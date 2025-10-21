Olağan Hikâye Dergisiʼnin 31. Sayısı Yayımlandı, Dergihaber, Dergi

21.10.2025 09:00 - Dergihaber
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından iki ayda bir yayımlanan Olağan Hikâye'nin 31. Sayısı, "Yenilik Düşkünlüğü Yahut Ağzı Açık Ayran Delisi Olmak" dosyası, özgün hikâye ve köşeleriyle okurunu selamladı.

Yunus Emre Özsaray, "Yenilik Düşkünlüğü Yahut Ağzı Açık Ayran Delisi Olmak" başlıklı sunuş yazısında dosya konusu hakkında eleştirel yaklaşımla ele aldıkları yeniliğe ve "taklitçiliğe" varan yenilik saplantılarına dikkat çekerek, "Bu yüzden yeniliğin neye yaslandığı, hangi zeminde kök saldığı, onun kalıcılığını belirleyen en önemli husus. Köksüz yenilik arzusunda olanlar için 'ağzı açık ayran delisi olmak' diyor halk kültürü. Dün olduğu kadar bugün de belki dünden de fazla şekilde çevremiz bu ağzı açık ayran delileriyle dolu. Biz bunların bizlere sunduğu deli suyunu içmemek için direniyoruz." diyor.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

Olağan Hikâye'nin 31. sayısında (Ekim-Kasım 2025) metinler şöyle sıralanıyor:

  • Yunus Emre Özsaray -sunuş- Yenilik Düşkünlüğü Yahut Ağzı Açık Ayran Delisi Olmak

Hikâye

  • Büşra Çelik - Refik Cesur
  • Merve Çakır - Şalvar, Ceket, Terlikler
  • Oğuzhan Oğuzbey - Karanfil Ağzında
  • Eren Buğdaycı - Senin Çekip Gitmen Lazım Buralardan Serkan
  • Sena Yığcı – Kırkyama
  • Şadiye Kılıç - Cemile Sen Naptın?
  • Filiz Aydın – Sandık
  • Cansev Ciğerim - Anlatsana Külkedisi. Nasıl? Güzel miydi Parti?
  • İlhan Gerimterli - Delik

Sumud

  • Rabia Altuntaş - Bir Hafıza Mekânı Olarak Sumud – I

Aşırı Yazar

  • Hazırlayan: Sebahat Meraki | Konuk: Merve Uygun

Yazar Kafası

  • Aykut Ertuğrul - Evrenin Yatışmaz Yapısı ve Diğer Öyküler

Dosya

  • Yunus Emre Özsaray - Yeni Bizim Neyimiz Olur?
  • Büşra Çelik - 50 Kuşağı Anlatısı ve Avangart
  • Oğuzhan Oğuzbey - Ctrl+Alt+Del ile Yazılmış Bir Metin

Düşünce

  • Mustafa Çiftci - Üç Talebe Bir Boğaziçi
  • Mukadder Gemici - Muzaffer; Sıcak, Yakın ve Samimi…
  • Aytaç Ören - Kurmacada Anlatıcı, Bakış Açısı ve Güvenilmez Anlatıcı (II)
  • Mehmet Akif Demirelli - Hikâyelerimizdeki Ürkek Tipler yahut Çekingen Kişilik Bozukluğu
  • Sulhi Ceylan - Kısır Döngü

Re'sen Editör: Hazırlayan: Keziban Soylu

  • Utanç Verici Çocukluk Arkadaşım - Bartu Çay
  • Hikâyeyi Hatırlıyorum - İbrahim Gül

Okuru Bol mu Olsun?

  • Hazırlayan: Şerife Saliha Bozoklu - Sena Yığcı

Kitaplar Arasında

  • Şerife Saliha Bozoklu - Yazgı ile Münasebette Çırpılan Kanatlar: Daha Güvercin
  • Şerife Saliha Bozoklu - Arka Sokaklarda Vadinin Düellosu
  • Ayşe Şahin - Masalsı Bir Dille Yoğrulan Öyküler: Böyle Uğuldar Ağaç
  • Furkan Karaköse - Bir Kitap, Birçok Hayat: Beli Bükük ile Mezar Taşı
  • Büşra Tektaş - Bir Silkeleniş Öyküsü: Böyle Devam Edemezsin
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 21.10.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 22:03
