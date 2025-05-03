Muhit Dergisi Nisan Sayısında Dursun Çiçek ve Nurullah Gençʼi Kapağa Taşıyor (Mayıs, 2025)

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde okurla buluşan Muhit dergi, yürüyüşüne devam ediyor. Nisan sayısında Turan Kışlakçı ve Mustafa Özel'i kapağa taşıyan dergi, Mayıs sayısında Dursun Çiçek'i ve Nurullah Genç'i ağırlıyor.

Daima Şiir

Usta çizer Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılan dergi, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin şiirlerine yer veriyor. Hüseyin Atlansoy'un "Yeni Başlayanlar İçin Çapraz Hiperbol" isimli şiirini Ali Emre'nin "Kefiyeli Füze", Said Yavuz'un "Yağmurdan Sayılan", Mehmet Aycı'nın "Sade Çok Sade" isimli şiiri takip ediyor. İlker Nuri Öztürk, Murat Güzel, Mehmet Tepe, Eyyüp Akyüz, Mustafa Muharrem, Dilara Ayşe Akdeniz, Süleyman Unutmaz, Yunus Karadağ, Ali K. Metin, Nurettin Durman, Yusuf Mahir ve Mehmet Burak bu sayının diğer şairleri.

"Elimden Gelen" isimli şiiriyle Seyyid Ensar, bu sayının arka kapağını süslüyor: "Gitgide azalıyor dünyada yerimiz / avluda bir kayısı gölgesi seçiyorum / yorgunluktur artık eve dönmemiz."

Söyleşi

Edebiyatın derinliği… Şiirin ruhu… Gurbetin acısı… Nahide Nagehan Akyol sordu, Bahar Bûselik ve Tahta Bavul Şiirleri isimli kitapları Muhit Kitap'tan çıkan Nurullah Genç cevapladı: "Şiir, insanoğlunun evrensel sesidir."

Öykü, Deneme

Mayıs sayısının öykü sayfalarını "Amerikalı Mısın Sen" isimli öyküsüyle Mustafa Özel, "Melek'in Hikâyesi" isimli öyküsüyle İlyas Koç zenginleştirirken Mustafa Çiftci "Bir Yatırım Aracı Olarak Bamya" başlıklı anısıyla bu sayıya katkı sunuyor.

Dursun Çiçek, 23 Mayıs 2017'de dünya hayatına veda eden Âkif Emre'yi aziz hatıralarıyla anıyor: "Keşke Sen De Gelebilsen." Turan Karataş, "Bir Kırgınlığın Hüznü" başlıklı yazısında Erdem Bayazıt ile Sezai Karakoç'un arasında yıllar önce filizlenen kırgınlığı hatırladığı inceliklerle ve içsel bir sadelikle kaleme döküyor. Erol Göka, "Bizim Yaşlılar ve İyi Yaşlılık" başlıklı yazısıyla dizisine bir yenisini ekliyor. Harun Yakarer, "Sahte Güç, Sahih İktidar" başlıklı yazısında güçlü görünmek ile güçlü olmak arasındaki ince ayrımı ele alıyor. Turan Kışlakçı, "Sefaletin Sessiz Aynası: Dilenciler" başlıklı yazısında dilenciliğin sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutlarını edebi eserlerden alıntılar eşliğinde inceliyor.

Halil İbrahim İzgi "Dublin Günlüğü" başlıklı yazısında Dublin'in sokaklarında yaşadığı heyecandan, Âdem Özköse "Bir Rüya Şehir: Fes" başlıklı yazısında Fas'ın mistik Fes şehrindeki büyülü atmosferden bahsediyor. Müslim Coşkun "İznik Seferi" başlıklı yazısında tarihî İznik'te iz bırakan anlarını paylaşırken Ekrem Aytar, "Fatih Sultan Mehmed Han'ın Türbesini Ziyaret" başlıklı yazısında o tarihî mekânın derin atmosferini ve içsel izlenimlerini edebi bir dille aktarıyor. Ahmet Karacan "Bir Devi Yazma Cesareti" başlıklı yazısında Necip Fazıl'ı, Afşin Selim "Girne Kapısının Son Osmanlı Bekçisi: Horoz Ali"yi, Saadettin Acar "Çizgimizin Zarif Ustası: Hasan Aycın"ı yazıyor. Mustafa Uçurum "Bir Kuş Konsa" başlıklı yazısında kuşların narin dünyasına ve insan ruhuna yansımalarını keşfetmeye çalışıyor. Abdullah Harmancı "Yıldız Ramazanoğlu'nun Öykücülüğü Üzerine Notlar" başlıklı yazısında yazarın tüm öykü kitaplarını, edebi evrimini ve anlatım dünyasını detaylandırıyor.

İbrahim Tenekeci "Yalnız Ocak" isimli günlüğünde "Hiçbir şiirimde kullanmadığım bu dizenin de hep bir başına kalmasını isterim: Bizim gibi adamlar ateş yakıp düşünür" diyor. Zeki Bulduk, "Son Mektup"unda dostuna yazdığı mektup aracılığıyla unutulmuş anılarını ve geçmişin izlerini yeniden canlandırırken Recep Demir "Muhsin Macit Bey'e Mektup" isimli mektubunda şairin yeni çıkan şiir kitabına dair derin takdirini ve izlenimini dile getiriyor. Hasan Mert Kaya, Yağız Gönüler, Mustafa Özçelik ve Ömer Fatih Andı kitap inceleme ve değerlendirme yazılarıyla bu sayıya destek veren diğer isimler.