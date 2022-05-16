Lacivert Dergisinin 105. Sayısı Yayımlandı
SÖYLEŞİ / "Elif Sofya" / Tümay Çobanoğlu – Yonca Yaşar
Arzu Kaya / Eleştiri / Baykuş Çığlığı, Kaygı Zehiri ya da Görerek Öldürmek
USTALARDAN / Necati Güngör / Keleş Osman'ın Serüvenleri
Sedef Erdoğan / Öykü / Fuzuli
Nalan Arman / Öykü / Manto Hikâyesi
Saniye Kısakürek / Öykü / Güneşli Günler
Elif Derviş / Öykü / Bekleyiş
DOSYA / "Nietzsche ve Sanat"
Mehmet Akif Tutumlu, Berfin Kart, Bayram Sarı, Nihat Ülner, Emre Bozkuş
Firuz Kutal / Çizgi
Ahmet Salık / Deneme / Sarı Dişler ve Edebiyat
Bedriye Korkankorkmaz / İnceleme / Gözyaşlarını Sözcüklerin Silmediği Şair Enver Gökçe Şiirin Kişiliğidir
Hatice Eğilmez Kaya / Değerlendirme / Ekin, Cenk ve Toyla Yoğrulan Dizeler
DÜNYA EDEBİYATI / Gülser Kut Arat / Victoria Çağının Feminizme Hevesli Yazarı: Charlotte Bronte
Josef Kılçıksız / Öykü / Uyuyan sulara boğdurulan krallık
Hasan Sezer / Öykü / Karıncalara Ölüm Vardı
Cem Alptekin / Öykü / Züccaciyedeki Fil
Ahmet Barış Ay / Anı Öykü / Zühre (Geçmiş için bir dua)
Sofya Kurban / Tanıtı / Deniz Kızı / Zamanın Ruhu
Toprak Aras / Tanıtı / Empedoklesin Dostları: Amin Maalouf'un Çığlığı
Paylaşmak İstediklerimiz / Derleme
ŞİİR
Elif Sofya, A. Galip , Deniz Dağdelen Düzgün , Tahir Musa Ceylan, Can Sinanoğlu, Serdar Süalp, Meral Aydın İpek,, Nilüfer Uçar, Vedat Barga, Hüseyin Ali Mersin, Filiz Kalkışım Çolak, Turgut Kızıldağ, Nur Karagöz, Serkan Akça,, Ayşe Şafak Kanca,, Furkan Eren Ekici, Tuğba Özyurt
Kapak / Firuz Kutal
Kapak Sözü / Friedrich Nietzsche
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 16:59