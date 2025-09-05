Maddelerle İslamcı Paradigma, Düşünce, Ferhat ÖZBADEM

05.09.2025 09:00 - Ferhat ÖZBADEM
Bu birçok alt maddeden oluşmakla birlikte, maddeler halinde yazılarak konunun genel bir bütünlüğü aktarılmaya çalışılmıştır.

  • Tevhid, tüm düşünce ve eylemlerin merkezidir.
  • Vahiy, insanlığın nihai rehberidir.
  • Adalet, hem bireysel hem toplumsal bir görevdir.
  • İslam, sadece inanç değil bir hayat nizamıdır.
  • Ahlak, siyasetin ve toplumsal düzenin temelidir.
  • Ümmet, sınırları aşan inanca dayanan bir birliktir.
  • Şura, karar alma süreçlerinde asli ilkedir.
  • İslami hareket, halkla iç içe olmalıdır.
  • İlmi donanım olmadan olmaz.
  • Din, dünyadan kopuk değil, onu inşa edicidir.
  • Sekülerizm, hayatı bölmeye çalışan bir tuzaktır.
  • Kapitalizm ve materyalizm insan tüketir
  • Sömürüye karşı direniş, imani bir sorumluluktur.
  • Faizsiz ekonomi, İslami kalkınmanın şartıdır.
  • Zekât, sadaka ve infak sosyal adaletin araçlarıdır.
  • Siyaset, değer üretmeli; güç değil ilke merkezde olmalıdır.
  • Milliyetçilik, ümmet bilincini zayıflatır.
  • Mezhepçilik (Şii-Sunni), İslam kardeşliğine zarar verir.
  • Cemaatçilik, ümmet fikrine feda edilmemelidir.
  • İslami davet, sabır ve hikmetle yapılmalıdır.
  • Kadın, İslami mücadelede özne olarak görülmelidir.
  • Gençlik, değişimin ve dirilişin öncüsüdür.
  • Eğitim, zihniyet dönüşümünün temelidir.
  • Hikmet, bilgi ve bilinç ile donanım şart.
    Sanat, imani hakikatin estetik dilidir.
  • İslam şehir, toplum ve medeniyet inşa eder.
  • Doğa, Allah'ın emanetidir.
  • Teknoloji, insanlığa faydalı olacak şekilde kullanılmalıdır.
  • Medya, hakikatin hizmetinde olmalıdır.
  • Aile, İslam toplumunun çekirdeğidir.
  • Birey, kul olarak özgür ve sorumludur.
  • İnsan, eşrefi mahluktur.
  • Tarih, ibret ve istikamet kaynağıdır.
  • Geçmişle bağ koparsa, gelecek kurulamaz.
  • İslamcılık, çağın sorgulayıcı vicdanıdır.
  • Yenilenme, özden sapma değil, ruha dönüş olmalıdır.
  • Cemaatler, araçtır; amaç değildir.
  • İslami siyaset, halka hizmet ve halkı hakka yöneltmek için vardır.
  • Mücadele, hem siyasi hem fikirsel hem de kültüreldir.
    İslam, sadece camide değil, sokakta da yaşanmalıdır.
  • Tevhid toplumu, şirk kültürüne karşı bir direniştir.
  • Kulluk, özgürlüğün zirvesidir.
  • Adaletin olmadığı yerde İslami yönetim olamaz.
  • Vahyin dili evrensel, hükmü her çağ için geçerlidir.
  • Siyer, strateji ve şahitlik modelidir.
    Cihad, her türlü sömürüye karşı direnmektir.
  • Maruf olanı teşvik, münker olanla mücadele farzdır.
  • İslamcı, sadece muhalif değil aynı zamanda teklif sahibidir.
  • Bozulmuş sistemlere entegrasyon değil, alternatif gerekir.
  • Yerli ve özgün düşünce inşa edilmelidir.
  • Vahyin diliyle çağın hastalıkları teşhis edilmelidir.
  • İslamcılık, krizleri çözer, değerlere yaslanır.
  • Sömürge sonrası zihin yeniden inşa edilmelidir.
    Sosyal adalet, sistemle sağlanır.
  • Mümin, sadece dindar değil, adil ve cesur olmalıdır.
  • Din, vicdani bir mesele değil, toplumsal inşa gücüdür.
  • İslami yönetim; şura, adalet ve sorumluluktur.
  • Mümin pasif değil, yapıcı ve dönüştürücüdür.
  • İslamcı, sadece tepkisel değil, inşa edicidir.
  • Yolsuzlukla mücadele, sadece hukukla değil ahlakla yapılır.
  • Mücadele, Allah için olursa anlamlıdır.
  • İman merkezli dünya görüşü esas alınır.
  • Lüks ve gösteriş İslamcılığı yozlaştırır.
  • Dava, sabırla, samimiyetle ve sürekli çabayla taşınır.
  • İslamcı sanat, hakikatin yeni ifadesi olmalıdır.
  • Mazlumun diliyle konuşan davet, evrensel olur.
  • İslamcı düşünce, mazlumları merkeze alır.
  • Emanet, sadece mal değil, makam da olabilir.
  • Kur'an'ın toplumsal teklifleri hayata taşınmalıdır.
  • Mücadele, sadece bugünü değil, geleceği de inşa etmelidir.
  • Düşünce, eylemle; eylem, ihlasla birleşmelidir.
  • Tevhidi bilinç, her çağda yeniden doğmalıdır.
  • Nübüvvet yolu istikamettir.
  • Ahlak devrimi, tüm inkılapların önünde gelmelidir.
  • Cemaat değil, ümmet ideali büyütülmelidir.
  • Dava dili, kin değil merhamet taşımalıdır.
  • İslami duruş, yalnız kalmak pahasına da olsa bozulmamalıdır.
  • Her çağın putlarıyla hesaplaşmak farzdır.
  • İslamcılık, ilkeler hareketidir.
  • İslamcılık, çağın içinde vahyin tarafında olmaktır.
Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYINLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncülerin İzinde, 21 Kitap):

Aliya, Cadallah Kuran, Hasan el Benna, Japonya, Malcolm X, Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Rufeyde, Said Halim Paşa, Said Havva, Salih el-Aruri, Selman, Seyyid Kutub, Şeyh Şamil, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

İdeolojiler Serisi (4 Kitap)

Marksizm, Faşizm, Siyonizm, Kapitalizm

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 259 yazı bulunmaktadır.

