Kitaphaber Okuma Hareketi İkinci Buluşmalarını Gerçekle, Kara Tahta, Kitaphaber

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Kitaphaber Okuma Hareketi İkinci Buluşmalarını Gerçekleştirdi

02.12.2022 09:17 - Kitaphaber
Kitaphaber Okuma Hareketi İkinci Buluşmalarını Gerçekleştirdi

Kitaphaber sitesi, kültür dünyasına zengin katkılarla on bir yılını geride bıraktı. Kitap tanıtım ve eleştiri yazılarının yanında şair ve yazarlarla yapılan canlı yayınlar ve söyleşilerle de kültür dünyamızı genişletmektedir.

Kitaphaber ailesine destek ve emek veren bütün yazarlar bir birlik içinde titizlikle hareket etmekte ve yapılan bütün faaliyetler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu güzel birlikteliği okuma alışkanlığı kazandırarak geliştirmek için de 81 ilde yüzlerce kişinin aynı kitabı okuyup düşüncelerini paylaşacağı bir birliktelik kurma fikri Kitaphaber ekip toplantısında doğmuştur.

Ağustos 2022 itibarıyla başlayan harekette ilk toplantı 2022 Eylül ayı son haftası olarak kararlaştırıldığı gibi gerçekleştirildi. Kasım ayı ilk haftası itibariyle il buluşmalarımızın ikincisi toplantıları da gerçekleştirildi.

Okuma kitabımız koordinatörlerce her okurun kazanımında olması gerekli eserler arasından seçilmektedir. İkinci okuma kitabı Engin Geçtan'ın Zamane adlı eseridir. Kitabımızı okuduk ve okur gruplarımızla kazanımlarımızı paylaştık.

Konya Okur Grubu; A. Erkan Akay koordinatörlüğünde, Engin Geçtan'ın Zamane adlı eserinin kazanımını gerçekleştirdi.

konya

Kırıkkale Okur Grubu; Esme Şimşek koordinatörlüğünde, Engin Geçtan'ın Zamane adlı eserinin kazanımını gerçekleştirdi.

kirikkale

Bursa Okur Grubu; Merve Yurtsever koordinatörlüğünde, Engin Geçtan'ın Zamane adlı eserinin kazanımını gerçekleştirdi.

bursa

İstanbul Okur Grubu; Ülker Gündoğdu koordinatörlüğünde ve Resul Bulama sunumuyla Engin Geçtan'ın Zamane adlı eserinin kazanımını gerçekleştirdi.

istanbul

Denizli Okur Grubu; Özlem Karapınar koordinatörlüğünde, Engin Geçtan'ın Zamane adlı eserinin kazanımını gerçekleştirdi.

denizli

Edirne Okur Grubu; Tuba Yavuz koordinatörlüğünde, Engin Geçtan'ın Zamane adlı eserinin kazanımını gerçekleştirdi.

edirne

Kütahya Okur Grubu; Müzeyyen Çelik K. koordinatörlüğünde, Engin Geçtan'ın Zamane adlı eserinin kazanımını gerçekleştirdi.

kutahya

Batman Okur Grubu; Ebubekir Can koordinatörlüğünde, Engin Geçtan'ın Zamane adlı eserinin kazanımını gerçekleştirdi.

batman

Van Okur Grubu; Ömer Ertürk koordinatörlüğünde, Engin Geçtan'ın Zamane adlı eserinin kazanımını gerçekleştirdi.

Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 02.12.2022 09:17 - Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:31
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