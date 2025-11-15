Ornis Dergisiʼnin İlk Sayısı Yayımlandı

Ornis, Şubat 2022'de İstanbul'da, yayıncılığın krizde olduğu bir dönemde özgürlükçü, çok sesli ve bağımsız bir yayıncılık anlayışını benimseyerek yola çıktı.

Eleştirel düşünceyi merkeze alan Ornis, editöryal katkıyı yayıncılığın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bu anlayışla bugüne dek roman, öykü, deneme, anlatı, söyleşi ve inceleme-araştırma türlerinde 16 matbu eseri okurlarla buluşturdu.

Yayıncılığın içinden geçtiği krizi bir dönüşüm çağrısı olarak değerlendiren Ornis, dijital yayıncılığın olanaklarını çoğaltarak matbu üretime katkı sunmayı hedefliyor.

Üç ayda bir yayımlanacak Ornis Dergi, öykü, deneme, masal, anlatı, söyleşi, tefrika roman ve kitap değerlendirmelerini bir araya getiriyor.

İlk sayıda;

Ayça Örer ve Gülhan Tuba Çelik 'in öyküleri,

ve 'in öyküleri, Gökçe Özder ve Osman Ocak 'ın denemeleri,

ve 'ın denemeleri, Efruze Esra Alptekin 'in masalı

'in masalı ve Doğukan İşler'in tefrika romanı yer alıyor.

Ornis Dergi, her sayısında yeni seslere ve özgün metinlere kapısını açık tutuyor. Metinlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Editörlüğünü Mehmet Baydemir'in yaptığı dergiye https://orniskitap.com/dergi/ bağlantısından ücretsiz erişebilirsiniz.

Dergide yer alan çalışmalar şu şekilde listelenmiş:

Deneme

" Quentin Blake'i Nasıl Bilirsiniz?" — Gökçe Özder

— "Sustuktan Sonra Konuşan Adam: Tevfik Fikret" — Osman Ocak

Öykü

" Kimyon" — Ayça Örer

— "Her Şeyin Limonlusu" — Gülhan Tuba Çelik

Masal

"Belki Derdimize Bir Çiçek" — Efruze Esra Alptekin

Tefrika Roman