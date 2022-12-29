Mutlaka Okunması Gereken 100 Türk Romanı
1-İnce Memet-Yaşar Kemal
2-Deniz Küstü-Yaşar Kemal
3-Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar
3-Cevdet Bey ve Oğulları-Orhan Pamuk
4-Kürk Mantolu Madonna-Sabahattin Ali
5-Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali
6-Bir Bilim Adamının Romanı-Oğuz Atay
7-Yenişehir'da Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal
8-Ölüme Yatmak-Adalet Ağaoğlu
9- Cumartesi Yalnızlığı-Selim İleri
10-Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar
11-Anayurt Oteli-Yusuf Atılgan
12-Serenad-Livaneli
13-Dar Ağacında Üç Fidan-Nihat Behram
14-Bir Gün Tek Başına-Vedat Türkali
15-Zübük-Aziz Nesin
16-Gölgesizler-Hasan Ali Toptaş
17-Sevgili Arsız Ölüm-Latife Tekin
18-Har-Murat Uyurkulak
19-Bereketli Topraklar Üzerinde-Orhan Kemal
20-Aşkımız Eski Bir Roman-Ahmet Ümit
21-Gece-Bilge Karasu
22-Kara Kitap-Orhan Pamuk
23-Üç İstanbul-Mithat Cemal Kuntay
24-Hakkari'de Bir Mevsim-Feit Edgü
25-Demirciler Çarşısı Cinayeti-Yaşar Kemal
26-Yer Demir Gök Bakır-Yaşar Kemal
27-Tuhaf Bir Kadın-Leyla Erbil
28-Tol-Murat Uyurkulak
29-Bir Düğün Gecesi-Adalet Ağaoğlu
30-Kurtlar Sofrası-Atilla İlhan
31-İstanbul Hatırası-Ahmet Ümit
32-Tütün Zamanı-Necati Cumalı
33-Kumru ile Kumru-Tahsin Yücel
34-Şafak-Sevgi Soysal
35-Yaralısın-Erdal Öz
36-Yağmuru Beklerken-Tarık Buğra
37-Boğazkesen-Nedim Gürsel
38-Sıcak Külleri Kaldı-Oya Baydar
39-Bin Hüzünlü Haz-Hasan Ali Toptaş
40-Baba ve Piç-Elif Şafak
41-Aşk-Elif Şafak
42-Mahrem-Elif Şafak
43-Hayat Hanım-Ahmet Altan
44-Kılıç Yarası Gibi-Ahmet Altan
45-İsyan Günlerinde Aşk-Ahmet Altan
46-Çocukluğumun Soğuk Geceleri-Tezer Özlü
47-Uçurtmayı Vurmasınlar-Feride Çiçekoğlu
48-Nar Ağacı-Nazan Bekiroğlu
49-Mücella-Nazan Bekiroğlu
50-Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz-Aziz Nesin
51-O Muhteşem Hayatınız-Oya Baydar
52-Isssızlığın Ortasında-Mehmet Eroğlu
53-Kardeşimin Hikayesi-Livaneli
54-Yılkı Atı-Abbas Sayar
55-Gölgeler ve Hayaller Şehrinde-Murat Gülsoy
56-Büyük Gözaltı-Çetin Altan
57-Heba-Hasan Ali Toptaş
58-Ölümün Gölgesi Yok-Adnan Binyazar
59-Sırtlan Payı-Atilla İlhan
60-Salkım Hanımın Taneleri-Yılmaz Karakoyunlu
61-Kedi Mektupları-Oya Baydar
62-İstanbul Bir Masaldı-Mario Levi
63-Sırrımsın Sırdaşımsın-Kamuran Şipal
64-Ağaçlar Gibi Ayakta-Tarık Dursun
65-Viran Dağlar-Necati Cumali
66-Bu Filmin Kötü Adamı Benim-Murat Gülsoy
67-Her Gece Bodrum-Selim İleri
68-Yalnızlar-Erhan Bener
69-Rahmet Yollar Kesti-Kemal Tahir
70-Cehennem Kraliçesi-Selim İleri
71-Esir Şehrin İnsanları-Kemal Tahir
72-Sahnenin Dışındakiler-Ahmet Hamdi Tanpınar
73-Benim Adım Kırmızı-Orhan Pamuk
74-Küçük Ağa-Tarık Buğra
75-Yere Düşen Dualar-Sema Kaygusuz
76-Düş Kesiği-Güray Süngü
77-Kinyas ve Kayra-Hakan Günday
78-Buzul Çağın Virüsü-Vüs'at O. Bener
79-Pinhan-Elif Şafak
80-Devir-Ece Temelkuran
81-Kuş Diline Öykünen-Ayşegül Devecioğlu
82-Hiçbiryer-Fatma Barbarosoğlu
83-Bana Uzun Mektuplar Yaz-Cihan Aktaş
84-Ne Güzel Çocuklardık Biz-Metin Celal
85-Eksik Taşlar-Yiğit Bener
86-Yürek Sürgünü-Mehmet Eroğlu
87-Bekle Dedim Gölgeye-Ümit Kıvanç
88-Odalarda-Erdal Öz
89-Tiamat-İhsan Oktay Anar
90-Gülün Solduğu Akşam-Erdal Öz
91-Buzdan Kılıçlar-Latife Tekin
92-Sudaki İz-Ahmet Altan
93-Gece Dersleri-Latife Tekin
94-Yorgun Savaşçı-Kemal Tahir
95-Gökdelen-Tahsin Yücel
96-Yalan-Tahsin Yücel
97-Büyük Gözaltı-Çetin Altan
98-Canistan-Yusuf Atılgan
99-Güven-Vedat Türkali
100-Osman-Ayfer Tunç
görsel: Ricardo Esquivel - pexels.com
Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 29.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 00:05