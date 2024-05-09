Şiraze Dergisi’nin 23. Sayısı Yayımlandı (Mayıs-Haziran, 2024)

Yeni sayımızla sizlerin huzuruna çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dergiciliği her türlü zorluğa rağmen ayakta tutan heyecandır. Biz de bu doğrultuda her sayımızı ilk sayı heyecanıyla hazırlıyoruz.

Bu sayımızın dosya konusu "Bitmeyen Tartışma: İntihal mi, Esinlenme mi?" sorusu etrafında şekilleniyor. Esasında intihal üzerine bir dosya hazırlama fikrini notlarımızın arasına almıştık. Ancak son zamanlarda gündeme gelen birkaç intihal davası üzerine dosyamızı öne çektik.

Modern zamanla birlikte ortaya çıkan intihal konusu, bir asrı aşkın süredir Türk kamuoyunda da tartışılıyor. İntihalin kapsamını, alan itibariyle kurmaca ve kurmaca dışı olarak ayırmak gerekiyor galiba. Zira kurmaca eserlerde; intihal, esinlenme, etkilenme, taklit, metinlerarasılık, pastiş, parodi, kolaj, montaj gibi farklı kavramlar devreye giriyor. Bunları ayırmak da eleştirmenlerin ve edebî kamuoyunun takdirine kalıyor. Ancak kurmaca dışı yani akademik metinlerde durum daha farklı işliyor. Çünkü burada, belirlenen kurallar çerçevesinde kaynak gösterme zorunluluğu var. Zaten intihal programları ve kurullar da bu denetimi yapıyor. Dosya soruşturması kapsamında birbirinden değerli isimlere farklı sorular yönelterek arşivlik bir dosya daha hazırladığımızı düşünüyoruz.

Dergimizde yer alan kıymetli yazıların başlıklarını da sizlerle paylaşmak istiyoruz:

Edip Cansever'den Nazlı Eray'a, Tarık Buğra'dan Ethem Baran'a: Edebiyatta Tesir, İntihal, Metinlerarasılık; "Defternâme": Vefa, Edep, İlim ve Hâl Mektupları; "Bir Okur Olarak Mehmed Âkif"; Refik Halid'i Sağcılardan Kurtarma Operasyonu: "Dünya ile Devlet Arasında Türk Muharriri"; "Arkeolojik İstihbarat ve Diplomasi"ye Dâir; "Sanki Turna Katarı Geçiyor!"; Çalışmanın Haysiyetine İnanan Yazar: Refik Halid Karay; "Bir Metni Kuşatmak: İbn Sînâ'nın De Anima Üzerine Notlar'ı"; Cahit Sıtkı'ya Dair Bir Roman: "Sesim Sessizliğim Oldu"; Müellifler ve Müstensihler; Edebiyatta Geleceğe Dönüş; Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'in İlhamları Arasında; Güzergâhta Sadakat Olunca; Edebî Kamunun Oluşmasında Kuşak Romanlarının Rolü ve O Dünyada "Bez Bebek"in Kurduğu Kısa Oyun; Alain Badiou'nun Felsefi Macerasından Bir Kesit; Türk Ocakları'nın Efsanevi Başkanı Hamdullah Suphi Bey'in Kütüphanesi; "Köhne"ye Giden Yol Nereden Geçer?; Edebî Vefa: İhtifaller.

Yirmi üçüncü sayımıza katkı sağlayan; Ali Ayçil, Ali Sali, Asım Öz, Atabey Kılıç, Cafer Vayni, Celâl Fedai, Emel Kefeli, Fethi Gedikli, Hakan Bıçakcı, Hakkı Özdemir, İsmail Alper Kumsar, Kemal Sayar, Kuddusi Demir, Kudret Ayşe Yılmaz, M. Sedat Sert, Mahmut Çetin, Mehmet Fatih Birgül, Mehmet Kurtoğlu, Mehmet Ulukütük, Musa Kazım Arıcan, Müge İplikçi, Necmettin Turinay, Nevzat Çalıkuşu, Osman Çeviksoy, Ömer Lekesiz, Özgür Taburoğlu, Özlem Sert, Recai Özcan, Sefer Göltekin, Süleyman Eroğlu, Tahsin Yıldırım, Tamer Sağcan, Tuba Yavuz, Turgay Anar, Y. Hakan Erdem, Yakup Öztürk ve Zeynep Şenel'e ayrı ayrı teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Önümüzdeki sayıda görüşmek ümidiyle iyi okumalar dileriz.

Editör: M. Sedat Sert

Genel Yayın Yönetmeni: Kudret Ayşe Yılmaz

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