaoğlan
119-Adı Aşk: Eşrefoğlu Rumi
120-Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed: Yunus Emre
121-Uyan Gözün Aç: Niyazi Mısri
122-Gurbet: Kemalettin Kamu
123-Anlatamıyorum: Orhan Veli Kanık
124-Sultan: Cahit Zarifoğlu
125-Esenlik Bildirisi: İsmet Özel
126-İstemem: Şeref Taşlıova
127-Cenge Giderken: M.Emin Yurdakul
128-Çocuklar: Mehmet Çınarlı
129-Beklenen: Necip Fazıl Kısakürek
130-Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet
131-Seni Saklayacağım: Özdemir Asaf
132-Aşk Yarası: Abdurrahim Karakoç
133-Artık İlgilenmiyorum Seninle: Nurullah Genç
134-Affet Beni: Ümit Yaşar Oğuzcan
135-Ben Değilim: Özdemir Asaf
136-Beni Unutma: Ümit Yaşar Oğuzcan
137- Türkiyem, Anayurdum, Sebebim, Çarem:Yavuz Bülent Bakiler
138-Beni de Çağır: Abdurrahim Karakoç
139-Bıçak Yarası: Mustafa Özçelik
140- Biz İki Çocuktuk: Haydar Ergülen
141- Bizden Sonra: Sadettin Kaplan
142- Sen Sen Sen: Yavuz Bülent Bakiler
143- Hak Yol İslam Yazacağız: Abdurrahim Karakoç
144- İncinmesin: Abdurrahim Karakoç
145- İncitme Gönül: Bestami Yazgan
145- Sen Giderken: Dursun Ali Akınet
146-Gel Gör Beni Aşk Neyledi: Yunus Emre
147-Güneş Topla Benim İçin: Ülkü Tamer
148-Ziller Çalacak: Zeki Ömer Defne
149- Sitem: Bedri Rahmi Eyüpoğlu
150-Yalan Bitti: Ümit Yaşar Oğuzcan
151-Bir Akşamüstü Rüyası: Turgut Uyar
152-Bırak Beni Haykırayım: M. Emin Yurdakul
153-Türkiye'm: Dilaver Cebeci
154-Merdiven: Ahmet Haşim
155-Sordum Sarı Çiçeğe: Yunus Emre
156-Sizin Hiç Babanız Öldü mü?: Cemal Süreya
157-Türkçemiz: Rıfat Ilgaz
158- Rahatı Kaçan Ağaç: Melih Cevdet Anday
159 -Bir Başka Tepeden: Yahya Kemal Beyatlı
160-Sevgiyle Başlarız İşimize: Süreyya Berfe
161 -Sohbet: Tahir Kutsi Makal
162 -Evin Halleri: Behçet Necatigil
163-Suları Islatamadım: Abdurrahim Karakoç
164-Kahramanlık: Nihal Atsız
165-Benim Şiirlerim: M.Emin Yurdakul
166-Feza Pilotu: Necip Fazıl
167- Bir Gül Düştü: Bekir Oğuzbaşaran
Not: Listeyi, lise öğrencileri için hazırladım. Her yıl ilaveler yapıyorum.
Not: Bu şiir listesinden seçtikleri şiirleri (her dönem bir kısa bir uzun şiir olmak üzere) ezberleyip okuyorlar öğrencilerim. Performans notunun birini buradan veriyorum. En güzel ve doğru okuyanları da sene sonu Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışmasına alıyorum. Jüri, bazen öğretmenler oluyor bazen öğretmen şairler oluyor. Bazı yarışmalarda öğretmenlere de şiir okutuyorum. 11.sınıfın ikinci döneminde de isteyen öğrencilerim bu şiir listesinden ya elle yazarak ya da fotokopisini alarak ŞİİR DEFTERİ hazırlayıp bana dosya veya şiir seçkisi olarak sunuyorlar. Onları ödüllendirip şiir defterlerini kendilerine iade ediyorum. İlk kitap çalışmaları oluyor. hem en güzel şiirleri okuyup şiir zevklerini geliştiriyorlar hem de lise yıllarına ait unutulmaz bir hatıraları oluyor. Şiir yürekli öğrencilerime ayrıca yıllar içinde bu şiirlere kendi zevklerine göre ilaveler yapmalarını da tavsiye ediyorum. İçlerinden bunu yapanlar oluyor. Şiirle, estetikle irtibatlarını koparmıyorlar, evlatlarına da aşılamaya çalışıyorlar bazen.
Şiir ve şuurla kalın.
Ahmet SEZGİN
Temel Kır Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Şair-Yazar
Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 20.02.2024 09:36 - Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:44