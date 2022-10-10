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Kitaphaber Okuma Hareketi İlk Buluşmalarını Gerçekleştirdi

10.10.2022 09:00 - Kitaphaber
Kitaphaber Okuma Hareketi İlk Buluşmalarını Gerçekleştirdi

Kitaphaber sitesi uzun yıllardır kitap tanıtım ve eleştiri yazılarının yanında şair ve yazarlarla yapılan canlı yayınlar ve söyleşilerle de kültür dünyamıza büyük katkılar sunmaktadır.

Kitaphaber ailesine destek veren bütün yazarlar bir birlik içinde hareket etmekte ve yapılan bütün faaliyetler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu güzel birlikteliği geliştirmek için de 81 ilde yüzlerce kişinin aynı kitabı okuyup düşüncelerini paylaşacağı bir birliktelik kurma fikri Kitaphaber buluşmalarında doğmuştur.

Ağustos 2022 itibarıyla başlayan harekette ilk toplantı 2022 Eylül ayı son haftası olarak kararlaştırıldı, Ekim ayının ilk haftasına kadar süren il buluşmalarımız gerçekleşti.

Kitaphaber Okur Grubu oluşturulan illerde Okur Grup Toplantıları belirlendiği tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Tarihler sosyal medya hesaplarımızdan duyurulmuştur. Okuma kitabımız koordinatörlerce her okurun kazanımda olması gerekli eserler arasından seçilmektedir. İlk okuma kitabımız Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul adlı eseridir. Kitabımızı okuduk ve okur gruplarımızla kazanımlarımızı paylaştık.

konya

Konya Okur Grubu Koordinatörümüz A. Erkan Akay, okur ile eseri değerlendirdikleri toplantıyı gerçekleştirdiler.

kutahya

Kütahya Okur Grubu Koordinatörümüz Müzeyyen Çelik K. ve Kitap Haber Genel Yayın Yönetmenimiz Bilal Can, okur grubu ile kazanımlarını paylaştıkları grup toplantısını gerçekleştirdi.

edirne

Edirne Okur Grubu Koordinatörümüz Tuba Yavuz, okur grubu ile kazanımlarını paylaştıkları toplantılarını gerçekleştirdiler.

denizli

Denizli Okur Grubu Koordinatörümüz Özlem Karapınar, okur grubu ile eseri değerlendirdikleri toplantılarını gerçekleştirdiler.

bursa

Bursa Okur Grubu Koordinatörümüz Merve Yurtsever, okurlar ile kazanımlarını paylaştıkları toplantılarını gerçekleştirdiler.

kirikkale

Kırıkkale Okur Grubu Koordinatörümüz Esme Şimşek, okur grubu ile eseri değerlendirdikleri toplantılarını gerçekleştirdi.

van

Van Okur Grubu Koordinatörümüz Ömer Ertürk, okur grubu ile eseri değerlendirdiği toplantılarını gerçekleştirdi.

istanbul

İstanbul Okur Grubu Koordinatörümüz Ülker Gündoğdu, okur grubu ile kazanımlarını paylaştıkları grup toplantılarını gerçekleştirdiler.

batman

Batman Okur Grubu Koordinatörümüz Ebubekir Can, eseri değerlendirdiği toplantıyı gerçekleştirdi.

Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 10.10.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 09.10.2022 00:29
Etiketler : Kitaphaber Kara Tahta kitaphaber okuma grubu okuma grupları
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