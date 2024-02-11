Dil ve Edebiyat Dergisi 2024 Şubat 182. Sayısı Çıktı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 182. sayısı (Şubat 2024) özgün şiir, hikâye,deneme, makale ve inceleme metinleriyle yine dopdolu.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de
ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-182-sayi
Üzeyir İlbak, "Bir Abla Geçti Bu Diyardan: Alev Alatlı" başlıklı giriş yazısında
yakın zamanda art arda yitirdiğimiz Alev Alatlı ve Mario Levi'ye dair tespitlerine yer
vererek; "Alev Alatlı, Balkanlardan Anadolu'ya gelen ve Anadolu'da bir ışık halesine
dönüşen neslin önemli temsilcilerindendi. Düşünce iklimi Evlad-ı Fatihan'dan
Mehmed Âkif Ersoy, Yahya Kemal ve Cemil Meriç'le benzerlik gösterir. Kültürel
derin bir bağla Anadoluludur bu isimler ve bu isimlerin yanına rahatlıkla Alev Abla
da not edilmelidir." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 182. sayısındaki -Şubat 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
Bir Abla Geçti Bu Diyardan: Alev Alatlı -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Babalar ve Oğullar • Zafer Acar
Aramıza Koyduğumuz Duvarların Ardı • M. Hüseyin ÖzerFay Hattı
Fay Hattı İlhan Kurt
Ebru Teknesi • Ahmet Aktan
Dönüş Yolunda Şöyle Bir Anımsama • Nurettin Durman
Denizin Kahkahası -2 • Abdurrahman Adıyan
Şarap / Devşirme Akıl • Kübra Okudan Apaydın
Siyah Beyaz • Mehtap Yıldız
Kısmet Büfesi • Zeynep Yıldırım
Zamanın Gölgesi • Emre Dadaş
Sözü Güzelleştirmenin Yolları: Tezat • İsmail Güleç
Bir Edebiyat Mahfili: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi • Erdoğan Erbay
S'özün Gözden Düşüşü -VI- • Zafer Acar
İsmet Özel'in "Mazot" Şiiri • Murat Ertaş
Cahit Zarifoğlu'nun Avrupa Gezileri • Ertuğrul Aydın
Âşık Sıtkı Baba'nın Devriyesi: "Âdem'den Evvel Çok Geldim Gittim • AhmetÖzdemir
Yol Düşünceleri • Şeyda Başer Eroğlu
Beni Raşel (Rachel) Öldürmüştü • Muhsin Duran
İran Sinemasında Aile Temsili (Abbas Kiyarüstemi- Aslı Gibidir / Asgar Ferhadi- BirAyrılık / Mecid Mecidi- Cennetin Çocukları • Sencer Torun
Kültür Politikalarında Kütüphane Vizyonunun Toplum ve Okuma Kültürüne Etkileri• Ayşe Kasap
Dilek Kapısı • Serpil Tuncer
Sevginin Resmini Yaptım • Yusuf Yıldırım
Yalnızlık Kalbin Çocukluğudur • Musa Yaşaroğlu
Elif Sönmezışık Aydın
TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ
Kurumsal Basın Danışmanı
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 11.02.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 22:07