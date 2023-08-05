Kardelen Dergisinin 8. Sayısı Yayımlandı

Çocuklar, sekizinci sayıda yaz tatili sevinci ile dopdolu "Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisini okullar açılıncaya kadar ellerinden düşürmeyecekler.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un bu sayısında sıcak yaz günlerine özel, hikâyeler, masallar ve eğlenceli sayfalar var.

Elif Tokkal sekizinci sayının giriş yazısında çocuklara, "Kardelen Çocuk harika bir yaz sayısıyla sizlerle. Sıcak yaz günlerine çok iyi gelecek tavsiyeler, hikayeler, masallar ve birbirinden güzel etkinliklerle sekizinci sayımızı hazırladık." diyor.

Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin sekizinci sayı kapak çizeri Gökhan Özdemir.

Kardelen Çocuk sekizinci sayıdaki metinler ise şöyle: