Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 185. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2024)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 185. sayısı (Mayıs 2024) çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-185-sayi

Üzeyir İlbak, "Edebiyat, İdeoloji, Eleştiri" başlıklı giriş yazısında ülkemizde doğru zemine oturtulamayan eleştiri kültürünü ve Azerbaycan dilinin yazım kılavuzunu masaya yatırıyor; "Batı verilerinden hareketle meselelerimizi tartışmaya ve yazmanın bizi haklı kıldığına kendimizi ikna ederek eleştiri ile tekliflere kendimizi kapatırsak doğru ve sağlıklı bir zihne sahip münevver olma iddiamızdan uzaklaşırız." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 185. sayısındaki -Mayıs 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor: