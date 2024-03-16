Olağan Şiirʼin 37. Sayısı Çıktı
Olağan Şiir 37. Sayı'nın Sunuş yazısında "Şiir Dili-Düzyazı Dili Ayrımı" dosyası hakkında okuru bilgilendiren Aykut Nasip Kelebek, "Siyasi krizler, ekonomik buhran, salgın ve asrın felaketi deprem ciddi anlamda her birimizi olumsuz etkiledi; ama hayat normalleşecekse yahut daha katlanılabilir hale gelecekse bunda edebiyat ve düşüncenin doğrudan payı olacak. Dolayısıyla Türk şiirine ve düşüncesine emek vermekle yükümlüyüz." diyor.
Olağan Şiir'in 37. Sayısı ve bütün sayıları Türk Telekom E-Dergi'den ve tded.org.tr sitesinden ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/olagan-siir-37-sayi
Olağan Şiir'in 37. sayısında (Mart-Nisan 2024) yer alan metinler şöyle sıralanıyor:
- Hüseyin Atlansoy - Bir Şiir Daha
- Enes Talha Tüfekçi - Kürsüsünü Kaybeden Sanatçıyla Konuşmalar-5
- Can Acer - Anahtar
- Kaan Eminoğlu - Ağırbaşlı Telaş
- Melike Aydın Acar - Yat ve Uyu
- Berat Bıyıklı - kokakolonizasyon
- Ömer Yalçınova - Acılarımızın Restorasyonu
- Mehmet Baş - İyilik Kazanacak Oğuz Abi
- Aykağan Yüce - Milliyet
- Hüseyin Kalyan - Fettan
- Mustafa Ergin - Kılıç omu
- Zeynep Yıldırım - Yağmura, Atlara, Terziye
- İlknur Oral - Yaşamak Keşke
- Ayşe Orman - kuşlara suç
- Murat C. - Frekans
- Aykut Nasip Kelebek - Çok Şükür
- Zafer Acar - Aklın Çok Faydacı Destanı
- Can Acer - Kürsüye Çıkan Basamaklar
- Kaan Eminoğlu - Dilden Akan İki Ayrı Irmak: Düz Yazı ve Şiir
- Enes Talha Tüfekçi - Dillerin En Anası: Şiir Dili
Dergide yer alan şiirlerden tadımlık alıntılar
bir şiir daha var yazdım üstelik
sürmüşsen bitecektir bir şiir daha var belki usul
bir dane gibi göğe savrulmak istencindeyken
okursunuz usul usul ferhat hüsrev ve şirin üçgen
iç acılarıyla iki seksen uzanıp bir dokunabilsen
Hüseyin Atlansoy
* * *
Hiçbir hayat teğet geçmez günahın etinden
Herkes yorgun döner yaşamak nöbetlerinden
Hepimiz bir şeyler kaçırıyoruz yaşadığımızı unutup
Hepimizin aynasında aynı ölümlü mağlup
Kim diyebilir ki ben acıdan el çektim
Kim diyebilir ki benim kırmızım beyaz
Kim kör etmedi gözlerindeki masumiyeti
Hangimiz oğlu değiliz Meryem'in
Hangimiz aç kaldık bir dua ertesi
Hangimizi terk etti Rabbi
Bütün binalarımızda aynı eksik sütunlar
Enes Talha Tüfekçi
* * *
dutlar dökülüyor art arda
bir adam koşuyor yokuş yukarı
dutların zamanı hızlı, yavaş akıyor adamın zamanı
birbirini tutmuyor rüyada
Can Acer
* * *
Biten her şey gibi yeni başlangıçlara hazırım
Ben genç yaşta yaşam yorgunu bir ihtiyarım
Kaan Eminoğlu
* * *
gerçekliğin sensiz kısmını sıyırıp
beğenmiyorsun onu sonra
geçmişe dönüp durduğun hatıra
hatıra değil - - yeniden üretim
ama hasreti çekiliyor bir şeyin
ve giderek büyüyor eksikliği
damarlarında
eve dönemiyorsun.
Berat Bıyıklı
* * *
Değişen bir şey yok diyor değişmeyen yanım
Konak değişmediğinin işaretlerini taşıyor
Ömer Yalçınova
* * *
Yıldızlar titreşiyor gecenin simsiyah avlusunda
Gece vardiyasında içli bir türkü gibi söyleniyor umut sabaha karşı
Yüzünde cennet atlarının en son koşusu
Biliyorum uyku gözlerinden akıyor abim biliyorum
Dağılmış ordular gibi dökülüyor hüzün gözlerinden
İyilik kazanacak Oğuz abi iyilik kazanacak
Mehmet Baş
* * *
Ticaret için Yahudiler bir gelenek diyor
Meşrutiyeti ilan etmeye hazırlanan Reşit Paşa
Üç fikri siyaset ve mensubu milliyeti alman olan bir Türk subayı
Aykağan Yüce
* * *
Ey hayat ağacının sonsuza uzanan
Sanılan dalları
Ben sizi uzatan kökü gördüm
Tüm saçaklarını onun
Boşlukta incele incele sonlanan
Hüseyin Kalyan
* * *
kapının önünde kaldı
rugan bir çift
gözü gibi
kara
çözülmemiş
bağcığı daha
acelesi vardı
sanırım ölüme
Mustafa Ergin Kılıç
* * *
dolaşık durur insan daha anne karnında hatırla kordonla başladık
biz yani üstünde kuşların uçmadığı deniz
yollarımız ezberlendi, bir hinliğimiz yok artık eskiyiz.
Ayşe Orman
* * *
Her ölüm bir suçlu doğurur
çünkü ortada ceset var
Maddi delil olmasa da
Peşinde cinayet büro vicdanın
Yakalanmasa da kaçamayacak
Murat C.
* * *
bugün de peygamberin sözlerine uyduk çok şükür
düne göre daha fazla bozgunculuk yaptık mesela
çok şükür içtihat kapılarını açtık ardına kadar
gram tasarruf yok bizim tasavvufumuzda
Aykut Nasip Kelebek
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.03.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 11:53