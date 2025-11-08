Dil ve Edebiyatʼın 203. Sayısı Yayımlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 203. sayısı (Kasım 2025) "Filistinli Şairler" dosyasıyla çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

Dil ve Edebiyat'ın Kasım 2025 sayısında, günümüz şairlerinin özgeçmişlerinin ve tercüme şiirlerinin yer aldığı "Filistinli Şairler" dosyasına yer verildi. Musab Abu Toha, Lisa Suhair Majaj, Khaled Juma, Mohammed El-Kurd, Lena Khalaf Tuffaha'nın yer aldığı dosyadaki şiirlerin tercümesi Kaan Eğretli tarafından yapıldı.

Dergide özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, söyleşiler, kitap tanıtımları, dil ve edebiyat üzerine makaleler ve eser tahlilleri yer alıyor.

Üzeyir İlbak, "Cehalet, Eleştiri ve Eleştirel Okuma: Bilgisizliğin Meşrulaştırılması Üzerine" eleştirel düşünce disiplini üzerine görüşlere yer vererek, "Eleştirel okuma, bireyin metinle kurduğu etkileşimde anlamı sorgulaması, gerekçelendirmesi ve yeniden üretmesi sürecidir. Okur yazarlık yalnızca harfleri, kelimeleri ve cümleleri okumak değil, 'dünyayı okumak', 'âlemi' ve 'insanı/insanlığı' okumaktır." ifadelerine yer verdi.

Dil ve Edebiyat'ın 203. sayısındaki -Kasım 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Cehalet, Eleştiri ve Eleştirel Okuma: Bilgisizliğin Meşrulaştırılması Üzerine -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

Dokunduğun Yer Moraracak -şiir- • Hayrullah Alp Ören

Zaman Aşımı -şiir- • İlhan Kurt

Ahmet -şiir- • Hatice Atmaca

Güzelden Güzel -şiir- • Pınar Aksu

Paranoyak Öğretmen -şiir- • Seyhan Çakar

Kıyam -şiir- • Zuhal Sari Aktaş

Ahşaptan Merdiven -şiir- • Ömer İbrahim Akkavukçu

Söz Sanatlarının Kökeni: Yaratıcıyı Düşünmek -II -makale- • Zafer Acar

Yazar/Araştırmacı Şerif Eskin ile Son Kitabı Osmanlı Modern Yazılı Kültürde Edebiyata Yüklenen Anlamlar Üzerine -söyleşi- • Söyleşen: Muhammed Emin Kaptan

Kilim Folklorundan Damlalar -makale- • Ahmet Özdemir

Muhammedsadık Aran ve "Yeşil Yaprak" Dergisi -makale- • Seba Namazova

Mustafa Mestur'un "Aşk ve Başka Şeyler"i Hakkında -kitap tahlil- • Merve Can

Olsun -hikâye- • Bahtiyar Aslan

Napoliten - hikâye- • Cansev Ciğerim

Dokuzuncu Kulaç - hikâye- • Fatima Zehra Minaz

Kuklacı - hikâye- • Alparslan Kılınç

Nehirden Denize Kadar Her Şeyi Hatırlar -deneme- • Eranda Mahagamage

DOSYA: