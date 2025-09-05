Maddelerle İslamcı Paradigma
Bu birçok alt maddeden oluşmakla birlikte, maddeler halinde yazılarak konunun genel bir bütünlüğü aktarılmaya çalışılmıştır.
- Tevhid, tüm düşünce ve eylemlerin merkezidir.
- Vahiy, insanlığın nihai rehberidir.
- Adalet, hem bireysel hem toplumsal bir görevdir.
- İslam, sadece inanç değil bir hayat nizamıdır.
- Ahlak, siyasetin ve toplumsal düzenin temelidir.
- Ümmet, sınırları aşan inanca dayanan bir birliktir.
- Şura, karar alma süreçlerinde asli ilkedir.
- İslami hareket, halkla iç içe olmalıdır.
- İlmi donanım olmadan olmaz.
- Din, dünyadan kopuk değil, onu inşa edicidir.
- Sekülerizm, hayatı bölmeye çalışan bir tuzaktır.
- Kapitalizm ve materyalizm insan tüketir
- Sömürüye karşı direniş, imani bir sorumluluktur.
- Faizsiz ekonomi, İslami kalkınmanın şartıdır.
- Zekât, sadaka ve infak sosyal adaletin araçlarıdır.
- Siyaset, değer üretmeli; güç değil ilke merkezde olmalıdır.
- Milliyetçilik, ümmet bilincini zayıflatır.
- Mezhepçilik (Şii-Sunni), İslam kardeşliğine zarar verir.
- Cemaatçilik, ümmet fikrine feda edilmemelidir.
- İslami davet, sabır ve hikmetle yapılmalıdır.
- Kadın, İslami mücadelede özne olarak görülmelidir.
- Gençlik, değişimin ve dirilişin öncüsüdür.
- Eğitim, zihniyet dönüşümünün temelidir.
- Hikmet, bilgi ve bilinç ile donanım şart.
Sanat, imani hakikatin estetik dilidir.
- İslam şehir, toplum ve medeniyet inşa eder.
- Doğa, Allah'ın emanetidir.
- Teknoloji, insanlığa faydalı olacak şekilde kullanılmalıdır.
- Medya, hakikatin hizmetinde olmalıdır.
- Aile, İslam toplumunun çekirdeğidir.
- Birey, kul olarak özgür ve sorumludur.
- İnsan, eşrefi mahluktur.
- Tarih, ibret ve istikamet kaynağıdır.
- Geçmişle bağ koparsa, gelecek kurulamaz.
- İslamcılık, çağın sorgulayıcı vicdanıdır.
- Yenilenme, özden sapma değil, ruha dönüş olmalıdır.
- Cemaatler, araçtır; amaç değildir.
- İslami siyaset, halka hizmet ve halkı hakka yöneltmek için vardır.
- Mücadele, hem siyasi hem fikirsel hem de kültüreldir.
İslam, sadece camide değil, sokakta da yaşanmalıdır.
- Tevhid toplumu, şirk kültürüne karşı bir direniştir.
- Kulluk, özgürlüğün zirvesidir.
- Adaletin olmadığı yerde İslami yönetim olamaz.
- Vahyin dili evrensel, hükmü her çağ için geçerlidir.
- Siyer, strateji ve şahitlik modelidir.
Cihad, her türlü sömürüye karşı direnmektir.
- Maruf olanı teşvik, münker olanla mücadele farzdır.
- İslamcı, sadece muhalif değil aynı zamanda teklif sahibidir.
- Bozulmuş sistemlere entegrasyon değil, alternatif gerekir.
- Yerli ve özgün düşünce inşa edilmelidir.
- Vahyin diliyle çağın hastalıkları teşhis edilmelidir.
- İslamcılık, krizleri çözer, değerlere yaslanır.
- Sömürge sonrası zihin yeniden inşa edilmelidir.
Sosyal adalet, sistemle sağlanır.
- Mümin, sadece dindar değil, adil ve cesur olmalıdır.
- Din, vicdani bir mesele değil, toplumsal inşa gücüdür.
- İslami yönetim; şura, adalet ve sorumluluktur.
- Mümin pasif değil, yapıcı ve dönüştürücüdür.
- İslamcı, sadece tepkisel değil, inşa edicidir.
- Yolsuzlukla mücadele, sadece hukukla değil ahlakla yapılır.
- Mücadele, Allah için olursa anlamlıdır.
- İman merkezli dünya görüşü esas alınır.
- Lüks ve gösteriş İslamcılığı yozlaştırır.
- Dava, sabırla, samimiyetle ve sürekli çabayla taşınır.
- İslamcı sanat, hakikatin yeni ifadesi olmalıdır.
- Mazlumun diliyle konuşan davet, evrensel olur.
- İslamcı düşünce, mazlumları merkeze alır.
- Emanet, sadece mal değil, makam da olabilir.
- Kur'an'ın toplumsal teklifleri hayata taşınmalıdır.
- Mücadele, sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmelidir.
- Düşünce, eylemle; eylem, ihlasla birleşmelidir.
- Tevhidi bilinç, her çağda yeniden doğmalıdır.
- Nübüvvet yolu istikamettir.
- Ahlak devrimi, tüm inkılapların önünde gelmelidir.
- Cemaat değil, ümmet ideali büyütülmelidir.
- Dava dili, kin değil merhamet taşımalıdır.
- İslami duruş, yalnız kalmak pahasına da olsa bozulmamalıdır.
- Her çağın putlarıyla hesaplaşmak farzdır.
- İslamcılık, ilkeler hareketidir.
- İslamcılık, çağın içinde vahyin tarafında olmaktır.
Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 05.09.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 14:14