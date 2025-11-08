Dil ve Edebiyatʼın 203. Sayısı Yayımlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 203. sayısı (Kasım 2025) "Filistinli Şairler" dosyasıyla çıktı.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.
Dil ve Edebiyat'ın Kasım 2025 sayısında, günümüz şairlerinin özgeçmişlerinin ve tercüme şiirlerinin yer aldığı "Filistinli Şairler" dosyasına yer verildi. Musab Abu Toha, Lisa Suhair Majaj, Khaled Juma, Mohammed El-Kurd, Lena Khalaf Tuffaha'nın yer aldığı dosyadaki şiirlerin tercümesi Kaan Eğretli tarafından yapıldı.
Dergide özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, söyleşiler, kitap tanıtımları, dil ve edebiyat üzerine makaleler ve eser tahlilleri yer alıyor.
Üzeyir İlbak, "Cehalet, Eleştiri ve Eleştirel Okuma: Bilgisizliğin Meşrulaştırılması Üzerine" eleştirel düşünce disiplini üzerine görüşlere yer vererek, "Eleştirel okuma, bireyin metinle kurduğu etkileşimde anlamı sorgulaması, gerekçelendirmesi ve yeniden üretmesi sürecidir. Okur yazarlık yalnızca harfleri, kelimeleri ve cümleleri okumak değil, 'dünyayı okumak', 'âlemi' ve 'insanı/insanlığı' okumaktır." ifadelerine yer verdi.
Dil ve Edebiyat'ın 203. sayısındaki -Kasım 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Cehalet, Eleştiri ve Eleştirel Okuma: Bilgisizliğin Meşrulaştırılması Üzerine -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Dokunduğun Yer Moraracak -şiir- • Hayrullah Alp Ören
- Zaman Aşımı -şiir- • İlhan Kurt
- Ahmet -şiir- • Hatice Atmaca
- Güzelden Güzel -şiir- • Pınar Aksu
- Paranoyak Öğretmen -şiir- • Seyhan Çakar
- Kıyam -şiir- • Zuhal Sari Aktaş
- Ahşaptan Merdiven -şiir- • Ömer İbrahim Akkavukçu
- Söz Sanatlarının Kökeni: Yaratıcıyı Düşünmek -II -makale- • Zafer Acar
- Yazar/Araştırmacı Şerif Eskin ile Son Kitabı Osmanlı Modern Yazılı Kültürde Edebiyata Yüklenen Anlamlar Üzerine -söyleşi- • Söyleşen: Muhammed Emin Kaptan
- Kilim Folklorundan Damlalar -makale- • Ahmet Özdemir
- Muhammedsadık Aran ve "Yeşil Yaprak" Dergisi -makale- • Seba Namazova
- Mustafa Mestur'un "Aşk ve Başka Şeyler"i Hakkında -kitap tahlil- • Merve Can
- Olsun -hikâye- • Bahtiyar Aslan
- Napoliten - hikâye- • Cansev Ciğerim
- Dokuzuncu Kulaç - hikâye- • Fatima Zehra Minaz
- Kuklacı - hikâye- • Alparslan Kılınç
- Nehirden Denize Kadar Her Şeyi Hatırlar -deneme- • Eranda Mahagamage
DOSYA:
- Yıldızsız Bir Gecede (On A Starless Night) -tercüme şiir- • Musab Abu Toha
- Kulağımda Saklı Bulabileceğin Şeyler (Things You May Find Hidden in My Ear) -tercüme şiir- • Musab Abu Toha
- Başlıksız (Untitled) -tercüme şiir- • Lisa Suhair Majaj
- Konuşma (Conversatıon) -tercüme şiir- • Lisa Suhair Majaj
- Gazze İnterlüdü (Gaza Interlude) -tercüme şiir- • Khaled Juma
- Ah Gazze'nin Yaramaz Çocukları (Oh Rascal Children of Gaza) -tercüme şiir- • Khaled Juma
- Bu Gece Ailecek Öleceğiz (Tonight We Die As a Family) -tercüme şiir- • Mohammed El-Kurd
- Kaçış Emirleri (Running Orders) -tercüme şiir- • Lena Khalaf Tuffaha
