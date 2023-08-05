Kardelen Dergisinin 8. Sayısı Yayımlandı
Çocuklar, sekizinci sayıda yaz tatili sevinci ile dopdolu "Bir Bahar Müjdecisi" Kardelen Çocuk dergisini okullar açılıncaya kadar ellerinden düşürmeyecekler.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından iki ayda bir yayımlanan ve çocuklara Türkçe hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Kardelen Çocuk'un bu sayısında sıcak yaz günlerine özel, hikâyeler, masallar ve eğlenceli sayfalar var.
Elif Tokkal sekizinci sayının giriş yazısında çocuklara, "Kardelen Çocuk harika bir yaz sayısıyla sizlerle. Sıcak yaz günlerine çok iyi gelecek tavsiyeler, hikayeler, masallar ve birbirinden güzel etkinliklerle sekizinci sayımızı hazırladık." diyor.
Yayın Kurulu'nda Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Uzm.Psk. Ebru Adalı Yayman, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel'in yer aldığı derginin sekizinci sayı kapak çizeri Gökhan Özdemir.
Kardelen Çocuk sekizinci sayıdaki metinler ise şöyle:
- Gülce • Cihat Barış
- Giriş yazısı • Elif Tokkal
- Fakir Mustafa • Yazar: Abdullah Harmancı • Çizer: Osman Büyükmutlu
- Kaptan Kozmo/ Dünyanın Tepesinden Atlayış • Yazar: Ekrem Sakar• Çizer: Osman Büyükmutlu
- Vedat Virüs'ün Sıradışı Maceraları • Yazar: Ahmet Melih Karauğuz
- Gülümseme -şiir- • Ayşegül Sözen Dağ
- Kardelen Yaz Mektebi
- Tefrika: Kitap Avcısı • Hazırlayan: Feyza Kartopu • Çizer: Gökhan Özdemir
- 1071 Türk'ün Zafer Şehirleri: Malazgirt-Ahlat • Yazar: Muhammed Kerem Ertaş
- Avcı ve Tuzak -şiir- • Vedat Eğilmez
- Sevgili Peygamberimin Evinde • Yazar: Dr. Fatma Hazan Türkkol
- Değerler • Yazan ve Çizen: Zeyneb Sude Özkan
- Evvel Zaman Dergileri • Yazan: Elif Tokkal
- Münekkit Selva Değerlendiriyor • Yazar: Merve Selva İnce
- Masal Dede Anlatıyor: Ekmek mi? Altın mı? • Yazar: Yücel Feyzioğlu • Çizer: Gökhan Özdemir
- Bir Deyim Bir Hikâye • Yazar: Zehra Nur Canpolat • Çizer: Ali Yazaroğlu
- Haberin Var mı? Kalila • Hazırlayan: Meryem Selva İnce ve Elif Tokkal
- Bizim Çizgimiz • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Kelime Avı: Ailem • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Farkı Bul • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Harezmi'nin İzinde Matematik • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Resfebe • Düşünce: Elif Neva Uğurlu • Tasarım: Mustafa Uğurlu
- Kar-Bul • Kaynak: Değilnâme • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Kalem Güzeli • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
- Kelime Yerleştirme: Çiçekler • Hazırlayan: Mustafa Uğurlu
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 05.08.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 22:35