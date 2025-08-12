Oğuz Atay - Korkuyu Beklerken, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

Oğuz Atay - Korkuyu Beklerken yazısını ve Turhan YILDIRIM yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Oğuz Atay - Korkuyu Beklerken

12.08.2025 09:00 - Turhan YILDIRIM

Oğuz Atay'ın tek öykü kitabı Korkuyu Beklerken, öykücülüğümüze damgasını vurmuş bir eserdir. İçinde sekiz öykü barındıran kitapta özellikle mektuba dayalı anlatım kendini gösteriyor. Korkmak, utanmak gibi duyguları başat olarak öykülerde görüyoruz.

Oğuz Atay edebiyatından iyi bildiğimiz, onun "Disconnectus Erectus" olarak isimlendirdiği "Tutunamayan" kişilerini bu kitaptaki öykülerde de tanık oluyoruz. Özellikle "Tahta At" öyküsünde otobiyografik öğeleri de içeren Tuğrul Tuzcuoğlu karakteri bunun en tipik örneğidir.

Toplumun erkeğe yüklediği role ve statülere karşı duruş vardır öykülerde. Bunu hem kadın mantosu giyen, dış dünyayı tamamen yok sayan Beyaz Mantolu Adam'da hem de para için dansöz kadının yerine oynamaya çalışan Tuğrul Tuzcuoğlu'nda görürüz.

Kitabın ilk baskısında bulunmayan, yazarın yaşamındaki son metni "Demiryolu Hikayecileri - Bir Rüya" ise final cümlesiyle iyi bildiğimiz nefis bir alegorik öyküdür. Kafkesk atmosferi öykünün başından sonuna kadar hissederiz ve bu dünyaya kırgın giden yazarın yaşadıklarını çok daha iyi anlarız: "Ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 12.08.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 17:32
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat demiryolu hikayecileri korkuyu beklerken oğuz atay turhan yıldırım
← Ünlü Yazarların Gizli Yaşamları

Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Arşe Duo, Metinlerarası Kitap, 2025
- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 70 yazı bulunmaktadır.

Twitter Facebook Instagram YouTube Kişisel Kitap Satış Sitesi Kitapyurdu.com
Turhan YILDIRIM Yazarının Son Yazıları
Edebiyat Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları