GENÇ Dergiʼnin Mayıs 2024 Sayısı Yayımlandı

Takipçisi Çok Olanın Ölçüsü Yok Oluyor

GENÇ Dergi'nin Mayıs sayısı dopdolu içeriğiyle çıktı! Sosyal medya kabul etsek de etmesek de artık insanlar için su ve hava gibi… Gerçek hayatta tanıştığımız ya da hiç tanımadığımız birçok kişi ile sosyal medya üzerinden iletişim halindeyiz. Bilhassa çok takipçili hesapların paylaşımları takipçisi olmasak dahi önümüze düşebiliyor. Zaman zaman gurur duyulacak içerikler üretilse de maalesef takipçi sayısı arttıkça hassasiyet ve değer ölçülerinin yok olduğuna da fazlasıyla şahit oluyoruz.

Günümüzde sosyal medyada etkileşim ve beğeni uğruna halden hale girenler daha da çoğaldı, seviye yerlere düştü, pespayelik yaygınlaştı. Bu sayımız aslında bir bakıma "hatırlatma" sayısı olsun istiyoruz. Sosyal medyanın girdaplarında kaybolmamak için sığınacağımız limanları işaret etmeyi arzu ediyoruz.

Bu sayımızda sosyal medyada hızla büyüyen haz ve takipçi merkezli hesapların tahlilini yapmaya niyet ettik. Hakk'ın hatırından uzak, bir yanılsamanın kurbanı olmamak için neler yapabilir, bu bataklığa düşmüş beğeni çukurunda debelenen hesaplardan nasıl kendimizi koruyabiliriz? Bu soruların merkezinde bir derdi haykırıyoruz: Değerlere, ilkelere ve ölçülere veda eden takipçi merkezli hayatların takipçisi olmak istemiyoruz!

Uzman Manevi Danışman Büşra Nur Gürbulak Hanımefendi ile Beytül Makdis'in fethine giden yol hakkında konuştu Şehadet Özek. Alihan İnci "Alanının Ustaları" köşesinde Ali Buhara Mete ile bir söyleşi yaptı. Genç Ensar Başkanı Mehmet Emin Aşıkkutlu Beyefendi ile sivil toplum kuruluşları ve gençlik meseleleri üzerine muhabbet etti Hanife Palta Tektaş. Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik Hocamızla üniversitelerin rolünü ve öğrencilerin akademiye ilgisinin nasıl olması hususunda bir söyleşi gerçekleştirdi Sefa Soner Kurt.

Gündemi okumak, takip etmek bir genç için çok mühim. Nurcan Doğan'ın hazırladığı, gündeme dair özgür, özgün yaklaşımlar içeren genç tarzı haber bülteni "Neler Olmuş Öyle?" sayfalarımız arasında. "Vefa" köşesinde hatıralarını yazmaya devam ediyor Süleyman Ragıp Yazıcılar. Mehmet Yüzücü, "Anadolu Postası" köşesinde Rasim Özdenören'i mercek altına aldı. Tülay Gökçimen, samimi kalemiyle Mısır'da yaşadıklarını satırlara döktü.

Muhammed Esat Altıntaş, gençlere yeni ve farklı bakış açısı sunuyor "Bir de Böyle Baksak" köşesinde. "Derkenar" köşesinde güzel yazılarına devam ediyor Fatih Duman. Farklı konularla bizlere farkındalık sunuyor "Derdime Derman Ararım" köşesinde Haşim Akın. Prof. Dr. Soner Duman, "Kafadaki Sorular" köşesinde gençliğin sorularına gençliğin dilinden yanıtlar veriyor.

S. Bilgehan Eren, gençler için mühim konuları "Fikr-i Firari" köşesinde mercek altına alıyor. Şeyma Üstün, gündelik hayata dair durumları irdeliyor "Gündelik Hayatın İzinde" köşesinde. "Bir de Böyle Düşün!" köşesinde yeni bir düşünce ufku sunuyor Fatih Sultan Semiz. "En Güzel İnsan'ın Hayatı" köşesinde En Güzel'den hayatımıza yansıyan güzellikleri anlatıyor Mehmet Lütfi Arslan. Emre Topoğlu, "İzi Kalır" köşesinde güzel bir iz bıraktı yeni sayımızda.

Hande Berra gezdiği diyarlarda biriktirdiği hatıraları ve heybesine koyduklarını paylaşıyor "Gezi-Yorum" köşesinde. Burak Genç, "Sanat Defteri" köşesiyle kültür sanat dünyasının nabzını tutuyor, kıymetli tavsiyeler sunuyor. Süleyman Çınar, "Tecrübe Konuşuyor" köşesiyle gençlerin gönlündeki sorularla büyüklerin tecrübeleri arasında köprü olmaya çalışıyor.

Ayrıca ülkemizden, gönül coğrafyamızdan ve dünyadan özgün yaklaşımlarla hazırlanmış haberlere, kültür sanattan bilim teknolojiye, yazılardan röportajlara birçok güzide içerik GENÇ Dergisi'nde sizleri bekliyor.