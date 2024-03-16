Olağan Şiirʼin 37. Sayısı Çıktı

Olağan Şiir 37. Sayı'nın Sunuş yazısında "Şiir Dili-Düzyazı Dili Ayrımı" dosyası hakkında okuru bilgilendiren Aykut Nasip Kelebek, "Siyasi krizler, ekonomik buhran, salgın ve asrın felaketi deprem ciddi anlamda her birimizi olumsuz etkiledi; ama hayat normalleşecekse yahut daha katlanılabilir hale gelecekse bunda edebiyat ve düşüncenin doğrudan payı olacak. Dolayısıyla Türk şiirine ve düşüncesine emek vermekle yükümlüyüz." diyor.

Olağan Şiir'in 37. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-37-sayi

Olağan Şiir'in 37. sayısında (Mart-Nisan 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:

Hüseyin Atlansoy - Bir Şiir Daha



Bir Şiir Daha Enes Talha Tüfekçi - Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar-5



Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar-5 Can Acer - Anahtar

Anahtar Kaan Eminoğlu - Ağırbaşlı Telaş



Ağırbaşlı Telaş Melike Aydın Acar - Yat ve Uyu

Yat ve Uyu Berat Bıyıklı - kokakolonizasyon

kokakolonizasyon Ömer Yalçınova - Acılarımızın Restorasyonu



Acılarımızın Restorasyonu Mehmet Baş - İyilik Kazanacak Oğuz Abi

İyilik Kazanacak Oğuz Abi Aykağan Yüce - Milliyet

Milliyet Hüseyin Kalyan - Fettan

Fettan Mustafa Ergin - Kılıç omu

Kılıç omu Zeynep Yıldırım - Yağmura, Atlara, Terziye

Yağmura, Atlara, Terziye İlknur Oral - Yaşamak Keşke

Yaşamak Keşke Ayşe Orman - kuşlara suç

kuşlara suç Murat C. - Frekans

Frekans Aykut Nasip Kelebek - Çok Şükür

Çok Şükür Zafer Acar - Aklın Çok Faydacı Destanı

Aklın Çok Faydacı Destanı Can Acer - Kürsüye Çıkan Basamaklar

Kürsüye Çıkan Basamaklar Kaan Eminoğlu - Dilden Akan İki Ayrı Irmak: Düz Yazı ve Şiir

Dilden Akan İki Ayrı Irmak: Düz Yazı ve Şiir Enes Talha Tüfekçi - Dillerin En Anası: Şiir Dili

Dergide yer alan şiirlerden tadımlık alıntılar

bir şiir daha var yazdım üstelik

sürmüşsen bitecektir bir şiir daha var belki usul

bir dane gibi göğe savrulmak istencindeyken

okursunuz usul usul ferhat hüsrev ve şirin üçgen

iç acılarıyla iki seksen uzanıp bir dokunabilsen

Hüseyin Atlansoy

* * *

Hiçbir hayat teğet geçmez günahın etinden

Herkes yorgun döner yaşamak nöbetlerinden

Hepimiz bir şeyler kaçırıyoruz yaşadığımızı unutup

Hepimizin aynasında aynı ölümlü mağlup

Kim diyebilir ki ben acıdan el çektim

Kim diyebilir ki benim kırmızım beyaz

Kim kör etmedi gözlerindeki masumiyeti

Hangimiz oğlu değiliz Meryem'in

Hangimiz aç kaldık bir dua ertesi

Hangimizi terk etti Rabbi

Bütün binalarımızda aynı eksik sütunlar

Enes Talha Tüfekçi

* * *

dutlar dökülüyor art arda

bir adam koşuyor yokuş yukarı

dutların zamanı hızlı, yavaş akıyor adamın zamanı

birbirini tutmuyor rüyada

Can Acer

* * *

Biten her şey gibi yeni başlangıçlara hazırım

Ben genç yaşta yaşam yorgunu bir ihtiyarım

Kaan Eminoğlu

* * *

gerçekliğin sensiz kısmını sıyırıp

beğenmiyorsun onu sonra

geçmişe dönüp durduğun hatıra

hatıra değil - - yeniden üretim

ama hasreti çekiliyor bir şeyin

ve giderek büyüyor eksikliği

damarlarında

eve dönemiyorsun.

Berat Bıyıklı

* * *

Değişen bir şey yok diyor değişmeyen yanım

Konak değişmediğinin işaretlerini taşıyor

Ömer Yalçınova

* * *

Yıldızlar titreşiyor gecenin simsiyah avlusunda

Gece vardiyasında içli bir türkü gibi söyleniyor umut sabaha karşı

Yüzünde cennet atlarının en son koşusu

Biliyorum uyku gözlerinden akıyor abim biliyorum

Dağılmış ordular gibi dökülüyor hüzün gözlerinden

İyilik kazanacak Oğuz abi iyilik kazanacak

Mehmet Baş

* * *

Ticaret için Yahudiler bir gelenek diyor

Meşrutiyeti ilan etmeye hazırlanan Reşit Paşa

Üç fikri siyaset ve mensubu milliyeti alman olan bir Türk subayı

Aykağan Yüce

* * *

Ey hayat ağacının sonsuza uzanan

Sanılan dalları

Ben sizi uzatan kökü gördüm

Tüm saçaklarını onun

Boşlukta incele incele sonlanan

Hüseyin Kalyan

* * *

kapının önünde kaldı

rugan bir çift

gözü gibi

kara

çözülmemiş

bağcığı daha

acelesi vardı

sanırım ölüme

Mustafa Ergin Kılıç

* * *

dolaşık durur insan daha anne karnında hatırla kordonla başladık

biz yani üstünde kuşların uçmadığı deniz

yollarımız ezberlendi, bir hinliğimiz yok artık eskiyiz.

Ayşe Orman

* * *

Her ölüm bir suçlu doğurur

çünkü ortada ceset var

Maddi delil olmasa da

Peşinde cinayet büro vicdanın

Yakalanmasa da kaçamayacak

Murat C.

* * *

bugün de peygamberin sözlerine uyduk çok şükür

düne göre daha fazla bozgunculuk yaptık mesela

çok şükür içtihat kapılarını açtık ardına kadar

gram tasarruf yok bizim tasavvufumuzda

Aykut Nasip Kelebek