Lacivert Dergisinin 105. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Lacivert Dergisinin 105. Sayısı Yayımlandı

16.05.2022 09:00 - Dergihaber
Lacivert Dergisinin 105. Sayısı Yayımlandı

SÖYLEŞİ / "Elif Sofya" / Tümay Çobanoğlu – Yonca Yaşar

Arzu Kaya / Eleştiri / Baykuş Çığlığı, Kaygı Zehiri ya da Görerek Öldürmek

USTALARDAN / Necati Güngör / Keleş Osman'ın Serüvenleri

Sedef Erdoğan / Öykü / Fuzuli

Nalan Arman / Öykü / Manto Hikâyesi

Saniye Kısakürek / Öykü / Güneşli Günler

Elif Derviş / Öykü / Bekleyiş

DOSYA / "Nietzsche ve Sanat"

Mehmet Akif Tutumlu, Berfin Kart, Bayram Sarı, Nihat Ülner, Emre Bozkuş

Firuz Kutal / Çizgi

Ahmet Salık / Deneme / Sarı Dişler ve Edebiyat

Bedriye Korkankorkmaz / İnceleme / Gözyaşlarını Sözcüklerin Silmediği Şair Enver Gökçe Şiirin Kişiliğidir

Hatice Eğilmez Kaya / Değerlendirme / Ekin, Cenk ve Toyla Yoğrulan Dizeler

DÜNYA EDEBİYATI / Gülser Kut Arat / Victoria Çağının Feminizme Hevesli Yazarı: Charlotte Bronte

Josef Kılçıksız / Öykü / Uyuyan sulara boğdurulan krallık

Hasan Sezer / Öykü / Karıncalara Ölüm Vardı

Cem Alptekin / Öykü / Züccaciyedeki Fil

Ahmet Barış Ay / Anı Öykü / Zühre (Geçmiş için bir dua)

Sofya Kurban / Tanıtı / Deniz Kızı / Zamanın Ruhu

Toprak Aras / Tanıtı / Empedoklesin Dostları: Amin Maalouf'un Çığlığı

Paylaşmak İstediklerimiz / Derleme

ŞİİR

Elif Sofya, A. Galip , Deniz Dağdelen Düzgün , Tahir Musa Ceylan, Can Sinanoğlu, Serdar Süalp, Meral Aydın İpek,, Nilüfer Uçar, Vedat Barga, Hüseyin Ali Mersin, Filiz Kalkışım Çolak, Turgut Kızıldağ, Nur Karagöz, Serkan Akça,, Ayşe Şafak Kanca,, Furkan Eren Ekici, Tuğba Özyurt

Kapak / Firuz Kutal

Kapak Sözü / Friedrich Nietzsche

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.05.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 16:59
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Daima Edebiyat’ın 5. Sayısı Köşe Konusuyla Yayınlandı
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