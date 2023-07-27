Melisa Kesmez - Nohut Oda

Melisa Kesmez'in ilk olarak 2018 yılında yayımlanan üçüncü öykü kitabı Nohut Oda, insan ilişkilerine odaklanmış beş öyküden oluşan bir eser. 2019 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı ödülüne değer görülen bu kitap, incelikli dili, iyi ayarlanmış duygu yoğunluğu, başarıyla oluşturulmuş öykü atmosferleriyle öne çıkıyor. Anne, baba, kız kardeş, ev arkadaşı, eski eş ve kedi aracılığıyla kurulan ilişkilerin kırgınlık ve özlem gibi duygularla karakterlerin kendi sesleri üzerinden bir anlatıma tanık oluyoruz. Öykülerde anlatılan karakterler, kendi kabuğuna çekilen, bir nedenden ötürü kozasını ören kişiler ama bir şekilde kozayı yırtmayı başardıklarını da görebiliyoruz. Finale giderken beklenenin dışında başka bir final yapılması, yaşanılan duyguların kırıcılığına, sertliğine rağmen yumuşak ve genellikle de umutla bitirişler, hacimli öyküler olmalarına rağmen son sayfasına kadar kendini okutturabilmeleri bu kitabı ayrıca değerli kılıyor.

Nohut Oda

Melisa Kesmez

İlk Baskı: Sel Yayınları, İstanbul, 2019

Son baskı: İletişim Yayınları, İstanbul, 2020

108 Sayfa