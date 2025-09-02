Muhit, İslâm Kalmak ve Mustafa Akar Şiiri Dosyasıyla Raflarda

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi, edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Ağustos sayısında Örgütlü Kötülüğe Karşı ve Said Yavuz Şiiri dosyasıyla çıkan dergi, Eylül sayısında İslâm Kalmak ve Mustafa Akar Şiiri dosyasıyla okurunu selamlıyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Fatih Muhammet Atasever'in "Ölüme Ait Bir Şey Olmanın Mutlak Hareketsizliği" isimli şiirini; İlker Nuri Öztürk'ün "Kötü Hafıza Kötü Hatıra", Emel Özkan'ın "Dört Kitabın Manası" isimli şiiri takip ediyor. Mehmet Aycı, Mehmet Tepe, Seyyid Ensar, Ervanur Erdoğan, Murat Güzel, Nurullah Genç, Rıdvan Kadir Yeşil, Fatih Şahin, Hüseyin Atlansoy, Yunus Karadağ, Ayşegül Baytut, Tayfun Doğan, Nurettin Durman ve Âdem Yazıcı bu sayının diğer şairleri.

"Sedef Boya" isimli şiiriyle Yusuf Mahir, bu sayının arka kapağını süslüyor: "Ömrünü oğluna miras bırakan / Eli cebinde bir dağ dalgın / Kırılarak geçtiği aynalardan / Doluyor boşluklara aşkın."

İslâm Kalmak Nedir?

Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, Eylül sayısında iki ayrı konuya yer veriyor.

Ömer Lekesiz, İslâm kalmak meselesini, "Kıyam" perspektifinden bir yazıyla tartışmaya açıyor. Ahmet Murat, dini keşfedilen ve yaşanan bir yolculuk olarak sunarken Mustafa Özel, İslâm'ın anahtar kavramları üzerinden inanç-yaşam ilişkisini inceliyor. Mehmet Dinç, gösterişten uzak iyilik pratiğini merkeze alarak İslâm kalmanın imkânlarını tartışıyor. Arif Ay, modern zamanların meydan okumaları içinde Müslüman kalmanın yollarını sorgularken Turan Kışlakçı, Hz. İbrahim'in teslimiyeti üzerinden sadakatin bugüne uzanan izlerini takip ediyor. Sibel Eraslan, Hz. Muhammed'in ahlâkî mirası ışığında İslâm kalmayı yeniden düşünmeye davet ediyor. Hicret Toprak, faniliğin bilinci üzerinden inançta sürekliliği tartışıyor. A. Ali Ural, Turgut Uyar'ın "ve çalışmışsam o gün, dürüst ve İslâm kalmışsam" dizesi üzerinden dosyaya katkı sunuyor. Saadettin Acar, insan olma ve İslâm kalma arasında bağ kurarken Senai Demirci, insanın eşref-i mahlûkat oluşundan yola çıkarak meseleye bakıyor. Selim Cerrah, Müslüman kalmayı "irade, ahlâk, teslimiyet ve istikamet" üzerinden yorumluyor. Mahmut Bıyıklı, Müslümanın ümitvar duruşunu ön plana çıkarırken Müslim Coşkun, "yaşam düzeni" bağlamında meseleye eğiliyor. Mehmet Toprak, Filistin'de devam eden soykırım üzerinden inanç ve direnci incelerken Âdem İnce, Fatiha suresinden ilhamla inançta "gayret" ve "istikrar" mefhumlarını ele alıyor.

Mustafa Akar Şiiri

Mustafa Akar şiirine ve edebi dünyasının izlerine odaklanılan dosyada Ahmet Edip Başaran, Kötü Arkadaşlardan Öğrendiğim İyi Şarkılar kitabı üzerinden iyi müzik ve kişisel deneyimleri tartışıyor. Ömer Yalçınova, Akar'ın şiir serencamından yola çıkarak anlam arayışını yorumluyor. Harun Yakarer, edebiyat ve düşünce ekseninde "ev" ve "coğrafya" mefhumlarını ve anlamlarını irdeliyor. Mustafa Uçurum, şairin Berhayat ve Tenezzül kitaplarını merkezine alarak Akar'ın sanatsal yolculuğunu inceliyor. Dosya kapsamında gerçekleştirilen söyleşide Mehmet Tepe'nin sorularını yanıtlayan Akar: "Şiir, sahiciliğe açılan kapıdır" diyor.

Öykü, Deneme

Eylül sayısının öykü sayfalarını "Ulak" isimli öyküsüyle Zeki Bulduk, "Kaskatı Kesilmiş Bir Günün Ardından" isimli öyküsüyle Sıddık Yurtsever zenginleştiriyor.

Halil İbrahim İzgi, "Bir Üsküdar Hikâyesi" başlıklı yazısında Haydarpaşa Mezarlığındaki unutulmuş hayatlara ve sessiz hatıralara ışık tutarken Mustafa Çiftci, "Mama Yapamayan Kerem Can" başlıklı yazısında modern evliliklerinin kırılganlığını ironik bir dille eleştiriyor. Hasan Mert Kaya, "Tütün Kağıdında Bir Dünya" başlıklı yazısında tütün kâğıtlarının Türkiye'deki serüvenini anlatarak kültürel belleğe kapı aralıyor. Kâmil Yeşil, insanın unutkanlığını konu edinirke Afşin Selim, yaşadığımız günlerin tekrarsız oluşunu vurgulayıp zamanın eşsizliğini hatırlatıyor. Hasan Hüseyin Çağıran, Âkif Emre'nin İstanbul'a dair görüşlerini günümüz turizmi bağlamında yeniden tartışmaya açarken Dursun Çiçek, "İstanbul'un Kilidi" başlıklı yazısıyla Ardahan'ın tarihî katmanlarını ve coğrafi değerine dikkat çekiyor. Muhammet Enes Kala, Mustafa Başpınar ve Aykağan Yüce yazılarıyla bu sayıya omuz veriyor.