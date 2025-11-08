Yedi İklim Dergisiʼnin 428. Sayısı Yayımlandı (Kasım, 2025)

Kasım 2025 tarihli Yedi İklim Dergisi, "Birlikte Düşünmek" başlıklı yazısıyla okurlarını selamlıyor. Teknolojinin insan düşüncesi üzerindeki etkilerinin tartışıldığı bu sayıda, ortak akıl, müşterek tefekkür ve kuşaklar arası fikir alışverişi odağa alınıyor. Dergi, bireyselleşmenin arttığı çağımızda "birlikte anlamaya çalışmanın" yeniden önem kazandığını vurguluyor.

1980'lerden bu yana Türk edebiyatının düşünce damarını besleyen Yedi İklim, bu sayısında da hem geleneğe yaslanıyor hem de yeni kuşaklara ses veriyor. "Birlikte düşünmek", "fikirde buluşmak" ve "dil üzerinden yeniden dirilmek" temalarıyla okurlarına çağrıda bulunuyor.

Bu sayıda Ebubekir Eroğlu dosyası öne çıkıyor. Türk şiirinin önemli isimlerinden Ebubekir Eroğlu, bu sayının merkezinde yer alıyor. Şairin poetikasını, düşünce dünyasını ve şiir dilini farklı açılardan ele alan yazılarla kapsamlı bir dosya hazırlanmış:

Ali Haydar Haksal – Ebubekir Eroğlu Şiiri ve Düşüncesi

Mahmut Babacan – Kadim Şairlerin Etkileri: Bu Dünyada, O Sizi İzler

Vefa Lök – Kozmos'un Dört Öğünü

Hayrettin Taylan – Psiko-Poetik Açıdan Ebubekir Eroğlu

Sulhi Ceylan – Ebubekir Eroğlu'na Göre Aydın

Abdullah Yalın Karadağ – Ebubekir Eroğlu Şiirinde Hafıza ve Sessizlik

İbrahim Eryiğit – Kuşluk Saatleri'ni Yeniden Okumak

Münire Kevser Bas – Ebubekir Eroğlu Şiirinde Görüntü – Olgu Bütünlüğü: "Tekillik"

Ethem Erdoğan – Türkçe'nin Oluşumu, Eski Şiirin Sürekliliği ve Poetik Hafıza

Ali Sali – Kimin Modern Şiiri

Dosya dışındaki diğer isimler: İsmail Kıllıoğlu, Osman Serhat Erkekli, Osman Bayraktar, Ali Sali, Esrin Güvenç, Serhat Ölçer, Ahmet Ergin, Mehmet Sertpolat, Yunus Emre Çulha, Burhan Tuz, Mukadder Uçar Beyoğlu, Mükerrem Mert, Suavi Kemal Yazgıç yer alıyor.

Yedi İklim, her sayısında olduğu gibi bu sayıda da çağdaş Türk edebiyatının seçkin kalemlerini bir araya getiriyor. Yürüyüşü daim olsun!