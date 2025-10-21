Olağan Hikâye Dergisiʼnin 31. Sayısı Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 31. Sayısı, "Yenilik Düşkünlüğü Yahut Ağzı Açık Ayran Delisi Olmak" dosyası, özgün hikâye ve köşeleriyle okurunu selamladı.

Yunus Emre Özsaray, "Yenilik Düşkünlüğü Yahut Ağzı Açık Ayran Delisi Olmak" başlıklı sunuş yazısında dosya konusu hakkında eleştirel yaklaşımla ele aldıkları yeniliğe ve "taklitçiliğe" varan yenilik saplantılarına dikkat çekerek, "Bu yüzden yeniliğin neye yaslandığı, hangi zeminde kök saldığı, onun kalıcılığını belirleyen en önemli husus. Köksüz yenilik arzusunda olanlar için 'ağzı açık ayran delisi olmak' diyor halk kültürü. Dün olduğu kadar bugün de belki dünden de fazla şekilde çevremiz bu ağzı açık ayran delileriyle dolu. Biz bunların bizlere sunduğu deli suyunu içmemek için direniyoruz." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 31. sayısında (Ekim-Kasım 2025) metinler şöyle sıralanıyor:

Yunus Emre Özsaray -sunuş- Yenilik Düşkünlüğü Yahut Ağzı Açık Ayran Delisi Olmak

Hikâye

Büşra Çelik - Refik Cesur

Merve Çakır - Şalvar, Ceket, Terlikler

Oğuzhan Oğuzbey - Karanfil Ağzında

Eren Buğdaycı - Senin Çekip Gitmen Lazım Buralardan Serkan

Sena Yığcı – Kırkyama

Şadiye Kılıç - Cemile Sen Naptın?

Filiz Aydın – Sandık

Cansev Ciğerim - Anlatsana Külkedisi. Nasıl? Güzel miydi Parti?

İlhan Gerimterli - Delik

Sumud

Rabia Altuntaş - Bir Hafıza Mekânı Olarak Sumud – I

Aşırı Yazar

Hazırlayan: Sebahat Meraki | Konuk: Merve Uygun

Yazar Kafası

Aykut Ertuğrul - Evrenin Yatışmaz Yapısı ve Diğer Öyküler

Dosya

Yunus Emre Özsaray - Yeni Bizim Neyimiz Olur?

Büşra Çelik - 50 Kuşağı Anlatısı ve Avangart

Oğuzhan Oğuzbey - Ctrl+Alt+Del ile Yazılmış Bir Metin

Düşünce

Mustafa Çiftci - Üç Talebe Bir Boğaziçi

Mukadder Gemici - Muzaffer; Sıcak, Yakın ve Samimi…

Aytaç Ören - Kurmacada Anlatıcı, Bakış Açısı ve Güvenilmez Anlatıcı (II)

Mehmet Akif Demirelli - Hikâyelerimizdeki Ürkek Tipler yahut Çekingen Kişilik Bozukluğu

Sulhi Ceylan - Kısır Döngü

Re'sen Editör: Hazırlayan: Keziban Soylu

Utanç Verici Çocukluk Arkadaşım - Bartu Çay

Hikâyeyi Hatırlıyorum - İbrahim Gül

Okuru Bol mu Olsun?

Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu - Sena Yığcı

Kitaplar Arasında