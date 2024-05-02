Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 185. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2024)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 185. sayısı (Mayıs 2024) çıktı.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-185-sayi
Üzeyir İlbak, "Edebiyat, İdeoloji, Eleştiri" başlıklı giriş yazısında ülkemizde doğru zemine oturtulamayan eleştiri kültürünü ve Azerbaycan dilinin yazım kılavuzunu masaya yatırıyor; "Batı verilerinden hareketle meselelerimizi tartışmaya ve yazmanın bizi haklı kıldığına kendimizi ikna ederek eleştiri ile tekliflere kendimizi kapatırsak doğru ve sağlıklı bir zihne sahip münevver olma iddiamızdan uzaklaşırız." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 185. sayısındaki -Mayıs 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Edebiyat, İdeoloji, Eleştiri -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Cinler Cadılar İblisler -şiir- • Aykut Nasip Kelebek
- Kral -şiir- • Zafer Acar
- Metamorfoz -şiir- • Emre Gül
- Nadide -şiir- • Emre Aslan
- Kabahat -şiir- • Kübra Okudan Apaydın
- Kim Çıkarır Ayrılıkları Aramızdan -şiir- • Nurettin Durman
- Çıkınladım Hasretini -şiir- • Hayrettin Taylan
- Şahdamar -şiir- • Hatice Atmaca
- Dedem Ziya Bey -şiir- • Deniz Sarıtop
- Martıların Senfonisi -1 -şiir- • Abdurrahman Adıyan
- Söylemek ve Yapmak • Ertuğrul Aydın
- Aynı Kapıya Çıkıyormuş Gibi Duran İfadeler • Ekrem Sakar
- Sözü Güzelleştirmenin Yolları: Îhâm/Tevriye • İsmail Güleç
- S'özün Gözden Düşüşü -VIII • Zafer Acar
- Hüseyin Ayan Hoca İçin • Erdoğan Erbay
- Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız • Ahmet Sezgin
- Çocuk Medyası Uzmanı Bora Durmuşoğlu: Dünyaya Anlatacak Çok Hikâyemiz Var • Beyza Altınışık – Feyza Keskin – Yaren Arslan
- Edebiyatımızda Nevruz Bahar; Gül ve Bülbül • Ahmet Özdemir
- Taşa Verdim Türkü Yanımı • Hayrettin Taylan
- "Ahlâk Neye Lâzım?" • Musa Yaşaroğlu
- Acayip Yaratıklar Kitabı: "Acaibü'l-Mahlûkat" • Naci Yengin
- Öykünün İçinden Hayata Bakmak; Bir Talanın Sevinci • Nuray Alper
- Bu Ülkenin Çocuğuna Bu Ülkenin Masalı • Esra Şahman
- Çorak -hikâye- • Sena Yığcı
- Düşten Gerçeğe -hikâye- • Yusuf Yıldırım
- "Yenildim." -hikâye- • İlknur Oral
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.05.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 23:49