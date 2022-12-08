Bu videoda Barbara Oakley'in yazdığı, Kahraman Türel'in çevirisini yaptığı Sayısal Zeka kitabının tanıtımını yaptım. Kitap matematikten başarısız olsanız dahi onunla nasıl başa çıkabileceğinizi anlatan bir rehber niteliğinde. Matematik öğrenmede sorun yaşamış ya da halihazırda yaşayan herkese okumalarını tavsiye edeceğim bir başucu kaynağı. Kitabın yayıncısının linkini aşağıya bırakıyorum. İyi seyirler, keyifli okumalar...

Kitap linki: https://pegasusyayinlari.com/kitap_detay.php?kitapid=15890280475

Sayısal Zekâ'da Dr. Oakley, etkili bir şekilde öğrenmenin sırlarını paylaşıyor. Bunlar başarılı öğrencilerin bile keşke daha önce öğrenseydim diyecekleri sırlar. Herkesin düşündüğünün aksine matematik, analitik zekâ kadar yaratıcı zekâ da gerektirir. Birçok insan, bir problemin sadece bir şekilde çözülebileceğini düşünür ancak aslında birden fazla çözüm vardır. Onları görecek kadar yaratıcı olmanız gerekir. Örneğin Pisagor Teoremi'nin bilinen üç yüzden fazla kanıtı vardır. Kısacası, bir çözüm bulana dek başınızı problemden kaldırmamak etkili bir yöntem değildir. Kafanızı kaldırmanız, beyninizin daha yaratıcı ve sakin tarafının da çalışması için yer açmanız gerekir. Bu kitapta anlatılan öğrenme stratejileri sadece matematik ve fen için değil, zorlandığımız bütün konular için geçerlidir. Bize ilk başta kolay gelmeyen konularda hepimiz uzmanlaşabiliriz ve onları öğrenmek düşündüğümüz kadar zor olmak zorunda değil. (Tanıtım bülteninden)

Sayısal Zeka

Barbara Oakley

Çev: Kahraman Türel

Pegasus Yayınları

İstanbul, 2020