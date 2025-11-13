Altıyedi Dergisi 23. Sayısında Saplantı Konusunu Gündeme Taşıyor

Kalabalık bir yazar, şair, çizer kadrosuyla çıkan Altıyedi'nin bu seferki dosya konusu "Saplantı" idi. Dergi adına Kürşat Coşgun "Dergilerden Kitaplara Uzanan Yol" başlıklı sunuş yazısında şunları söyledi:

"Altıyedi bir yandan edebiyatımızın doruk adlarından, ustalarından el alırken, bir yandan da genç yazar ve şairlere fırsat yaratarak her kuşaktan yazın insanını bir araya getiriyor. Bu birikimin yarattığı müthiş sinerjiyi dergimizin sizlere ulaşan her sayısında görmek mümkün. Altıyedi'nin nitel yapısı ve yenilikçi tavrının altında yatan en belirleyici etken budur.

İlk sayımızdan itibaren bazen ürkek bazen tedirginlikle, "Acaba benim şiirim/öyküm de dergide yer bulabilir mi?" kaygısını yaşayan genç yazarlar, süreç içinde büyük bir gelişim yaşayarak ilk kitaplarını da yayımlama cesaretine sahip oldular. Bizler de büyük bir kıvanç ve gönençle son birkaç sayımızın iç kapaklarında bu kitapları tanıtmaya, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İlk kitaplarını Altıyedi yayın sürecinde yayımlayan, bugün ise artık üçüncü kitaplarıyla okuyucunun karşısına çıkan Esra Kahya, Üzeyir Karahasanoğlu gibi genç ustaların yanı sıra, Ercan Şeherli, Gül Parlak, Ayça Şebnem, S.İpek Ortaer Montanari, F.Gül Özen, Ayşe Nilay Özkan, Demet Eker, Barış Akkurt, Nilüfer Benal, Mükerrem Yılmaz, Çiğdem Biçel gibi ilk yapıtları Altıyedi'de görülen birçok yazar ve şair artık yapıtlarını bir kitap oylumuyla okuyucuyla paylaşan yazarlar arasında yer alıyor. Bu arkadaşlarımızla Altıyedi ortak paydasında oluşturduğumuz birlikteliğimizin böylesine güzel sonuçlarını görmek bizi son derece mutlu ediyor."

Kürşat Coşgun, dosya konusu için ise şunları söyledi: "Bugüne kadar birbirinden çarpıcı dosya başlıklarıyla okuyucu karşısına çıkan Altıyedi, bu kez de ciddi bir kimlik sorunsalını ele alıyor: saplantılar. Yaşamı kolaycı bir pencereden izlemenin, tartışma, sorgulama gibi çağdaş insanın en yaşamsal gereksinimine sırt çevirmenin, doğrunun ve gerçeğin nesnel dayanakları yerine, öznel ve marazi tutumlara yönelmenin neden ve sonuçlarını yazarlarımızla birlikte tartışıyoruz."

Ahmet Özer ise "Kalıba Dökülemeyen Hayat" adlı başyazısında saplantı teması için, "Yaşamında bütün olumsuzlukları temel edinenlere, siz ne bilim ne sanat ne duyarlık ne insanlık ne doğa konusunda bir şey öğretebilirsiniz. Karşınızdaki, aklını çiviyle duvara çakıvermiştir. Günümüz dünyasında birilerinin doğrusuna, öbürlerinin mantık dışı çıkışını gördüğünüzde aradaki ayrımın ne denli korkutucu olduğuna şaşıp kalmanın yetmediğini, birilerinin insan değil de "yaratık" olduğunu düşünürsünüz." dedi.

"Saplantı" dosyasında Ahmet Özer'in yanı sıra Y. Aykut Kırbıyık, Mustafa Yavuz, Olcay Karay, Serdar Gürsoy, Özlem Akkel yer aldı.

23. sayının dosya dışı yazıları Hülya Deniz Ünal, Alaaddin Kara, Özcan Temel, Özlem Yücesan, Doğu Karaoğuz imzalarını taşıyor.

Saplantı'nın öykücüleri Üzeyir Karahasanoğlu, Nilüfer Altunkaya, Berna Karakaya, Esra Kahya, Ayşe Nilay Özkan, Behzat Taş, Kübra Öznur Çelik, Tuba Sina Aydın, Engin Bin Yıldırım, Mehmet Ölçer olurken; Saplantı'ya şiirleriyle Eyüp Erhun Köse, Rıdvan Şahin, Mücahit Aygören, İbrahim Şaşma, İbrahim Başçı, Ferda Balkaya Çetin, Uygur Orhan, Ercan Şeherli, Mehmet Ayna, Mahmut Aksoy Yunus Karakoyun katkı sundu.

Üzeyir Karahasanoğlu, Ayça Şebnem ile söyleşti. Şebnem, "Elinle başkasına dokunma cüretin varsa; iyi etme, en azından zarar vermeme yeminin olmalı. Acılardan, yıkımlardan bahsedip yaprakları döküp, öte yanda tohumun toprağa düştüğünü görmezsen hiç el vurma o yaraya. Kalemim bir yaraya dokunuyorsa evet, şiir de bir tür hekimlik benim için." dedi.

Bu sayının edebiyat soruşturmasında, "Eserlerinizde anlatmadan duramadığınız, dışarıdan saçma ve yersiz sayılan fikrisabitleriniz nelerdir?" diye sorduk. Halil İbrahim Özbay, Gül Parlak, Necla Akdeniz, Elif Sağım, Kâmil Erdem, Davut Elçi, S. İpek Ortaer Montanari, Işıl Madak, Zeynep Horuzoğlu, Yalçın Sinanoğlu, Ayça Şebnem cevapladı.

Kapak tasarımı Mine Yörük'e ait olan Saplantı sayısına Kürşat Coşgun katkı verdi.

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından yayımlanan Altıyedi Sanat Edebiyat Dergisi, bir sonraki dosya konusunu "Şiddet" olarak belirledi.

Altıyedi'yle [email protected] adresinden, web sitesinden, sosyal medya hesaplarından iletişim kurmak; tüm sayılarına shopier.com/altiyedidergi sayfasından ulaşılabilmek mümkün.