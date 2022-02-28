Duvarın Ardı’nda Ne Var?

Distopya genellikle yetişkin edebiyatı alanında okuduğumuz bir tür. Her yetişkinin severek okuduğu ya da okumayı tercih ettiği bir tür de değil üstelik. Anlatılanların karanlık yapısından, orada yaratılan dünyanın kötü olduğunun düşünüldüğünden midir bilinmez herkes bu türe pek yanaşmak istemiyor. Ancak ben distopya yazarlarının öngörülemez bir hayal güçleri olduğunu düşünüyorum. Normal bir kurguyu birçok yazar rahatlıkla ele alabilirken distopyada bambaşka bir dünya yaratmak ve kurgunuzun her ayrıntısını bu dünyaya uyarlamak zorundasınız. Karakterleriniz, mekanlar, olaylar hepsi oluşturduğunuz dünyaya hizmet etmeye mecbur. Ne zaman bir distopya okusam orada anlatılan dünya ile gelecekte karşılaşabilme ihtimalimizin yüksek olduğunu ya da çoktan o dünyanın içinde yaşadığımız hissine kapılırım. Bu yüzden de okunması için mutlaka bir şans verilmesi gereken ve hayal gücümüzü destekleyecek bir tür olduğu kanısındayım.

Tuğba Coşkuner bu alanda yerli edebiyatımızda ilklerden olan bir çalışmaya imza attı ve çocuk edebiyatı alanında bir distopya yazdı, Duvarın Ardı. Kitapta bir grup insan yaşadıkları nükleer savaş sonrası bir yaşlı bakım merkezine sığınıyor ve orada hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Merkezi Hugo ve askerleri yönetiyor. İnsanların duvarın ardına geçmelerinin kesinlikle yasak olduğu dünyada tüm hayatlarını Hugo'nun buyruklarını yerine getirerek geçiriyorlar. Evde yemek yapmalarının bile yasak olduğu, yemeklerinin yönetim tarafından belirlendiği, kitapların ya da saant eserlerinin olmadığı bir dünyada yaşıyorlar. Ancak böyle bir dünyadan rahatsız olmuyor, olanları yaşamaları için gerekli görüyorlar. Hugo da bu durumu kullanarak farklı planlar peşinde koşuyor ve her şeyi kendi çıkarına uyacak şekilde düzenliyor. Tek amacı oradaki insanların sorgulamadan, düşünmeden sadece kendisine hizmet etmelerini ve yarattığı dünyada kalmalarını sağlamak olan Hugo, bunun için insanların anılarını silmeye çalışacak kadar ileri gitmekte bile sakınca görmüyor. "Hiç kimse geçmişi olmayan bir insan kadar savunmasız değildir. Kim olduğunu hatırlamazsan, herhangi birinin istediği herhangi biri gibi olmak çabuklaşır." (sf 76) Ancak işler planladığı gibi gitmiyor ve Pika ile arkadaşları olayların seyrini değiştirecek bir maceraya atılıyorlar.

İnsana ve Hayata Dair Bir Sorgu

Kitap sadece türünde ilklerden olmakla kalmıyor aynı zamanda kuvvetli alt metinleriyle okuyucuyu derin bir sorgulamaya itiyor. Neden yöneticiler insanların kitap okumasına izin vermiyor? Neden evlerinde yemek pişiremiyor onların verdiklerini yemek zorunda bırakılıyorlar? Neden etrafta sürekli askerler geziyor ve insanların her anı kayıt altına alınıyor? gibi onlarca soru zihninizde oluşuyor ve cevapları bulabilmek için art arda sayfaları çevirme bir taraftan da durup düşünme ihtiyacı hissediyorsunuz.

Çocuk edebiyatı eserleri birçok konu hakkında çocuklarınızla sohbet edebilmeye vesiledir. Distopya gibi bir konu hakkında konuşmak, oradaki insanların hayatını değerlendirmek, arkadaşlık, dostluk, aile gibi kavramları tartışabilmek için bu kitap en güzel örneklerden bir tanesi. Ayrıca çocuklarınızla zihninizde oluşan soruları paylaşabilir birlikte bu sorulara cevaplar arayabilirsiniz. Ya da çocuğunuzun zihninde oluşan sorulara yanıtlar bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Kendisi böyle bir dünyada yaşasaydı nasıl hissederdi, neler yapardı, anıları olmayan bir insanın hayatı nasıl olurdu üzerine hayaller kurabilirsiniz. Yönetilmenin ne demek olduğunu, iyi ya da kötü yöneticilerin özelliklerini tartışabilirsiniz.

Tuğba Coşkuner'in muazzam betimlemeleriyle süslenmiş, yeni meslekler, yeni kelimeler öğreten, birçok bitki ismini araştımanıza vesile olan üstelik Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2021 Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü almış olan bu şahane kitabı 9 yaş ve üzeri herkese tavsiye ederim. Önce yetişkinler sonra çocuklar mutlaka okumalı. Hatta okullarda okuma kulüpleri kurup bu kitabı öğrencilerle tartışabilmek ne güzel olur. Ayrıca kitabın devamının da geleceğini bildirmek isterim.

Hugo yarattığı dünyada kitaplara yer vermemişti. "Oysa karşındaki insanın yok olup giden bir hiç olmasını istiyorsan bombalardan daha etkili bir şey vardır: Onu kitapsız ve hayalsiz bırakmak." (sf 191) Sizin dünyanızda kitaplar da hayalleriniz de eksik olmasın. Kitapla kalın.

Duvarın Ardı

Tuğba Coşkuner

Çizer: Osman Büyükumutlu

Cezve Çocuk

2021