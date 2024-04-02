Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 184. Sayısı Yayımlandı (Nisan, 2024)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 184. sayısı (Nisan 2024) çıktı.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-184-sayi
Üzeyir İlbak, "Oruç, Eğitim, Kültür, Siyaset" başlıklı giriş yazısında ülke gündeminin ana başlıklarına değinerek, "Popüler yazıcıların ve tercüme kişisel gelişim söylevleriyle göz boyayanların farklı bir tasnife tabi tutulmaları gerek. Popülerliği ekonomik nimet olarak gören, Gazze meselesini konuşmak için büyük paralar talep eden çağ sömürücülerine itibar edilmemeli artık." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 184. sayısındaki -Mart 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Oruç, Eğitim, Kültür, Siyaset -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Putperestle Sohbet -şiir- • Sulhi Ceylan
- Aynı Madde -II- -şiir- • Aykut Nasip Kelebek
- Tabancanın Feryadı -şiir- • Zafer Acar
- Vaktinden Önce Gelmenin Hüznü -şiir- • Zeynep Yıldırım
- As Beni, Sürprizle -şiir- • Esra Kuş
- Aciz Vesikası -şiir- • Emre Erbay
- Yalnızlık -şiir- • Ahmet Demir
- Dünyanın Çivisini Çaktılar -şiir- • Muhammet Emin Berk
- Kaçmak -şiir- • Sofya Cemali Sufi
- Ağrılı Zamanlar -şiir- • Nurettin Durman
- Üzülme -şiir- • Mehmet Baş
- Töz Dergâhı -şiir- • Hayrettin Taylan
- Kısa ve Uzun -şiir- • Abdurrahman Adıyan
- Sözü Güzelleştirmenin Yolları -2: Tenasüp / Müraât-i Nazir • İsmail Güleç
- Zamanı Bilmek • Ertuğrul Aydın
- Şiir ve Felsefenin Ontolojik Bağı • Hayrettin Taylan
- Dikkat Çekici Bir Tahrif Örneği: Namık Kemal'in "Osmanlı"larının "Türk"lere Dönüşümü • Ekrem Sakar
- Âşıklık Geleneğinin Bütün Özelliklerini Taşıyan Âşık: Sümmanî • Ahmet Özdemir
- Reşit Hanadan ile Söyleşi: "Kitaplarımda Ecdadın Bıraktığı Millî ve Dinî Mirasın Bekçisi Evlad-ı Fatihanı Anlatıyorum" • Elif Tokkal
- Neden Çocuklar İçin Felsefe? • Sümeyye Sel Odabaş
- Korku Sineması ve Scream Filmi Analizi • Sencer Torun
- Kıyamete Aşılı Hannane Dalları • Şeyda Başer Eroğlu
- Kelebek Gövdesi Hakkında Konuşunca • Sami Uluğ
- Nafile -hikâye- • Arzu Ceylan
- Sis -hikâye- • Damla Eyüboğlu
- Karar -hikâye- • Fatma Ebrar Tuncel
- Sohbet Geleneğini Yaşatmak: Cumartesi Buluşmalarının Ardından • Aytaç Ören
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.04.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 20:08