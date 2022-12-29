Mutlaka Okunması Gereken 100 Türk Romanı, Kara Tahta, Faik ÖCAL

Mutlaka Okunması Gereken 100 Türk Romanı yazısını ve Faik ÖCAL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Mutlaka Okunması Gereken 100 Türk Romanı

29.12.2022 09:00 - Faik ÖCAL
Mutlaka Okunması Gereken 100 Türk Romanı

1-İnce Memet-Yaşar Kemal

2-Deniz Küstü-Yaşar Kemal

3-Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar

3-Cevdet Bey ve Oğulları-Orhan Pamuk

4-Kürk Mantolu Madonna-Sabahattin Ali

5-Kuyucaklı Yusuf-Sabahattin Ali

6-Bir Bilim Adamının Romanı-Oğuz Atay

7-Yenişehir'da Bir Öğle Vakti-Sevgi Soysal

8-Ölüme Yatmak-Adalet Ağaoğlu

9- Cumartesi Yalnızlığı-Selim İleri

10-Puslu Kıtalar Atlası-İhsan Oktay Anar

11-Anayurt Oteli-Yusuf Atılgan

12-Serenad-Livaneli

13-Dar Ağacında Üç Fidan-Nihat Behram

14-Bir Gün Tek Başına-Vedat Türkali

15-Zübük-Aziz Nesin

16-Gölgesizler-Hasan Ali Toptaş

17-Sevgili Arsız Ölüm-Latife Tekin

18-Har-Murat Uyurkulak

19-Bereketli Topraklar Üzerinde-Orhan Kemal

20-Aşkımız Eski Bir Roman-Ahmet Ümit

21-Gece-Bilge Karasu

22-Kara Kitap-Orhan Pamuk

23-Üç İstanbul-Mithat Cemal Kuntay

24-Hakkari'de Bir Mevsim-Feit Edgü

25-Demirciler Çarşısı Cinayeti-Yaşar Kemal

26-Yer Demir Gök Bakır-Yaşar Kemal

27-Tuhaf Bir Kadın-Leyla Erbil

28-Tol-Murat Uyurkulak

29-Bir Düğün Gecesi-Adalet Ağaoğlu

30-Kurtlar Sofrası-Atilla İlhan

31-İstanbul Hatırası-Ahmet Ümit

32-Tütün Zamanı-Necati Cumalı

33-Kumru ile Kumru-Tahsin Yücel

34-Şafak-Sevgi Soysal

35-Yaralısın-Erdal Öz

36-Yağmuru Beklerken-Tarık Buğra

37-Boğazkesen-Nedim Gürsel

38-Sıcak Külleri Kaldı-Oya Baydar

39-Bin Hüzünlü Haz-Hasan Ali Toptaş

40-Baba ve Piç-Elif Şafak

41-Aşk-Elif Şafak

42-Mahrem-Elif Şafak

43-Hayat Hanım-Ahmet Altan

44-Kılıç Yarası Gibi-Ahmet Altan

45-İsyan Günlerinde Aşk-Ahmet Altan

46-Çocukluğumun Soğuk Geceleri-Tezer Özlü

47-Uçurtmayı Vurmasınlar-Feride Çiçekoğlu

48-Nar Ağacı-Nazan Bekiroğlu

49-Mücella-Nazan Bekiroğlu

50-Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz-Aziz Nesin

51-O Muhteşem Hayatınız-Oya Baydar

52-Isssızlığın Ortasında-Mehmet Eroğlu

53-Kardeşimin Hikayesi-Livaneli

54-Yılkı Atı-Abbas Sayar

55-Gölgeler ve Hayaller Şehrinde-Murat Gülsoy

56-Büyük Gözaltı-Çetin Altan

57-Heba-Hasan Ali Toptaş

58-Ölümün Gölgesi Yok-Adnan Binyazar

59-Sırtlan Payı-Atilla İlhan

60-Salkım Hanımın Taneleri-Yılmaz Karakoyunlu

61-Kedi Mektupları-Oya Baydar

62-İstanbul Bir Masaldı-Mario Levi

63-Sırrımsın Sırdaşımsın-Kamuran Şipal

64-Ağaçlar Gibi Ayakta-Tarık Dursun

65-Viran Dağlar-Necati Cumali

66-Bu Filmin Kötü Adamı Benim-Murat Gülsoy

67-Her Gece Bodrum-Selim İleri

68-Yalnızlar-Erhan Bener

69-Rahmet Yollar Kesti-Kemal Tahir

70-Cehennem Kraliçesi-Selim İleri

71-Esir Şehrin İnsanları-Kemal Tahir

72-Sahnenin Dışındakiler-Ahmet Hamdi Tanpınar

73-Benim Adım Kırmızı-Orhan Pamuk

74-Küçük Ağa-Tarık Buğra

75-Yere Düşen Dualar-Sema Kaygusuz

76-Düş Kesiği-Güray Süngü

77-Kinyas ve Kayra-Hakan Günday

78-Buzul Çağın Virüsü-Vüs'at O. Bener

79-Pinhan-Elif Şafak

80-Devir-Ece Temelkuran

81-Kuş Diline Öykünen-Ayşegül Devecioğlu

82-Hiçbiryer-Fatma Barbarosoğlu

83-Bana Uzun Mektuplar Yaz-Cihan Aktaş

84-Ne Güzel Çocuklardık Biz-Metin Celal

85-Eksik Taşlar-Yiğit Bener

86-Yürek Sürgünü-Mehmet Eroğlu

87-Bekle Dedim Gölgeye-Ümit Kıvanç

88-Odalarda-Erdal Öz

89-Tiamat-İhsan Oktay Anar

90-Gülün Solduğu Akşam-Erdal Öz

91-Buzdan Kılıçlar-Latife Tekin

92-Sudaki İz-Ahmet Altan

93-Gece Dersleri-Latife Tekin

94-Yorgun Savaşçı-Kemal Tahir

95-Gökdelen-Tahsin Yücel

96-Yalan-Tahsin Yücel

97-Büyük Gözaltı-Çetin Altan

98-Canistan-Yusuf Atılgan

99-Güven-Vedat Türkali

100-Osman-Ayfer Tunç

görsel: Ricardo Esquivel - pexels.com

Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 29.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 00:05
14
Etiketler : Faik ÖCAL Kara Tahta faik öcal kitap listesi ricardo esquivel roman türk romanı
← Yayınevinin Cevheri Editördür

Faik ÖCAL Hakkında

Faik ÖCAL

2000’de Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji mezunu... 2004 yılında Franz Kafka’nın Romanlarında Birey ve Devlet İlişkisi üzerine yaptığı tez ile yüksek lisansını yaptı.

Çeşitli sitelerde ve dergilerde yazıları çıkmakla birlikte 2008’den beri düzenli olarak Yolcu Dergisi’nde yazılar yazmaktadır.

 

Yayımlanmış Kitapları:

Yitik Anılar Şehri, Erguvan Yayınları, 2008.

Aziz ve Aciz Emanetçi, Erguvan Yayınları, 2008.

Dört Mevsim Beş Vakit Hüzün, Roza Yayınları, 2012.

Uzaktaki, Az Kitap, 2021,

101 Kürtçe Roman 1. Cild, Sitav Yayınları, 2022

Beyaz Hüzün, Az Kitap, 2022

 

İnstagram: faikocal02

Twitter: @ocal_faik

Faik ÖCAL ismine kayıtlı 12 yazı bulunmaktadır.

Faik ÖCAL Yazarının Son Yazıları
Kara Tahta Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları