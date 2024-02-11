Dil ve Edebiyat Dergisi 2024 Şubat 182. Sayısı Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 182. sayısı (Şubat 2024) özgün şiir, hikâye,deneme, makale ve inceleme metinleriyle yine dopdolu.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de

ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-182-sayi

Üzeyir İlbak, "Bir Abla Geçti Bu Diyardan: Alev Alatlı" başlıklı giriş yazısında

yakın zamanda art arda yitirdiğimiz Alev Alatlı ve Mario Levi'ye dair tespitlerine yer

vererek; "Alev Alatlı, Balkanlardan Anadolu'ya gelen ve Anadolu'da bir ışık halesine

dönüşen neslin önemli temsilcilerindendi. Düşünce iklimi Evlad-ı Fatihan'dan

Mehmed Âkif Ersoy, Yahya Kemal ve Cemil Meriç'le benzerlik gösterir. Kültürel

derin bir bağla Anadoluludur bu isimler ve bu isimlerin yanına rahatlıkla Alev Abla

da not edilmelidir." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 182. sayısındaki -Şubat 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Bir Abla Geçti Bu Diyardan: Alev Alatlı -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

Babalar ve Oğullar • Zafer Acar

Aramıza Koyduğumuz Duvarların Ardı • M. Hüseyin ÖzerFay Hattı

Fay Hattı İlhan Kurt

Ebru Teknesi • Ahmet Aktan

Dönüş Yolunda Şöyle Bir Anımsama • Nurettin Durman

Denizin Kahkahası -2 • Abdurrahman Adıyan

Şarap / Devşirme Akıl • Kübra Okudan Apaydın

Siyah Beyaz • Mehtap Yıldız

Kısmet Büfesi • Zeynep Yıldırım

Zamanın Gölgesi • Emre Dadaş

Sözü Güzelleştirmenin Yolları: Tezat • İsmail Güleç

Bir Edebiyat Mahfili: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi • Erdoğan Erbay

S'özün Gözden Düşüşü -VI- • Zafer Acar

İsmet Özel'in "Mazot" Şiiri • Murat Ertaş

Cahit Zarifoğlu'nun Avrupa Gezileri • Ertuğrul Aydın

Âşık Sıtkı Baba'nın Devriyesi: "Âdem'den Evvel Çok Geldim Gittim • AhmetÖzdemir

Yol Düşünceleri • Şeyda Başer Eroğlu

Beni Raşel (Rachel) Öldürmüştü • Muhsin Duran

İran Sinemasında Aile Temsili (Abbas Kiyarüstemi- Aslı Gibidir / Asgar Ferhadi- BirAyrılık / Mecid Mecidi- Cennetin Çocukları • Sencer Torun

Kültür Politikalarında Kütüphane Vizyonunun Toplum ve Okuma Kültürüne Etkileri• Ayşe Kasap

Dilek Kapısı • Serpil Tuncer

Sevginin Resmini Yaptım • Yusuf Yıldırım

Yalnızlık Kalbin Çocukluğudur • Musa Yaşaroğlu

Elif Sönmezışık Aydın

TÜRKİYE DİL ve EDEBİYAT DERNEĞİ

Kurumsal Basın Danışmanı