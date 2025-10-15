Yusuf Tosun'dan Yeni Kitap “Yüzleşme”

Yusuf Tosun'un Yüzleşme adlı kitabı, son beş yılda okuduğu yüz kitabın düşünce ve duygu dünyasında bıraktığı izlerden doğdu. Pandemi döneminin yoğun atmosferinde şekillenen bu okumalar, yazarın yazı ve düşünce dünyasının da temelini oluşturuyor. Yüzleşme, okuru, bir yazarın kitaplarla kurduğu derin bağa tanık olmaya davet ediyor.

Dijital çağda okuma alışkanlıkları değişiyor. Yapay zekâ platformları her türlü bilgiyi anında sunarken, matbu kitapların sayfalarında dokunarak ve hissederek okumanın tadı bir başka oluyor. Peki, ekranların hızına kapılmışken, bir kitabın sayfalarını çevirmenin esrarengiz zevkini ne kadar yaşıyoruz?

Tosun, Yüzleşme'de bu soruya yanıt arıyor. Beş bölümden oluşan kitap, yazarın kronolojik günlüklerinden oluşuyor. Her bir okuma yılı, bir bölüm olarak düzenlenmiş; her bir not, okumanın bıraktığı izleri zihinlerde ve hayatımızda nasıl kalıcı kıldığını gösteriyor. Yazar, "Okuduğum kitaplardan aldığım notları günlüğüme kaydeder, duygu ve düşüncelerimi yazıya dökerim," diyerek bu sürecin samimi bir yansımasını sunuyor.

Yüzleşme, sadece bir okuma günlüğü değil; okumanın dönüştürücü gücüne inananlar için bir ilham kaynağı. Kitap okumayı sevenler, düşünsel derinlik arayanlar ve dijital çağda sahici bir bağ kurmak isteyenler için iyi bir deneyim sunuyor.

İyi okumalar…

OKUR KİTAPLIĞI

Süleymaniye Mah. Siyavuş Paşa Sok. No:8 Şirin İş Merkezi K:3

Süleymaniye - Fatih – İSTANBUL

E mail

[email protected]

Telefon

+90 212 522 45 05

Gsm

+90 544 522 45 05